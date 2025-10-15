Болгария закрывает двери для туристов из России: визы стали недостижимыми

Российские компании, специализирующиеся на туристическом направлении в Болгарию, столкнулись с неожиданными трудностями при оформлении виз. Одиннадцать крупнейших туроператоров направили официальное письмо послу Болгарии в РФ Атанасу Крыстину и заведующему консульской службой Мирославу Комарову. В документе они подробно описали критическую ситуацию, сложившуюся в Москве.

По словам авторов обращения, после отмены установленной квоты на подачу документов туристов у компаний фактически исчезла возможность планово оформлять визы. Это поставило под угрозу не только продажи туров, но и репутацию Болгарии как гостеприимного направления.

Как всё началось

До 1 сентября 2025 года туроператоры имели гарантированную квоту в визовом центре Болгарии — по два паспорта в день. Это позволяло поддерживать стабильный поток заявок и оперативно обслуживать клиентов. Однако консульство Болгарии передало устное распоряжение отменить эту квоту. С этого момента компании перестали иметь гарантированный доступ к подаче документов.

Теперь единственный способ записаться на приём — через общую электронную систему. Но, как указано в письме, свободные даты начинаются лишь с ноября-декабря, а в некоторых случаях сервис вовсе не работает. Для туроператоров это означает фактический простой в работе на несколько месяцев.

Почему ситуация стала критической

Продажа турпакета без гарантии оформления визы, по словам представителей рынка, лишена смысла. Турист не будет покупать поездку, если не уверен, что сможет попасть в страну. Из-за этого спрос на направление резко падает, а агенты теряют доход.

Кроме того, компании отмечают неравенство условий. Московские туроператоры утратили квоты полностью, тогда как коллеги из Санкт-Петербурга продолжают подавать документы по прежней схеме. Такой подход создал ощущение двойных стандартов.

"Решение консульства отстранить московских туроператоров от визового процесса очистило дорогу нечистым агентствам, тёмным дельцам, серым схемам и безудержному росту цен на данную услугу", — говорится в письме туроператоров.

Авторы обращения предупреждают, что появление множества "псевдовизовых центров" создаёт угрозу для туристов, ведь среди них немало мошеннических структур, действующих без лицензий.

"Данная ситуация наносит тяжёлый и непоправимый ущерб имиджу Болгарии как туристического направления и самому имиджу правового государства", — подчёркивается в документе.

Сравнение: до и после отмены квот

Параметр До 1 сентября 2025 После 1 сентября 2025 Количество виз, подаваемых туроператорами До 2 паспортов в день Нет квот, подача через общий сайт Доступность записи Ежедневно, планово Очередь до конца года Вероятность отказов и задержек Минимальная Высокая Уровень доверия клиентов Стабильный Резко снизился

Советы шаг за шагом: что делать туристам

Проверить актуальные сроки записи на сайте визового центра Болгарии. Не обращаться к посредникам, обещающим срочное оформление — чаще всего это мошенники. Если поездка запланирована на осень-зиму, стоит заранее перенести даты или рассмотреть соседние страны с аналогичными курортами. Владельцам недвижимости в Болгарии рекомендуется оформлять визы напрямую в консульстве, без участия турфирм. Следить за официальными сообщениями Ассоциации туроператоров России (АТОР) — она регулярно публикует обновления по ситуации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка тура без гарантированной визы.

Последствие: Потеря денег и невозможность выехать.

Альтернатива: Заключение договора только с агентством, которое подтверждает визовую поддержку.

Ошибка: Обращение в непроверенные "визовые центры".

Последствие: Риск утечки персональных данных и мошенничества.

Альтернатива: Использовать только официальный визовый центр VFS Global.

Ошибка: Поздняя запись.

Последствие: Пропуск туристического сезона.

Альтернатива: Запись за 2-3 месяца до планируемой поездки.

А что если проблема не решится?

Если ограничения сохранятся, туроператоры прогнозируют практически полное исчезновение массового турпотока из Москвы. При этом Петербург, где квоты пока действуют, может стать единственным рабочим центром оформления виз в России. Это приведёт к росту цен, увеличению нагрузки и ещё большему падению интереса к направлению.

Плюсы и минусы текущей визовой системы

Плюсы Минусы Централизованная подача заявок Сложная процедура записи Электронная система позволяет отслеживать статус Низкая доступность для крупных агентств Возможность подачи частных заявок Отсутствие квот для организованных групп Безопасность данных при работе через официальный сайт Рост числа посредников и серых схем

Почему поток туристов сокращается

По данным АТОР, с января по август 2025 года Болгарию посетило 58,5 тысячи россиян — на 11,9% меньше, чем за тот же период 2024-го. Прогноз по итогам года — около 72,5 тысячи поездок, что в 6,3 раза меньше уровня 2019 года. При этом удобных стыковочных рейсов из России сейчас практически нет, а большинство приезжающих — владельцы местной недвижимости.

FAQ

Как сейчас оформить болгарскую визу?

Записаться через официальный сайт визового центра в Москве или Санкт-Петербурге. Важно учитывать, что ближайшие даты доступны только через несколько месяцев.

Можно ли подать документы через турагентство?

Да, но только если агентство имеет аккредитацию в визовом центре. Многие компании временно приостановили приём заявок.

Что делать, если срочно нужна виза?

Обратиться напрямую в консульство Болгарии с письменным запросом, указав причину срочности (лечение, учеба, семейные обстоятельства).

Сколько стоит виза?

Стоимость туристической визы для граждан РФ — около 35 евро, сервисный сбор визового центра — ещё 19 евро.

Можно ли попасть в Болгарию с шенгенской визой?

Да, при наличии действующей многократной шенгенской визы Болгария разрешает въезд на своей территории.

Мифы и правда

Миф 1: Визу можно получить за один день.

Правда: Срочная выдача возможна только в исключительных случаях и при личном обращении.

Миф 2: Туроператоры сами выдают визы.

Правда: Они лишь подают документы от имени клиента, окончательное решение принимает консульство.

Миф 3: Все визовые центры одинаково надёжны.

Правда: Легально работает только один официальный центр, остальные могут быть мошенниками.

Исторический контекст

Российский туризм в Болгарию всегда был тесно связан с политической и экономической обстановкой. В 2000-х поток туристов стабильно рос, а страна входила в десятку самых популярных направлений у россиян. После пандемии и изменений в визовой политике интерес снизился, но Болгария по-прежнему оставалась доступной альтернативой странам Евросоюза. Теперь же бюрократические барьеры грозят полностью остановить этот поток.

3 интересных факта

• Болгария входит в ЕС, но не в Шенгенскую зону, поэтому виза нужна отдельная.

• Средняя стоимость недельного тура в Варну летом 2025 года составляла около 1100 евро.

• На побережье Болгарии проживает более 80 тысяч россиян, владеющих недвижимостью.