Весной ваши цветы будут впереди всех: как перезимовать с петуниями без потерь

Перед зимой у садоводов Хабаровского края стоит важная задача — правильно подкормить луковичные растения. Короткое лето и резкие перепады температур здесь требуют особого подхода: чтобы тюльпаны, нарциссы и гиацинты порадовали весной ярким цветением, нужно позаботиться об их питании ещё осенью.

Почему осенняя подкормка особенно важна в Хабаровском крае

Климат региона отличается ранними заморозками и нередко малоснежными зимами. Луковицы оказываются в условиях резкого охлаждения и недостатка естественного укрытия. Чтобы растения не истощились, необходимо внести питательные вещества, которые помогут им заложить крепкие корни и пережить холода.

"Главное — не перекормить, а дать сбалансированную порцию удобрений", — отметил садовод из Хабаровска Алексей Петров.

Чем удобрять луковичные

Лучше всего подойдут калийно-фосфорные удобрения, которые укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость. Азот осенью использовать нельзя — он стимулирует рост зелени, а не корней, что в условиях холодной зимы приведёт к гибели растения.

Сравнение видов удобрений