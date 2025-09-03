Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка тренируется
Девушка тренируется
© Pravda.Ru by Елена Галабаева
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Почему именно это движение тренажёрный зал ставит выше классических выпадов

Тренеры уточнили, какие мышцы нагружают болгарские сплит-приседы

Болгарские сплит-приседы, или приседы с задней ногой на опоре, считаются одним из самых эффективных упражнений для развития силы и мышц нижней части тела. Это движение с акцентом на квадрицепсы и ягодицы, при этом активно задействуются бёдра, мышцы таза и кора, которые помогают удерживать баланс и стабильность.

Чем они отличаются от выпадов

На первый взгляд, упражнение похоже на классические выпады, но разница принципиальна. Выпады одновременно нагружают обе ноги, а болгарский сплит-присед работает в одностороннем формате: одна нога выполняет основную работу, вторая — поддерживает равновесие. Такой подход позволяет развивать силу каждой ноги отдельно, улучшая баланс, координацию и спортивные качества: скорость бега, высоту прыжка и устойчивость в повседневной жизни.

Техника выполнения

Чтобы правильно освоить упражнение, нужно учесть несколько нюансов.

  1. Встаньте в двух шагах от скамьи или невысокой опоры, развернувшись к ней спиной.

  2. Закиньте одну ногу назад и положите верхнюю часть стопы на скамью. Для устойчивости слегка разведите ноги в стороны.

  3. Наклоните корпус чуть вперёд и начинайте сгибать опорную ногу, опуская таз вниз.

  4. Следите, чтобы голень оставалась почти вертикальной, а колено задней ноги смотрело в пол. При необходимости подвиньте переднюю стопу ближе или дальше.

  5. Поднимайтесь, опираясь на центр стопы рабочей ноги.

  6. Выполните нужное количество повторений, затем смените сторону.

В зависимости от цели можно брать больше вес и делать меньше повторов для развития силы или работать с лёгким отягощением и большим числом повторений для выносливости.

Основные мышцы в работе

Квадрицепсы

Главная нагрузка ложится на переднюю поверхность бедра. Четыре мышцы — прямая, латеральная, медиальная и промежуточная — растягиваются при опускании и сокращаются при подъёме. Даже задняя нога получает нагрузку: она растягивается и помогает толкаться из нижней точки.

Ягодичные мышцы

Крупнейшая из них — большая ягодичная — отвечает за разгибание бедра при подъёме. Средняя ягодичная контролирует положение колена, не давая ему заваливаться внутрь, и стабилизирует движение.

Аддуктор

Приводящая мышца бедра, или аддуктор магнус, играет важную роль в стабилизации таза и помогает выпрямляться из нижней позиции.

Бицепс бедра

Задняя поверхность бедра работает как помощник: она напрягается при опускании, помогая контролировать движение, а при подъёме включается вместе с ягодицами для разгибания бедра.

Мышцы кора

Хотя упражнение направлено на ноги, корпус активно включается в работу. Прямая и косые мышцы живота, глубокие стабилизаторы и мышцы спины удерживают позвоночник и таз в правильном положении. Чем тяжелее вес и чем выше точка его удержания, тем сильнее нагрузка на кор. Поэтому варианты с гантелью у груди или в "фронтальном" положении развивают мышцы корпуса интенсивнее.

Как сместить акцент

• Если нужно больше нагрузить квадрицепсы, держите корпус максимально прямо и ставьте стопу ближе, чтобы колено уходило вперёд. Можно подложить под стопу небольшой клин.
• Чтобы нагрузить ягодицы, наоборот, наклоняйтесь вперёд и выставляйте рабочую ногу дальше, но следите, чтобы спина оставалась прямой.

Болгарские сплит-приседы универсальны: они позволяют развивать силу, гибкость и координацию, а при грамотной технике становятся отличной основой для спортивного прогресса и функциональной подготовки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кейли Рэй из Американского колледжа спортивной медицины назвала способ сохранить мотивацию к тренировкам сегодня в 3:50

Тренировки по характеру: что скажет ваша личность о том, какой спорт вам нужен

Узнайте, как черты характера влияют на выбор тренировок и почему именно личность может стать ключом к устойчивой фитнес-привычке.

Читать полностью » Ошибки при тренировке трапеций: нагрузка уходит в плечи без фиксации лопаток сегодня в 3:31

Вот почему не растет трапеция: все дело в одном важном маленьком шаге

Ретракция плечевого сустава — скрытый ключ к эффективной тренировке спины. Почему без неё мышцы не растут, а упражнения теряют смысл?

Читать полностью » Кэтрин Туппо: какие цели ставить и как планировать тренировки после долгого перерыва сегодня в 3:30

Возвращение в спортзал после перерыва: что скрывают первые шаги

Возвращение к тренировкам после перерыва кажется трудным. Но есть простые правила, которые помогут вновь полюбить спорт и избежать ошибок.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо объяснила, какие мышцы работают на скамье для скручиваний сегодня в 3:10

Один тренажёр, который заменяет ползала, когда там негде встать

Скамья для скручиваний может стать полноценным тренажёром для всего тела. Узнайте, какие упражнения стоит включить в программу, чтобы тренировка была эффективной.

Читать полностью » Велосипедные скручивания: какие мышцы работают — объяснил тренер Нико Гонсалес сегодня в 2:50

Одно упражнение, которое работает там, где обычные скручивания бессильны

Велосипедные скручивания делают пресс сильнее и выносливее, но не только. Узнайте, какие мышцы они включают и как правильно их выполнять.

Читать полностью » Сочетание лёгких и тяжёлых весов наиболее эффективно для похудения — тренер Лорен Фортнер сегодня в 2:30

Лёгкие гантели против тяжёлых: неожиданный результат в споре десятилетий

Лёгкие или тяжёлые веса? Узнайте, как правильно подобрать нагрузку, чтобы тренировки приносили пользу и помогали достигать целей.

Читать полностью » Лучшие упражнения для тренировки плеч: жимы, разводки и тяга штанги сегодня в 2:16

Беру всего два упражнения — и плечи становятся шире за пару недель

Правильная тренировка плеч делает спину шире, а фигуру V-образной. Разбираем лучшие упражнения, стратегию и техники для роста и силы.

Читать полностью » Сколько времени занимает похудение при тренировках по 20 минут в день — расчёты врачей сегодня в 2:10

20 минут, которые стирают жир: секрет, о котором молчат фитнес-гуру

Всего 20 минут активности в день могут запустить процесс похудения. Но насколько этого достаточно и как питание меняет результат?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Toyota Corolla сохранила 53% стоимости на вторичном рынке России — "Автостат"
Туризм

Алтайские водопады: природные чудеса региона
Авто и мото

Представитель ГАИ объяснил, как угонщики используют сигнал брелока для кражи машин
Садоводство

Хвощ полевой применяют в народной медицине для здоровья почек
Авто и мото

Цены на подержанные автомобили в России снижаются с 2025 года — эксперт Игорь Роганов
Садоводство

Подсолнечник Плюшевый мишка подходит для контейнерного выращивания
Культура и шоу-бизнес

Condé Nast объявила о назначении Хлои Малль главным редактором Vogue
Еда

Новый рецепт крабового салата с сухариками без майонеза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet