От бойцовского ринга до дивана: удивительная трансформация бультерьера
Бультерьер — собака, чья внешность часто вызывает смешанные чувства: кто-то видит в нём грозного бойца, кто-то — обаятельного спутника с треугольной мордой и добрым взглядом. На деле это одна из самых преданных и умных пород, просто требующая особого подхода. Разберёмся, откуда у бультерьеров такой имидж, какие черты в них преобладают на самом деле и как воспитать из "маленького бойца" настоящего члена семьи.
От бойцов до компаньонов
История бультерьеров начинается в Англии XVII века. Тогда любители азартных зрелищ устраивали кровавые поединки между собаками. Для участия в них селекционеры скрещивали терьеров с бульдогами, получая животных с невероятной силой, хваткой и отвагой. Так появились буль-энд-терьеры, ставшие предками современных бультерьеров.
Позднее люди стали искать в собаках не только бойцовские качества, но и красоту. Заводчик Джеймс Хинкс вывел нового представителя — гладкошёрстного, белого, пропорционального пса с характерной "яйцеобразной" головой. С этого момента началась история "джентльмена в коже гладиатора".
Внешность, которая обманчива
Бультерьер узнаваем с первого взгляда. Его мощное тело, короткая шерсть и пронзительный взгляд действительно создают впечатление грозного сторожа. Но стоит познакомиться ближе, и открывается совершенно другой характер — ласковый, добродушный, эмоциональный.
Эта порода сильно привязывается к людям. Бультерьеры нуждаются во внимании и не переносят одиночества. Их называют "собаками-семьянинами" — им важно быть рядом с хозяином, участвовать во всех делах и ощущать свою значимость.
Сравнение пород
|Порода
|Характер
|Уровень активности
|Отношение к детям
|Требовательность к дрессировке
|Бультерьер
|Энергичный, преданный, упрямый
|Высокий
|Хорошее при социализации
|Высокая
|Стаффордширский терьер
|Сбалансированный, смелый
|Средний
|Отличное
|Средняя
|Питбуль
|Напористый, выносливый
|Очень высокий
|Среднее
|Высокая
Как воспитать бультерьера: пошагово
-
Начать социализацию с раннего возраста. Щенку нужно показывать разные звуки, запахи, людей, других животных.
-
Использовать мягкую, но последовательную дрессировку. Порода не терпит грубости, но уважает твёрдость.
-
Давать достаточную нагрузку. Долгие прогулки, игры с мячом, упражнения на ловкость и выдержку.
-
Соблюдать режим. Бультерьеры любят стабильность, и любые изменения вносят стресс.
-
Хвалить за успехи. Эта собака чувствительна к эмоциям хозяина, и поощрение работает лучше наказания.
А что если завести бультерьера в квартире?
Несмотря на внушительный вид, бультерьеры прекрасно чувствуют себя в городских условиях. Они не линяют, не имеют запаха и легко приучаются к распорядку. Главное — обеспечить им ежедневные прогулки и эмоциональный контакт. Без общения бультерьер может заскучать и начать "ремонт" квартиры своими силами.
Плюсы и минусы породы
|Плюсы
|Минусы
|Очень преданный и умный
|Требует много внимания
|Отличный защитник
|Склонен к ревности
|Подходит для жизни в квартире
|Не любит других животных
|Легко ухаживать за шерстью
|Упрям, требует терпения при дрессировке
FAQ
Как выбрать щенка бультерьера?
Выбирайте питомника с хорошей репутацией. Щенок должен быть активным, с чистыми глазами и без признаков агрессии или страха.
Сколько стоит бультерьер?
Средняя цена — от 60 до 120 тысяч рублей, в зависимости от родословной и окраса.
Что лучше — кобель или сука?
Кобели более упрямы, но стабильны в поведении. Суки нежнее, но склонны к перепадам настроения.
Можно ли держать бультерьера с кошкой?
Только при условии ранней социализации. В противном случае возможны конфликты.
Подходит ли порода новичкам?
Нет. Лучше, если владелец уже имеет опыт общения с собаками.
Сон и психология
Бультерьеры чувствительны к эмоциональному фону в доме. Если хозяин нервничает, пёс тоже становится беспокойным. Поэтому кинологи советуют уделять внимание не только физической нагрузке, но и спокойной атмосфере: ритуалам сна, играм без агрессии, ласковому общению. Такие детали помогают сформировать устойчивую психику и послушание.
Три интересных факта
-
У бультерьеров отличное чувство юмора — они обожают "играть на публику".
-
Порода имеет уникальную форму черепа, которая делает её "улыбку" узнаваемой.
-
В некоторых странах бультерьеров называют "гладиаторами в костюмах клоуна" за сочетание силы и добродушия.
Исторический контекст
XVII век — зарождение бойцовых собак.
XIX век — официальное признание породы в Англии.
XX век — популяризация среди кинологов и семейных владельцев.
XXI век — активное разведение белых и цветных разновидностей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru