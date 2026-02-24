Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Букет
Букет
© unsplash.com by Tamara Bellis is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Советы и рекомендации
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:01

Аспирин в вазе не поможет: как продлить жизнь букету

Чтобы цветы дольше радовали и не теряли свежесть, важно правильно подготовить стебли и регулярно менять воду, отметила флорист, творческий директор компании "Элита-флора" Марина Запорожец. О том, как продлить жизнь букету в вазе, она рассказала NewsInfo.

Сразу после покупки с букета необходимо полностью удалить ленточки и другие упаковочные материалы, срезать все листья, которые могут соприкасаться с водой.

"Нижние листочки не должны попадать в воду, так как гниение будет более интенсивное, стебель должен быть совершенно чистый. Только те листочки, которые наверху, которые не соприкасаются с водой, могут быть оставлены. А все, что опускается в воду, должно быть убрано", — рассказала Запорожец.

Она добавила, что стебли нужно подрезать ножом, а не ножницами, и делать это наискось. Вазу следует тщательно вымыть и наполнить холодной водой из-под крана, которую рекомендуется менять ежедневно.

"Поверхность стебля, которая впитывает воду должна быть максимально большой. Сделать таким образом подрезку каждого цветка", — подчеркнула специалист.

Флорист также отметила, что такой способ как добавить в вазу таблетки аспирина практически не влияет на долгую сохранность букета.

"Намного эффективнее просто поменять воду, наливать воду из-под крана. Там она немножко хлорированная и цветы дольше будут стоять. Если цветы горшечные, мы рекомендуем поливать водой отстоянной, срезанные должны ставиться в воду из-под крана", — посоветовала эксперт.

Запорожец сделала акцент на способах долго сохранить розы в вазе неувядающими.

"Цветы на твёрдых древесных стеблях, например, розы, можно поставить в тёплую воду. Чтобы их реанимировать, можно даже ставить в горячую воду, чтобы вода через стебли как можно быстрее дошла до самих бутонов", — подсказала флорист.

Сирень, по ее словам, тоже быстро сникает, но горячая вода помогает вернуть ей свежесть. Кроме того, на ночь специалист посоветовала переносить букеты в прохладное помещение, где температура держится в пределах семи-десяти градусов тепла.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Ефимова рекомендовала употреблять до четырех мандаринов в день 13.12.2025 в 14:03
Новогодний фрукт под контролем: сколько мандаринов организм прощает без последствий

Диетолог назвала безопасную суточную норму мандаринов и объяснила, кому стоит есть их с осторожностью, даже несмотря на пользу фрукта.

Читать полностью » Страховку в ЖКУ-платежке признали необязательной — Хмелевской 06.12.2025 в 9:21
Разрыв в шаблоне: какие привычные строчки в квитанции оказались необязательными к оплате

Домофон, шлагбаум, страховка в квитанции — не всегда обязательны. Юрист объяснил, какие строки можно не оплачивать и почему всё решает формулировка.

Читать полностью » Низкая температура защищает крупы от вредителей и посторонних запахов — ТУТ Новости 29.11.2025 в 9:51
Переставила рис из шкафа в холодильник — и вкус стал совсем другим: жаль, раньше не знала этого простого приёма

Цельнозерновой рис быстрее теряет свежесть при комнатной температуре. Как простой перенос крупы в холодильник помогает продлить срок её хранения?

Читать полностью » Холод инструмента сохраняет однородность яичного белка при нанесении — ТУТ Новости 29.11.2025 в 9:51
Положила кисть в морозилку на полчаса — и слоёное тесто перестало плыть: теперь делаю так всегда

Как обычная кулинарная кисть, отправленная в морозилку, может изменить качество теста, масла и белковой глазури? Разбираемся, почему этот приём делает домашнюю выпечку похожей на профессиональную.

Читать полностью » Натуральные средства из цитрусовых более безопасны для деликатных поверхностей 29.11.2025 в 9:51
Поняла, что цедра апельсина — это универсальный помощник в уборке: теперь не покупаю средства

Высушенная цитрусовая кожура может заменить часть бытовой химии: ею очищают сантехнику, ароматизируют пространство и экономят на покупках средств для дома.

Читать полностью » Метод с наволочкой экономит время и помогает избежать лишней химии 29.11.2025 в 9:51
Наволочка вместо щётки для трудных мест — теперь пыль не оседает за шкафами и под диваном

Обычная наволочка может стать незаменимым инструментом для уборки. Как простая ткань помогает проникнуть туда, где бессилен пылесос, и почему метод работает лучше привычных тряпок?

Читать полностью » Молоты с магнитной рукояткой предотвращают потерю крепежа в труднодоступных местах 29.11.2025 в 9:51
Больше не наклоняюсь к полу за каждым гвоздем — мой новый инструмент с магнитной фиксацией

Простой магнит способен кардинально преобразить процесс ремонта: гвозди всегда под рукой, руки свободны, а работа становится безопаснее и быстрее.

Читать полностью » HR-эксперт Булкина назвала три правила составления сопроводительного письма к резюме 01.11.2025 в 14:34
Сопроводительное письмо решает судьбу резюме: три абзаца, которые кадровики читают до конца

Эксперт в сфере HR Елена Булкина рассказала NewsInfo, как правильно оформить сопроводительное письмо к резюме.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Обязательны к посещению: врачей этих специальностей нужно посещать ежегодно
Туризм
В самом маленьком городе Британии стоит собор XII века — за древними стенами скрывается особая атмосфера
Спорт и фитнес
Сокращаете паузы ради интенсивности — мышцы реагируют совсем не так, как ждётер
Авто и мото
Suzuki представила электрический e VITARA — но главное скрыто в новой схеме оплаты
Туризм
Глянец против корицы: разрыв в цене между Мальдивами и Цейлоном достиг критической отметки
Авто и мото
Цокот на полмиллиона: системный дефект в цилиндрах Kia и Hyundai разоряет доверчивых владельцев
Питомцы
Кошка кусает во время ласки — но причина кроется в сигнале, который вы пропустили
Спорт и фитнес
Тело как старая гидравлика: статическая поза перед тренировкой буквально выключает силу мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet