Перед стройкой — в администрацию: зачем нужно уведомление о строительстве

Многие владельцы земельных участков уверены, что раз земля в собственности, можно возводить дом без каких-либо согласований. Однако российское законодательство требует соблюдения определённой процедуры, и её первый шаг — подача уведомления о планируемом строительстве. Это обязательное действие, которое защищает права застройщика и гарантирует законность будущего дома.

Зачем нужно уведомление о строительстве

"Строительство на собственной земле — не только личное дело собственника, но и регламентированная законом процедура", — поясняют юристы в сфере недвижимости.

Подача уведомления предусмотрена Градостроительным кодексом РФ и является необходимой мерой при возведении индивидуального жилого дома (ИЖС) или садового дома. Основная цель — убедиться, что будущий объект соответствует градостроительным нормам и расположен на участке законно.

Это своего рода предварительная проверка, которая подтверждает: строительство не нарушает границы участка, санитарные, противопожарные и иные установленные требования. Получив положительный ответ от администрации, владелец получает юридическую защиту от возможных претензий и трудностей при регистрации дома.

Что представляет собой уведомление

Уведомление о планируемом строительстве — официальный документ, который направляется собственником в администрацию до начала строительных работ.

В нём указываются:

данные застройщика;

кадастровый номер и характеристики участка;

параметры будущего объекта (площадь, этажность, высота, план расположения на земле).

Администрация проверяет:

соответствует ли назначение земли заявленным целям (ИЖС, садоводство и т. д.);

соблюдены ли минимальные отступы от границ участка;

не превышает ли проект допустимые размеры и высоту.

Если всё в порядке, застройщик получает уведомление о соответствии, которое действует 10 лет - за это время можно спокойно возвести дом.

Кто обязан подавать уведомление

Обязанность по направлению уведомления лежит на застройщике. Им может быть как юридическое лицо, так и гражданин, владеющий участком и строящий дом для себя.

Даже если вы строите без подрядчиков, на собственные средства и для личного проживания, уведомление всё равно нужно подать. Это условие распространяется на все категории участков, где разрешено индивидуальное жилищное строительство.

Что будет, если строить без уведомления

Начало работ без уведомления может привести к серьёзным последствиям. Возведённый дом в этом случае признаётся самовольной постройкой.

Владельцу грозит:

штраф по статье 9.5 КоАП РФ ;

возможное решение суда о сносе объекта за свой счёт;

сложности с оформлением права собственности.

Уведомление защищает от этих рисков и фактически подтверждает, что строительство ведётся на законных основаниях.

Как подать уведомление

Сделать это можно несколькими способами:

Лично - обратившись в местную администрацию или ближайший МФЦ. Почтой - заказным письмом с уведомлением о вручении. Онлайн - через портал Госуслуг, выбрав услугу "Уведомление о планируемом строительстве ИЖС или садового дома".

Понадобятся документы:

паспорт заявителя;

выписка из ЕГРН или иной документ, подтверждающий право собственности на участок;

схема размещения дома в границах участка.

Срок рассмотрения — 7 рабочих дней. После этого заявитель получает уведомление о соответствии (или отказ с указанием причин).

После получения уведомления

Если администрация дала положительный ответ, можно приступать к строительству. Полученный документ действует 10 лет, поэтому даже при длительном возведении здания процедура не потребуется заново.

После окончания работ необходимо направить уведомление о завершении строительства и приложить технический план дома. На основании этого документа администрация внесёт сведения в реестр недвижимости, и дом можно будет зарегистрировать в Росреестре.

Нужно ли ждать дополнительного разрешения

Раньше для начала стройки требовалось официальное разрешение на строительство. Но с 2018 года действует уведомительный порядок, который упростил процесс.

Теперь собственник не запрашивает разрешение, а лишь уведомляет местные власти о своих планах. Администрация проверяет, соответствует ли проект требованиям, и если всё в норме — строительство признаётся законным.

Такой подход экономит время и исключает бюрократические задержки, при этом государство сохраняет контроль за безопасностью и законностью строительства.

Таблица: порядок действий при строительстве дома