Булгур с овощами
Булгур с овощами
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:44

Булгур против гречки: диетолог объяснил, кому действительно нужна эта крупа

Диетолог Гинзбург: булгур – не уникальный продукт, как гречка и рис

Фанаты правильного питания очень ценят булгур из-за низкого гликемического индекса и малого количества калорий. Иногда её рекомендуют в качестве альтернативы гречке, однако, несмотря на пользу, переоценивать данную крупу не стоит, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист подчеркивает, что булгур является полезным продуктом, но не обладает какими-либо уникальными преимуществами по сравнению с другими крупами, такими как гречка и рис.

Медленно усваиваемые углеводы и витамины: сравнение с гречкой и отсутствие особых преимуществ

Доктор медицинских наук напомнил, что булгур состоит из медленно усваиваемых углеводов и содержит те же витамины и минералы, что и гречка. Булгур является источником медленно усваиваемых углеводов и содержит необходимые витамины и минералы, как и другие крупы.

Однако, по его словам, эта крупа не может стать альтернативой гречке из-за своей высокой цены. Фактически, булгур необходим лишь тем, кто ценит разнообразие в своём рационе. Булгур может быть полезен для разнообразия рациона, но не является необходимой альтернативой более доступным крупам, таким как гречка.

"Я бы булгур не рассматривал как альтернативу, я бы даже наоборот, скорее рассматривал гречку и рис как альтернативу булгуру, потому что он в принципе никаких особых преимуществ не имеет", — заявил Гинзбург в интервью.

Гречка и рис являются достойной и более доступной альтернативой булгуру.

Михаил Гинзбург: рекомендации по сбалансированному питанию и умеренному потреблению булгура

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендует придерживаться сбалансированного питания и употреблять булгур в умеренных количествах, рассматривая его как дополнение к другим полезным крупам, таким как гречка и рис.

Интересные факты о булгуре и других крупах

Булгур — это крупа из пшеницы, обработанная кипятком и высушенная.
Булгур является популярным продуктом в кухнях многих стран мира, особенно в странах Ближнего Востока и Средиземноморья.
Гречка, рис и булгур являются источниками медленно усваиваемых углеводов, витаминов и минералов и полезны для здоровья.

В заключение, булгур является полезной крупой, но не обладает какими-либо уникальными преимуществами по сравнению с другими крупами, такими как гречка и рис. Рекомендуется придерживаться сбалансированного питания и употреблять булгур в умеренных количествах для разнообразия рациона.

