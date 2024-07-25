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В министерстве торговли Индии намереваются увеличить ввоз буйволятины в Россию
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В министерстве торговли Индии намереваются увеличить ввоз буйволятины в Россию

Россельхознадзор видитперспективы для расширения торгового обмена сельскохозяйственной продукцией с Индией. Этот вопрос стал центральным на встрече руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с представителем индийского министерства торговли и промышленности Сунилом Бартвалом, состоявшейся в Москве.

Участники переговоров уделили особое внимание взаимным поставкам рыбной продукции и возможностям импорта буйволиного мяса из Индии в Россию. Индийская сторона выразила стремление к увеличению объемов экспорта буйволятины.

Глава российского ведомства, в свою очередь, выразил озабоченность затянувшимся процессом согласования ветеринарных сертификатов для экспорта рыбной продукции из России в Индию. Он также подтвердил готовность российских специалистов провести инспекции индийских рыбоперерабатывающих предприятий, заинтересованных в поставках на российский рынок.

В завершение встречи обе стороны признали необходимость налаживания эффективного взаимодействия между профильными ведомствами двух стран и придания нового импульса двусторонней торговле. Это должно способствовать реализации имеющегося потенциала для увеличения товарооборота сельскохозяйственной продукцией между Россией и Индией.

Фото: From Wikimedia Commons/ Stig Nygaard (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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