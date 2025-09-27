Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:38

Новостройка или вторичка: какой вариант выгоднее в 2025 году

Эксперты сравнили новостройки и вторичное жильё: преимущества и недостатки

Покупка квартиры — один из самых ответственных шагов. Первое, с чем сталкивается покупатель, — выбор между новостройкой и вторичным жильём. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, и важно заранее взвесить их, чтобы подобрать оптимальное решение именно для вашей ситуации.

Новостройка: жильё с нуля

Главное преимущество новой квартиры — "чистый лист". Никто здесь не жил раньше, нет следов ремонта или наследия предыдущих хозяев. Это возможность создать интерьер под себя, без ограничений.

Срок службы и надёжность

Согласно ГОСТу, новые дома должны служить не менее 50 лет. На практике современные монолитные здания могут прослужить до 100-150 лет.

Ремонт под вкус владельца

Покупателю не придётся демонтировать старые покрытия: можно сразу приступить к отделке по индивидуальному проекту. Это особенно удобно для тех, кто мечтает о квартире "как на картинке".

Планировка

Современные новостройки предлагают просторные кухни, квартиры-студии и открытые планировки, где можно зонировать пространство самостоятельно.

Ликвидность

Жильё в новых домах более востребовано на рынке. Его проще продать или сдать в аренду, чем квартиры в старом фонде.

Ипотека

Для новостроек действуют льготные программы: семейная ипотека, специальные условия для IT-специалистов и других категорий. Ставка по ним может быть вдвое ниже, чем на вторичку.

Минусы новостроек

  • расположение: часто дома строятся на окраинах;

  • транспортная доступность оставляет желать лучшего;

  • цена выше, чем у вторички;

  • возможны задержки ввода в эксплуатацию.

Вторичка: готовое жильё

Вторичный рынок привлекает доступностью и быстрым заселением.

Преимущества

  • более низкая цена по сравнению с новостройками;

  • возможность въехать сразу после сделки;

  • развитая инфраструктура: школы, магазины, транспорт рядом;

  • часто — удачное расположение ближе к центру.

Недостатки

  • изношенные коммуникации;

  • устаревшие планировки и маленькие кухни;

  • необходимость убирать старый ремонт;

  • юридические риски: долги, наследственные споры, прописанные жильцы.

Таблица: сравнение новостройки и вторички

Критерий Новостройка Вторичка
Цена Выше Ниже
Заселение Через 1-3 года Сразу после сделки
Планировка Современная, просторная Устаревшая, маленькие кухни
Ремонт С нуля, без наследия Демонтаж и ремонт
Ипотека Льготные программы, низкие ставки Высокие ставки
Локация Чаще окраины Центр, развитая инфраструктура
Ликвидность Более высокая Зависит от состояния дома

FAQ

Что дешевле — новостройка или вторичка?
Обычно вторичка дешевле, но учитывайте стоимость ремонта и риски.

Где проще взять ипотеку?
На новостройку: действуют льготные программы, ставки ниже.

Какая квартира лучше для семьи?
Новостройка даёт современные планировки и безопасность, вторичка — близость к школам и детским садам в центре.

Если вам нужно въехать сразу и жить в уже сложившемся районе с развитой инфраструктурой — выбирайте вторичку, но проверяйте документы и будьте готовы к ремонту. Если вы готовы ждать, хотите современную планировку и более выгодные ипотечные условия — разумнее взять новостройку, предварительно тщательно проверив застройщика и сроки сдачи. В конечном счёте: новостройка — выбор для перспективы и контроля качества; вторичка — выбор для скорости и удобной локации.

