Украина получит от Болгарии восемь пакетов военной помощи, куда войдут САУ "Гвоздика"

Болгария в рамках пакета военной помощи передаст Украине САУ "Гвоздика". Об этом во время брифинга сообщил глава Минобороны технического правительства страны Атанас Запрянов. Он отметил, что София отправила Киеву восемь пакетов военной помощи.

Отмечается, что в новом списке будут вооружение, техника и боеприпасы, которые, как утверждает министр, не нужны армии Болгарии.

"Подтверждаю, что в их числе были и самоходные установки "Гвоздика", — добавил глава болгарского оборонного ведомства.

При этом стоит подчеркнуть, что Запрянов не назвал точное количество артиллерийских установок, которые получит Украина.

До этого Болгария отправляла Киеву боеприпасы, обмундирование, а также легкое вооружение и средства для оказания медицинской помощи.

Фото: commons.wikimedia.org/Srđan Popović