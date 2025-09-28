Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Приседания больше не №1: вот кто отобрал у них корону

Физиотерапевт Аарон Хоршиг пояснил, как правильно ставить стопу в болгарских выпадах

Болгарские выпады давно стали классикой в тренировках на нижнюю часть тела. Это упражнение часто называют сплит-приседаниями: одна нога стоит на полу, вторая — на возвышении позади. Такой вариант позволяет глубже нагрузить мышцы и улучшить баланс.

Чем полезны болгарские выпады

  1. Они эффективно включают в работу ягодицы и бёдра. Даже без дополнительного веса нагрузка заметно выше, чем в обычных приседаниях. Если добавить отягощение, то половины привычного рабочего веса хватит, чтобы нагрузить мышцы так же, как при приседе со штангой.

  2. Упражнение акцентировано прорабатывает заднюю поверхность бедра и средние ягодичные. Исследования показывают, что этот вариант превосходит по активации мышц и двусторонние приседания, и классические выпады.

  3. Тренировка равновесия. Так как это одностороннее движение, тело учится стабилизироваться, а мышцы кора получают дополнительную работу.

  4. Коррекция дисбаланса. Если одна нога сильнее другой, в двусторонних упражнениях она "забирает" нагрузку. Болгарские выпады позволяют уравновесить развитие конечностей.

Советы шаг за шагом

Подбор возвышения

Опора не должна быть слишком высокой. Встаньте в шаге от поверхности, положите носок на край и опуститесь вниз. Если бедро тянет слишком сильно или стопа зафиксирована — ищите более низкую лавку или стул.

"Как должна двигаться стопа, если опора выбрана удачно", — пояснил физиотерапевт Аарон Хоршиг.

Правильная стойка

  1. Носок стопы на возвышении.

  2. Опуститесь в присед до касания коленом пола.

  3. Вес переносите на переднюю ногу, корпус держите параллельно голени.

  4. Колено и плечо должны находиться на одной линии.

Техника движения

Сделайте шаг вперёд, выпрямите спину, напрягите пресс. Опуститесь, пока бедро не станет параллельно полу, но не касайтесь поверхности коленом задней ноги. Пятка опорной ноги всегда на полу. Поднимаясь, следите, чтобы колено не уходило внутрь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: движение по дуге или "качели".

  • Последствие: нагрузка уходит с рабочей ноги, возрастает риск падения.

  • Альтернатива: двигайтесь строго вверх-вниз, контролируя траекторию.

  • Ошибка: заворот колена внутрь.

  • Последствие: нестабильность, опасность для связок.

  • Альтернатива: следите, чтобы колено смотрело вперёд или чуть наружу.

  • Ошибка: сильный наклон корпуса.

  • Последствие: нагрузка переносится со спины на бедро, техника нарушается.

  • Альтернатива: держите взгляд прямо, грудь горизонтально.

  • Ошибка: стопа слишком глубоко на опоре.

  • Последствие: невозможность выполнить полный диапазон.

  • Альтернатива: на возвышении должен быть только носок.

С каким оборудованием выполнять

  • С гантелями или гирями: держите их в руках по бокам или у груди.

  • В тренажёре Смита: стойка поможет сохранить равновесие.

  • Со штангой: вариант для опытных, предварительно отработайте с пустым грифом.

  • С эспандером: удобный домашний способ добавить нагрузку.

Как выбрать вес и повторения

Для тренировок с отягощением делайте 3-5 подходов по 8-12 раз на каждую ногу. Вес должен быть таким, чтобы последние повторения давались тяжело, но техника оставалась чистой.
Без веса количество можно увеличить до 20-25 раз. Взрывной вариант — добавить выпрыгивания.

Как часто включать в программу

Если тренируетесь дома без тяжестей — добавляйте упражнение на каждую тренировку ног. В зале лучше делать раз в неделю во второй половине занятия, в паре с приседаниями и жимом ногами. Это позволит "добить" мышцы и убрать дисбаланс.

А что если…

  • нога тянется слишком сильно? Вероятно, опора высоковата.
  • теряется равновесие? Попробуйте вариант в тренажёре Смита или с опорой рукой о стену.
  • упражнение кажется слишком лёгким? Используйте эспандер или отягощения.

FAQ

Как выбрать высоту лавки?
Оптимально — на уровне колена или чуть ниже.

Сколько стоит оборудование для домашних тренировок?
Эспандер можно купить от 700 рублей, гантели — от 2000 рублей за пару.

Что лучше для ягодиц: приседания или болгарские выпады?
Выпады дают больше изоляции, приседы — общую силу. Лучше сочетать оба варианта.

Мифы и правда

  • Миф: это упражнение только для продвинутых.

  • Правда: болгарские выпады доступны новичкам, если начать без веса.

  • Миф: колено не должно выходить за носок.

  • Правда: лёгкий выход колена вперёд безопасен, если пятка остаётся на полу.

  • Миф: без тяжестей упражнение бесполезно.

  • Правда: даже собственный вес даёт отличную нагрузку.

3 интересных факта

  1. Болгарские выпады называют так из-за популяризации в Восточной Европе, но точное происхождение названия до конца неясно.

  2. Упражнение часто включают в программы профессиональных футболистов и бегунов для развития стабильности таза.

  3. В фитнес-соревнованиях его используют как тест на силу ног и баланс.

Исторический контекст

Сплит-приседания упоминались ещё в 70-е годы в тренерских методичках по лёгкой атлетике. Но массовую известность они получили позже, когда бодибилдеры и тренеры по силовой подготовке стали активно использовать их в программах для развития ног.

