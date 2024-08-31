В Госдуме нашли советскую альтернативу льготной ипотеке

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила возродить жилищно-строительные кооперативы.
По её мнению, ЖСК с государственной гарантией, подобные тем, что были в СССР, могли бы стать неплохой альтернативой завершившейся программе льготной ипотеке.
"У нас по-прежнему работают ипотечно-накопительные кооперативы, но это, как правило, частные инициативы, подверженные уловкам мошенников. Жилищно-строительные кооперативы сейчас существуют только с господдержкой, для отдельных категорий граждан и в очень небольшом количестве именно потому, что раньше их часто использовали, чтобы привлечь средства граждан и незаконно ими завладеть", — пояснила народная избранница.
"Кооперативы должны создаваться под гарантией государства, под его присмотром. Эту практику надо всячески поддерживать и развивать", — призвала она в интервью НСН.
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