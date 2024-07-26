Экс-заместитель главы оборонного ведомства Дмитрий Булгаков, задержанный по обвинению в коррупции, согласно последней обнародованной налоговой декларации, имел годовой доход в размере 15,2 млн рублей за 2018 год.

Кроме того, его супруга в 2010 году приобрела земельный надел площадью 23 сотки и жилище размером свыше 620 кв. м, как выяснил журналист информагентства РИА Новости.

Изучение деклараций показало, что в 2018 году Булгаков заработал более 15 миллионов рублей. Вместе с женой они владеют квартирой площадью 109 кв. м.

Остальные активы семьи зарегистрированы на супругу экс-чиновника. В их число входят три земельных участка, самый крупный из которых достигает 23 соток, а также особняк площадью более 620 кв. м. Оба объекта недвижимости были куплены в 2010 году. Согласно декларации 2019 года, на нее также оформлен люксовый внедорожник Lexus RX350, приобретенный в 2013 году взамен предыдущей модели того же бренда.

Доходы жены Булгакова в 2018 году составили 226 тысяч рублей. Схожие суммы она зарабатывала на протяжении 2009-2017 годов. Исключением стал 2010 год, когда после продажи земельного участка с домом, оформленных на ее имя, общий доход превысил 10 миллионов рублей.

В пятницу ФСБ и Следственный комитет сообщили об аресте Булгакова по делу о коррупции. В Министерстве обороны он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. На должность заместителя министра обороны Булгаков был назначен 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года он покинул этот пост в связи с переходом на другую работу.

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