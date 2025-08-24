Игнорируете болгарский сплит-присед? Ваши суставы заплатят первыми

Вы удивитесь, но одно из самых недооценённых упражнений в силовых тренировках — это вовсе не классические приседания или становая тяга. Настоящий "скрытый чемпион" называется болгарский сплит-присед. На первый взгляд он может показаться обычным выпадом, но именно это движение способно изменить вашу тренировочную программу и укрепить мышцы так, как не сделают привычные упражнения.

Что такое болгарский сплит-присед

Техника проста: вы становитесь в шаге от скамьи или устойчивой поверхности и закидываете на неё верхнюю часть стопы задней ноги. Передняя нога остаётся рабочей, именно она принимает на себя основную нагрузку. В отличие от классического выпада, здесь обе стопы остаются на месте, что усиливает акцент на баланс и стабильность.

Главные мышцы-мишени — квадрицепсы, ягодицы и икры. Дополнительно в работу включаются задняя поверхность бедра и мышцы кора, которые стабилизируют корпус. "Это упражнение одновременно развивает силу и улучшает подвижность тазобедренных суставов", — отмечает тренер по силовой подготовке из Новой Зеландии Джеймс де Лейси.

Зачем включать в программу

У болгарских сплит-приседов несколько ключевых преимуществ:

Коррекция дисбаланса силы. У каждого из нас есть "ведущая" нога, которая берёт на себя больше нагрузки в повседневных движениях и даже при двухопорных упражнениях. Со временем разница только растёт. Работа поочерёдно на каждую ногу помогает выровнять силу и снизить риск травм.

Баланс и устойчивость. Если тренироваться только с классическими упражнениями, способность стоять на одной ноге снижается. А ведь это важно не только в спорте, но и в обычной жизни.

Подвижность бёдер. Задняя нога получает мощную растяжку квадрицепса и подвздошно-поясничной мышцы, что особенно полезно тем, кто много сидит.

Комплексная нагрузка. Это упражнение относится к многосуставным — оно задействует сразу несколько мышечных групп, экономя время и увеличивая калорийный расход.

Укрепление кора. Сохранить равновесие при выполнении — задача не из лёгких, поэтому пресс и мышцы спины работают наравне с ногами.

Как выполнять правильно

Поставьте переднюю ногу так, чтобы при приседании голень оставалась почти вертикальной.

Заднюю стопу кладите шнурками на поверхность — это снижает нагрузку на суставы.

Опускайтесь до комфортной глубины, следя, чтобы колено передней ноги не "уходило" внутрь.

Поднимайтесь, толкаясь серединой стопы, а не только носком.

Совет: начинайте с собственного веса, а затем переходите к гантелям и штанге. Например, удерживание одной гантели на стороне противоположной рабочей ноги сильнее нагружает ягодицы, а на той же стороне — мышцы внутренней поверхности бедра.

Вариации для прогресса

С гантелями — классический способ увеличить нагрузку.

Со штангой — вариант для тех, кто уверенно держит баланс и хочет работать с большим весом.

С дефицитом — постановка рабочей ноги на возвышение, что увеличивает амплитуду и даёт мощный стимул к росту мышц.

Интересный факт: болгарские сплит-приседы вошли в арсенал атлетов благодаря тренерам сборной Болгарии по тяжёлой атлетике в 1980-х годах. С тех пор они стали любимым инструментом как у профессионалов, так и у фитнес-любителей.