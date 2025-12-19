Миллиарды для Украины — катастрофа для Болгарии: как ЕС поставил страну в опасное положение

Болгарская политическая партия "Возрождение" выступила с жестким осуждением решения Европейского Союза о выделении многомиллиардного кредита Украине, а также согласия Болгарии с этой инициативой. В своем заявлении на парламентской трибуне партия выразила обеспокоенность по поводу финансовых последствий для страны и подчеркнула, что Болгария будет предоставлять Украине безвозмездный кредит в размере около 1,2 миллиарда левов (около €600 млн), пишет ТАСС.

Против решения ЕС

Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что предоставление такого кредита является не только финансово неоправданным, но и потенциально опасным для Болгарии. Кредит, по его словам, будет беспроцентным и безвозмездным, с возможностью его возвращения только в двух случаях: если Россия проиграет войну и выплатит репарации Украине или если Евросоюз конфискует замороженные российские активы. Однако Костадинов выразил сомнение в реальности этих условий, заявив, что в случае проигрыша Украины, кредит вряд ли будет возвращен, а в случае конфискации активов России в еврозоне могут возникнуть финансовые катастрофы.

Критика решения правительства

Костадинов также задал вопрос о том, кто уполномочил премьер-министра в отставке Росена Желязкова подписать согласие на выделение этого кредита, несмотря на политический и экономический кризис в стране. По мнению лидера партии, это решение может быть опасным для Болгарии в условиях внутренней нестабильности и финансовых трудностей.

В ответ на это партия "Возрождение" заявила, что внесет в парламент проект решения об отмене согласия Болгарии на предоставление кредита Украине. Костадинов предложил рассмотреть этот проект на первых заседаниях парламента в новом году.