Аспирин в вазе не поможет: как продлить жизнь букету

Чтобы цветы дольше радовали и не теряли свежесть, важно правильно подготовить стебли и регулярно менять воду, отметила флорист, творческий директор компании "Элита-флора" Марина Запорожец. О том, как продлить жизнь букету в вазе, она рассказала NewsInfo.

Сразу после покупки с букета необходимо полностью удалить ленточки и другие упаковочные материалы, срезать все листья, которые могут соприкасаться с водой.

"Нижние листочки не должны попадать в воду, так как гниение будет более интенсивное, стебель должен быть совершенно чистый. Только те листочки, которые наверху, которые не соприкасаются с водой, могут быть оставлены. А все, что опускается в воду, должно быть убрано", — рассказала Запорожец.

Она добавила, что стебли нужно подрезать ножом, а не ножницами, и делать это наискось. Вазу следует тщательно вымыть и наполнить холодной водой из-под крана, которую рекомендуется менять ежедневно.

"Поверхность стебля, которая впитывает воду должна быть максимально большой. Сделать таким образом подрезку каждого цветка", — подчеркнула специалист.

Флорист также отметила, что такой способ как добавить в вазу таблетки аспирина практически не влияет на долгую сохранность букета.

"Намного эффективнее просто поменять воду, наливать воду из-под крана. Там она немножко хлорированная и цветы дольше будут стоять. Если цветы горшечные, мы рекомендуем поливать водой отстоянной, срезанные должны ставиться в воду из-под крана", — посоветовала эксперт.

Запорожец сделала акцент на способах долго сохранить розы в вазе неувядающими.

"Цветы на твёрдых древесных стеблях, например, розы, можно поставить в тёплую воду. Чтобы их реанимировать, можно даже ставить в горячую воду, чтобы вода через стебли как можно быстрее дошла до самих бутонов", — подсказала флорист.

Сирень, по ее словам, тоже быстро сникает, но горячая вода помогает вернуть ей свежесть. Кроме того, на ночь специалист посоветовала переносить букеты в прохладное помещение, где температура держится в пределах семи-десяти градусов тепла.