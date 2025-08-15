Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белковые продукты
Белковые продукты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:18

Секрет мужской выносливости: врачи советуют добавить в рацион всего один продукт

Врач Мухина рассказала о пользе бычьих яиц для мужского здоровья

Мужчинам старше 45 лет стоит включить в рацион бычьи яйца — продукт, который может поддерживать репродуктивное здоровье и улучшать общее самочувствие.

Почему бычьи яйца полезны

Врач Марият Мухина в беседе с LIFE.ru отметила:

"Бычье яйцо, или "железная жемчужина”, имеет ряд полезных свойств, особенно в контексте поддержки мужского репродуктивного здоровья. В его составе присутствуют важные биологически активные вещества, такие как тестостерон, пептиды и аминокислоты".

Эти компоненты помогают:

  • улучшить фертильность;
  • повысить уровень энергии;
  • наладить гормональный фон;
  • укрепить общее состояние организма.

Для кого особенно важно

Регулярное употребление этого продукта может быть особенно полезно мужчинам в возрасте, когда естественный уровень тестостерона начинает снижаться. Включение бычьих яиц в рацион — простой способ поддержать здоровье без сложных процедур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стилист Токсеитова назвала бохо-юбки и макси-платья главным трендом осени 2025 сегодня в 17:08

Хотите восхищённых взглядов осенью? Эти юбки до пят творят чудеса с фигурой

Бохо-юбки, замшевые куртки, уютный трикотаж и виноградный цвет: модные акценты осени 2025, которые подчеркнут фигуру и создадут элегантный образ.

Читать полностью » Как простые изменения образа жизни спасают от деменции:40% случаев поддаются коррекции сегодня в 16:46

Считали неизлечимой, а теперь учатся разворачивать вспять: что изменилось в борьбе с деменцией

Секреты предотвращения деменции раскрыты: новые исследования показывают, что 40% случаев можно избежать с помощью изменений в образе жизни.

Читать полностью » Дерматологи: ежедневное очищение и защита SPF снижают риск новых морщин и пятен сегодня в 16:13

Морщины появляются раньше, чем вы думаете: вот что тихо ворует молодость каждый день

Узнайте, как замедлить появление морщин и пигментных пятен. Эффективные советы по ежедневному уходу, питанию и образу жизни для сохранения молодости и здоровья кожи.

Читать полностью » Жительница США попала в больницу после выдавливания прыща в сегодня в 15:42

Опаснее, чем кажется: девушка выдавила прыщ и оказалась в больнице через несколько часов

Небольшой прыщ может привести к катастрофе! Жительница США столкнулась с ужасающими последствиями после выдавливания прыща в опасной зоне. Узнайте, почему врачи советуют избегать этой привычки и какие осложнения она может вызвать. Берегите себя!

Читать полностью » Чёрный цвет в одежде связан с контролем и уверенностью — психологи сегодня в 15:21

Забудьте про яркие цвета: чёрный в гардеробе — признак слабости или тихой власти

Чёрный и серый — это не мрачность, а стратегия. Разбираем, как сдержанные цвета помогают управлять впечатлением и транслировать уверенность без слов.

Читать полностью » Тревожный звонок для мужчин: когда стоит задуматься о заморозке спермы – мнение эксперта сегодня в 14:43

Бомба замедленного действия: этот синдром рушит планы на потомство – как его обезвредить

Узнайте, почему мужчинам с синдромом Клайнфельтера стоит задуматься о заморозке спермы уже в 20 лет. Экспертное мнение о сохранении репродуктивного здоровья.

Читать полностью » Карпенко объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа сегодня в 14:05

5 минут до успокоения или до реанимации: как отличить панику от инфаркта

Врач Дмитрий Карпенко рассказал, как отличить сердечный приступ от панической атаки по боли, длительности и сопутствующим симптомам.

Читать полностью » Мята: 5 неожиданных фактов о пользе и вреде ароматной травы – совет врача сегодня в 13:43

Древний секрет мяты: как она влияет на ваше самочувствие и либидо

Узнайте о полезных свойствах мяты и кому стоит избегать этой ароматной травы. Эксперты предупреждают о влиянии на мужское здоровье и противопоказаниях.

Читать полностью »

Новости
Мир

Путин и Трамп начали переговоры после символического рукопожатия в автомобиле
Садоводство

На дачных землях нельзя возводить многоквартирные дома и коммерческие объекты
Питомцы

ФПК расширила список животных, разрешённых к провозу в поездах РЖД
ЮФО

Краснодарский край представил четыре новых маршрута промышленного туризма
Культура и шоу-бизнес

Ирина Дубцова ответила Игорю Крутому на слова об "отсутствии благодарности"
Еда

Диетологи предупредили о рисках искусственных добавок в белковых батончиках
УрФО

Уральские врачи вернули в строй снайпера, спасшего товарищей от дрона на СВО
СЗФО

В Петербурге начались съемки шпионского детектива "Ничья в пользу КГБ"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru