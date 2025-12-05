Рост на 16.7% за год: почему итоговое повышение платы за ЖКУ окажется больше заявленных 15%

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в московских многоэтажках с 1 января 2026 года вырастет на 15%, а итоговая сумма в квитанции будет зависеть прежде всего от типа дома, наличия лифта и мусоропровода, а также площади квартиры. Об этом сообщает РБК. Как следует из материала, индексация по содержанию общего имущества для большинства категорий домов в Старой Москве сопоставима с общим ростом платы за ЖКХ в 2026 году — 16,7% (1,7% с января и 15% с октября).

Базовые ставки: лифт, мусоропровод и тип оснащения

Главный ориентир — базовая ставка за содержание жилого помещения (управление домом, текущий ремонт), которая различается по оснащению дома. Для домов с лифтом и мусоропроводом ставка составит 52,89 руб. за 1 кв. м, для домов с лифтом без мусоропровода — 47,73 руб. Если лифта нет, но есть мусоропровод, ставка будет 44,32 руб., а в варианте без лифта и без мусоропровода — 39,16 руб. за 1 кв. м. Все эти значения в материале приведены как повышение на 15% к прошлому году.

Отдельно выделены неблагоустроенные дома и здания с высокой степенью износа. По словам судебного юриста и эксперта по недвижимости Ильи Васильчука, плата для неблагоустроенных домов или многоэтажек с износом более 60% с 2026 года составит 20,38 руб. за 1 кв. м, а для домов постройки до 1953 года включительно применяется повышающий коэффициент 1,236, то есть к цене добавляется ещё 23,6%.

Малоэтажки и ТиНАО: свои параметры и дифференциация

Для малоэтажных домов, как отмечает управляющий партнёр юридической компании "Энсо" Алексей Головченко, тариф вырастет до 34,89 руб. за 1 кв. м (было 30,33 руб.). Он также указывает, что в Троицком и Новомосковском округах ставки дифференцируются по районам и типам домов: в качестве примера приводится Коммунарка, где тариф для домов с лифтом может доходить до 47,73 руб.

Это означает, что для части москвичей "одна цифра для всех" не сработает: итоговый платёж будет зависеть не только от метража, но и от локальных параметров и категории дома. В результате соседние районы и формально похожие дома могут иметь разные начисления по одинаковой строке "содержание жилья".

Что будет в квитанции: пример для квартиры 54 кв. м

РБК приводит расчёт для стандартной квартиры площадью 54 кв. м в доме с полным благоустройством и лифтом. Если дом с мусоропроводом, ежемесячная плата составит 54x52,89 = 2856,06 руб… Если без мусоропровода, то 54x47,73 = 2577,42 руб. в месяц. Таким образом, сам метраж напрямую масштабирует нагрузку: рост тарифа автоматически "умножается" на площадь квартиры.

По оценке Алексея Головченко, повышение может увеличить нагрузку на семейные бюджеты — до 1,5 тыс. руб. в месяц для средних квартир, особенно там, где жители платят по московским нормативам, в частности в Химках и Московской области. Он также отмечает, что рост может стимулировать ремонт общего имущества, но способен усилить жалобы собственников на качество услуг.

Что не входит в "содержание общего имущества"

В материале отдельно подчёркивается: тариф на содержание общего имущества не включает часть расходов, которые собственники могут по ошибке "ожидать" в этой строке. По словам Ильи Васильчука, в неё не входят расходы на ремонт жилого помещения, затраты на внутриквартирное оборудование, а также комиссионные сборы платёжных систем. Это важная оговорка, потому что при росте тарифа у жителей часто возникает вопрос, за что именно начисляется сумма и какие работы она покрывает.