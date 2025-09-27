Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:31

Дом, который горит быстрее спички: цена выбора некачественного материала

Эксперты напомнили о правилах сертификации стройматериалов по Федеральному закону

Громкие обещания производителей на строительном рынке нередко расходятся с реальностью: встречаются материалы, характеристики которых не подтверждены испытаниями или завышены в рекламе. Для безопасной эксплуатации зданий важнее не лозунги, а проверяемые параметры — прежде всего пожарная опасность, теплопроводность и область применения. Разберёмся, как устроена система подтверждения характеристик, чем отличаются обязательные и добровольные процедуры и как заказчику снизить риски.

Базовые принципы и нормы

Эксплуатационные показатели материалов должны соответствовать заявленным. Ключевой параметр для теплоизоляции и отделки — класс пожарной опасности: он определяет, где материал разрешён к применению. Если изделие относится к горючим, его нельзя использовать на путях эвакуации. Надёжный способ подтвердить свойства — сертификация по требованиям 123-ФЗ о пожарной безопасности и методикам испытаний, в том числе ГОСТ 30244-94 (горючесть строительных материалов). При проверке важно, чтобы испытания проводила аккредитованная лаборатория, а орган сертификации имел действующую аккредитацию и компетенции по выбранному методу.
Итог: безопасность начинается с документов, подтверждённых независимыми испытаниями, а не с рекламных формулировок.

Сравнение процедур подтверждения

Критерий Обязательная сертификация Добровольная сертификация Декларация о соответствии
Кто подтверждает Независимый орган и аккредитованная лаборатория Формально — тоже, но требования зависят от схемы Сам заявитель; лабораторные протоколы прилагаются
Отбор образцов Со стороны органа/лаборатории, из серийной партии Может выполняться производителем Вариативно: по выбранной схеме заявителя
Прозрачность методик Чёткая привязка к 123-ФЗ и ГОСТ Различается от центра к центру Указывается в декларации; важно проверять метод
Область применения Однозначно прописана Возможны разночтения Требует внимательной верификации
Риски для заказчика Минимальные при корректной проверке Средние: зависит от качества процедуры Средние/высокие: многое держится на добросовестности заявителя

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Запросите у поставщика комплект: сертификат/декларацию, протоколы испытаний, сведения об аккредитации лаборатории и органа.

  2. Проверьте, что документ относится к обязательной оценке соответствия для нужного вида продукции.

  3. Сверьте, что испытания проведены по актуальным методам (например, ГОСТ 30244-94) и в рамках 123-ФЗ.

  4. Убедитесь, что образцы взяты из серийной партии, а не "специальной" для тестов.

  5. Проверьте область применения и ограничения: можно ли использовать материал в конкретной конструкции/зоне (в т. ч. на путях эвакуации).

  6. Сверьте сроки действия, номера, штрих-коды/QR и запись в реестрах (если применимо).

  7. Оцените маркировку и стабильность характеристик партии (паспорт качества, дата выпуска).

  8. При сомнениях организуйте независимые испытания в аккредитованной лаборатории или обратитесь к технадзору.
    Итог: последовательная проверка документов и методик существенно снижает риски ошибок и переделок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полагаться на добровольный сертификат без разбора.
→ Последствие: материал не подходит по пожарным характеристикам для вашей зоны.
→ Альтернатива: требовать обязательные документы и привязку к 123-ФЗ/ГОСТ.
• Ошибка: принимать протоколы испытаний, где неясен метод и отбор образцов.
→ Последствие: реальные свойства партии неизвестны.
→ Альтернатива: просить протоколы с чётким указанием методики и серийности.
• Ошибка: использовать горючие материалы на путях эвакуации.
→ Последствие: риски ЧС, штрафы, запрет эксплуатации.
→ Альтернатира: выбирать негорючие решения, разрешённые для этих зон.
• Ошибка: ориентироваться только на теплопроводность, игнорируя пожарную опасность.
→ Последствие: опасные конструкции при пожаре.
→ Альтернатива: балансировать требования по теплу и пожарной безопасности.
Итог: "быстрая экономия" на проверках оборачивается эксплуатационными рисками и юридической ответственностью.

А что если…

…документы вызывают сомнения? Проведите независимую экспертизу, уточните методики, запросите дополнительные образцы.
…характеристики партии не совпадают с заявленными? Фиксируйте расхождения актом, направляйте претензию, при необходимости — замену партии и повторные испытания.
…материал горючий, но уже смонтирован? Оцените возможности локальной замены, устройства противопожарных рассечек, огнезащитной обработки (если допустимо).
Итог: даже в сложных ситуациях важны фиксация фактов, корректные испытания и действия в правовом поле.

Плюсы и минусы подходов

Подход Плюсы Минусы
Жёсткая предварительная проверка поставщиков Высокая надёжность, меньше переделок Требует времени и компетенций
Независимые испытания до закупки Прозрачность свойств партии Дополнительные расходы и сроки
Контроль на приёмке и в монтаже Ранняя идентификация проблем Нужен технадзор и дисциплина
Доверие "по пресс-релизу" Быстро и дёшево на старте Высокие риски и возможные потери

Надёжность строительных материалов подтверждается не рекламой, а документами и испытаниями. Для ответственных зон критичны обязательные процедуры и строгие методики. Проверяйте аккредитацию, серийность и область применения, фиксируйте результаты. Такой подход экономит бюджет, снижает риски ЧС и делает эксплуатацию безопасной.

