Согласно информации, полученной РИА Новости от источника в правоохранительных органах, бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков организовал схему поставок в вооруженные силы России низкокачественных продуктов по завышенным ценам.

Источник сообщил, что была создана система, при которой военнослужащим поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания по завышенной стоимости. В пайках происходила подмена говядины на свинину и курицу, а также снижалась их энергетическая ценность. Даже в условиях проведения специальной военной операции военные не получали полноценного питания.

Согласно имеющимся у агентства материалам, в апреле были арестованы трое фигурантов дела о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. Среди них — Александр Михаленко, Эльвира Смирнова и Валерий Ковалевич, генеральный директор АО "Грязинский пищевой комбинат" в Липецкой области. В настоящее время также проводятся допросы сотрудников Минобороны, АО "ГПК", ООО "КонсервПакЛам", ОО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно".

Собеседник агентства уточнил, что Булгаков, пользуясь своим служебным положением, способствовал заключению контрактов министерства обороны с определенными коммерческими структурами, получая за это вознаграждения. Это касается и "ГПК". В отношении руководства комбината было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере".

Ранее в пятницу Следственный комитет сообщил об аресте Булгакова по делу о коррупции. Его поместили в следственный изолятор "Бутырка". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

С 2008 по 2010 год Булгаков занимал пост начальника тыла российских вооруженных сил и заместителя министра обороны. В 2010 году он был назначен заместителем главы министерства обороны, отвечая за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул эту должность в связи с переходом на другую работу.

По данным из открытых источников, в 2016 году Булгакову было присвоено звание Героя России за проведение логистической операции "Сирийский экспресс".

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