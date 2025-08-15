Секрет мужской выносливости: врачи советуют добавить в рацион всего один продукт
Мужчинам старше 45 лет стоит включить в рацион бычьи яйца — продукт, который может поддерживать репродуктивное здоровье и улучшать общее самочувствие.
Почему бычьи яйца полезны
Врач Марият Мухина в беседе с LIFE.ru отметила:
"Бычье яйцо, или "железная жемчужина”, имеет ряд полезных свойств, особенно в контексте поддержки мужского репродуктивного здоровья. В его составе присутствуют важные биологически активные вещества, такие как тестостерон, пептиды и аминокислоты".
Эти компоненты помогают:
- улучшить фертильность;
- повысить уровень энергии;
- наладить гормональный фон;
- укрепить общее состояние организма.
Для кого особенно важно
Регулярное употребление этого продукта может быть особенно полезно мужчинам в возрасте, когда естественный уровень тестостерона начинает снижаться. Включение бычьих яиц в рацион — простой способ поддержать здоровье без сложных процедур.
