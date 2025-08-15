Секрет мужской выносливости: врачи советуют добавить в рацион всего один продукт

сегодня в 17:08

Хотите восхищённых взглядов осенью? Эти юбки до пят творят чудеса с фигурой

Бохо-юбки, замшевые куртки, уютный трикотаж и виноградный цвет: модные акценты осени 2025, которые подчеркнут фигуру и создадут элегантный образ.

Читать полностью »

сегодня в 16:46

Считали неизлечимой, а теперь учатся разворачивать вспять: что изменилось в борьбе с деменцией

Секреты предотвращения деменции раскрыты: новые исследования показывают, что 40% случаев можно избежать с помощью изменений в образе жизни.

Читать полностью »

сегодня в 16:13

Морщины появляются раньше, чем вы думаете: вот что тихо ворует молодость каждый день

Узнайте, как замедлить появление морщин и пигментных пятен. Эффективные советы по ежедневному уходу, питанию и образу жизни для сохранения молодости и здоровья кожи.

Читать полностью »

сегодня в 15:42

Опаснее, чем кажется: девушка выдавила прыщ и оказалась в больнице через несколько часов

Небольшой прыщ может привести к катастрофе! Жительница США столкнулась с ужасающими последствиями после выдавливания прыща в опасной зоне. Узнайте, почему врачи советуют избегать этой привычки и какие осложнения она может вызвать. Берегите себя!

Читать полностью »

сегодня в 15:21

Забудьте про яркие цвета: чёрный в гардеробе — признак слабости или тихой власти

Чёрный и серый — это не мрачность, а стратегия. Разбираем, как сдержанные цвета помогают управлять впечатлением и транслировать уверенность без слов.

Читать полностью »

сегодня в 14:43

Бомба замедленного действия: этот синдром рушит планы на потомство – как его обезвредить

Узнайте, почему мужчинам с синдромом Клайнфельтера стоит задуматься о заморозке спермы уже в 20 лет. Экспертное мнение о сохранении репродуктивного здоровья.

Читать полностью »

сегодня в 14:05

5 минут до успокоения или до реанимации: как отличить панику от инфаркта

Врач Дмитрий Карпенко рассказал, как отличить сердечный приступ от панической атаки по боли, длительности и сопутствующим симптомам.

Читать полностью »

сегодня в 13:43

Древний секрет мяты: как она влияет на ваше самочувствие и либидо

Узнайте о полезных свойствах мяты и кому стоит избегать этой ароматной травы. Эксперты предупреждают о влиянии на мужское здоровье и противопоказаниях.

Читать полностью »