Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:18

Олимпийский дом Болгарии раскололся надвое — даже МОК не может развести стороны

МОК подтвердил законность выборов президента Болгарского олимпкома — ТАСС

Отчёт о победах болгарских спортсменов в этом году мог бы стать поводом для гордости, если бы не продолжающаяся неопределённость вокруг национального Олимпийского комитета. Несмотря на признание со стороны Международного олимпийского комитета, работа избранного президента Болгарского олимпийского комитета (БОК) Веселы Лечевой остаётся заблокированной. Об этом сообщает ТАСС.

Судебная пауза в олимпийском доме

Девять месяцев прошло с момента общего собрания, на котором Лечева и новый состав руководства были выбраны легитимно. С тех пор Болгарский олимпийский комитет фактически парализован. "Болгарский олимпийский комитет находится в плену, девять месяцев прошло после общего собрания… Вышло категорическое определение Международного олимпийского комитета (МОК), утвердившего выбор нового руководства. Но рассмотрение жалоб в суде всё ещё продолжается", — рассказала Лечева.

Решения судов до сих пор не позволили новому руководству приступить к полноценной работе. Софийский городской суд отклонил иски Болгарской федерации тяжёлой атлетики и федерации бадминтона, которые пытались оспорить результаты мартовских выборов. Суд пришёл к выводу, что доказанных нарушений процедуры не было, а решения собрания остаются законными. Несмотря на это, судебные разбирательства продолжаются, что не позволяет внести изменения в Торговый регистр.

Поддержка МОК и замороженное управление

Международный олимпийский комитет ещё в мае временно признал результаты выборов. В базах МОК уже указана Весела Лечева как новый президент БОК, а члены избранного исполнительного комитета — как законные представители страны в олимпийском движении. Однако болгарские суды до сих пор рассматривают восемь жалоб, из-за которых процесс регистрации приостановлен.

Юристы отмечают, что новый состав сможет приступить к обязанностям только после окончательного решения суда. Пока же, по словам Лечевой, финансы, административные ресурсы и коммуникации остаются под контролем прежнего руководства, проигравшего выборы.

Олимпиада на горизонте

Лечева выразила надежду, что затянувшиеся процессы не скажутся на подготовке спортсменов к Играм. "Все наши усилия направлены на то, чтобы болгарская делегация без проблем участвовала в Олимпийских играх", — подчеркнула она. Процесс аккредитации почти завершён, однако без доступа к бюджету и управлению комитет остаётся в подвешенном состоянии.

Публично обсуждавшиеся договорённости о совместном управлении между бывшим президентом Стефкой Костадиновой и Лечевой не сработали. Болгарский спорт оказался в ситуации, когда международное признание достигнуто, но внутренняя легитимность всё ещё требует юридического подтверждения.

