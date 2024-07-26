Бывший замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков сфрмировал систему поставок внекачественных продуктов питания в армию России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что по вине Булгакова военнослужащие даже в зоне спецоперации получали некачественные индивидуальные пайки, в которых мясо говядины заменялось курицей или свининой, имеющими меньшую энергетическую ценность.

По словам представителя правоохранительных органов, Булгаков на посту замглавы МО лоббировал заключение контрактов ведомства с рядом коммерческих организаций, получая за это откаты.

Против руководства "Грязинского пищевого комбината" в Липецке возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере". Трое фигурантов по делу о поставках в ВС РФ некачественных продуктов по завышенным ценам — Александр Михаленко, Эльвира Смирнова и гендиректор комбината Валерий Ковалевич — были задержаны в апреле этого года.

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