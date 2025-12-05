Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Подъезд новостройки в Москве
Подъезд новостройки в Москве
© mos.ru by Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы is licensed under Free More Info
Главная / Недвижимость
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:31

Рост на 16.7% за год: почему итоговое повышение платы за ЖКУ окажется больше заявленных 15%

Плата за содержание жилья в Москве вырастет на 15% с 2026 года — Головченко

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в московских многоэтажках с 1 января 2026 года вырастет на 15%, а итоговая сумма в квитанции будет зависеть прежде всего от типа дома, наличия лифта и мусоропровода, а также площади квартиры. Об этом сообщает РБК. Как следует из материала, индексация по содержанию общего имущества для большинства категорий домов в Старой Москве сопоставима с общим ростом платы за ЖКХ в 2026 году — 16,7% (1,7% с января и 15% с октября).

Базовые ставки: лифт, мусоропровод и тип оснащения

Главный ориентир — базовая ставка за содержание жилого помещения (управление домом, текущий ремонт), которая различается по оснащению дома. Для домов с лифтом и мусоропроводом ставка составит 52,89 руб. за 1 кв. м, для домов с лифтом без мусоропровода — 47,73 руб. Если лифта нет, но есть мусоропровод, ставка будет 44,32 руб., а в варианте без лифта и без мусоропровода — 39,16 руб. за 1 кв. м. Все эти значения в материале приведены как повышение на 15% к прошлому году.

Отдельно выделены неблагоустроенные дома и здания с высокой степенью износа. По словам судебного юриста и эксперта по недвижимости Ильи Васильчука, плата для неблагоустроенных домов или многоэтажек с износом более 60% с 2026 года составит 20,38 руб. за 1 кв. м, а для домов постройки до 1953 года включительно применяется повышающий коэффициент 1,236, то есть к цене добавляется ещё 23,6%.

Малоэтажки и ТиНАО: свои параметры и дифференциация

Для малоэтажных домов, как отмечает управляющий партнёр юридической компании "Энсо" Алексей Головченко, тариф вырастет до 34,89 руб. за 1 кв. м (было 30,33 руб.). Он также указывает, что в Троицком и Новомосковском округах ставки дифференцируются по районам и типам домов: в качестве примера приводится Коммунарка, где тариф для домов с лифтом может доходить до 47,73 руб.

Это означает, что для части москвичей "одна цифра для всех" не сработает: итоговый платёж будет зависеть не только от метража, но и от локальных параметров и категории дома. В результате соседние районы и формально похожие дома могут иметь разные начисления по одинаковой строке "содержание жилья".

Что будет в квитанции: пример для квартиры 54 кв. м

РБК приводит расчёт для стандартной квартиры площадью 54 кв. м в доме с полным благоустройством и лифтом. Если дом с мусоропроводом, ежемесячная плата составит 54x52,89 = 2856,06 руб… Если без мусоропровода, то 54x47,73 = 2577,42 руб. в месяц. Таким образом, сам метраж напрямую масштабирует нагрузку: рост тарифа автоматически "умножается" на площадь квартиры.

По оценке Алексея Головченко, повышение может увеличить нагрузку на семейные бюджеты — до 1,5 тыс. руб. в месяц для средних квартир, особенно там, где жители платят по московским нормативам, в частности в Химках и Московской области. Он также отмечает, что рост может стимулировать ремонт общего имущества, но способен усилить жалобы собственников на качество услуг.

Что не входит в "содержание общего имущества"

В материале отдельно подчёркивается: тариф на содержание общего имущества не включает часть расходов, которые собственники могут по ошибке "ожидать" в этой строке. По словам Ильи Васильчука, в неё не входят расходы на ремонт жилого помещения, затраты на внутриквартирное оборудование, а также комиссионные сборы платёжных систем. Это важная оговорка, потому что при росте тарифа у жителей часто возникает вопрос, за что именно начисляется сумма и какие работы она покрывает.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Предложение новостроек в Ростове увеличилось на 50% за год — Ведомости Юг сегодня в 9:18
Вот главный магнит для покупателей: секрет ажиотажа вокруг ростовских однушек и студий

В Ростове-на-Дону в 2025 году оживился рынок новостроек: предложение выросло на 50%, спрос — на 16%. Особый рывок показали студии.

Читать полностью » Стоимость квадратного метра в хрущёвках выросла на 16.6% — РГ сегодня в 9:16
Ставка на реновацию до 2032 года: как покупка хрущёвки стала лотереей с потенциальным выигрышем

Хрущёвки снова в фокусе: просмотры объявлений растут, а инвесторы делят стратегии на перепродажу после ремонта и доход от аренды. Почему так?

Читать полностью » Спрос на аренду в Москве упал на 22% за год — Полякова сегодня в 9:03
50 на 50: половина собственников готова сбавить цену, остальные ждут январского ажиотажа

Спрос на аренду жилья в Москве в ноябре резко снизился, но цены пока не сдают позиции. Что удерживает ставки и когда возможны скидки?

Читать полностью » Аренда однокомнатных квартир подешевела на 0.5% — Луценко сегодня в 8:54
Арендодатели сдали позиции: исследование показало, как изменился баланс сил на рынке

Аренда жилья в ноябре продолжила снижение и вернулась к уровню августа. Аналитики фиксируют смену сил: теперь условия всё чаще диктуют арендаторы.

Читать полностью » Стресс при продаже единственного жилья способен вызвать психоз и последующее оспаривание сделки — психиатр Холодов вчера в 22:44
Недвижимость не прощает ошибок: скрытые сигналы, что продавец "выпал из реальности"

История с возвращённой квартирой Ларисы Долиной показала, как кратковременная утрата ориентировки продавца может превратить обычную сделку в затяжной конфликт.

Читать полностью » Эксперт Бондарев: Россияне стали в 2,5 раза чаще продавать ипотечные квартиры вчера в 14:39
Ипотека превращается в ловушку: продажи квартир растут быстрее ставок по кредитам

Россияне в 2,5 раза чаще продают ипотечные квартиры из-за роста платежей и падения доходов. Эксперты предупреждают: в 2026 году ситуация ухудшится.

Читать полностью » Генпрокуратура предложила обсудить охлаждение сделок с недвижимостью по вчера в 11:26
Рынку недвижимости готовят ледяную паузу: сделки могут замораживать при малейшем подозрении

Генпрокуратура предложила вводить «период охлаждения» для подозрительных сделок с недвижимостью — чтобы остановить мошенничество и защитить продавцов.

Читать полностью » Чёткие условия оплаты и расторжения защищают арендатора — риелтор Апрелев 03.12.2025 в 16:18
Сделка аренды может обернуться сюрпризом: один пропущенный пункт превращает жильё в источник риска

Эксперт объясняет, какие пункты договора помогают защитить арендатора и почему проверка намерений собственника может предотвратить серьёзные конфликты.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Псориаз может проявиться внезапно даже после периода ремиссии — врач Сафонова
Еда
Конфетной структуры теста можно достигнуть с помощью лимонной цедры — blog.giallozafferano.it
Красота и здоровье
Азиатские дизайнеры показали способ визуального омоложения — Centrum.cz
Дом
Создание slow интерьера не требует спешки, важно наслаждаться процессом — дизайнеры
Туризм
Цены на авиабилеты зависят от времени покупки и устройства — эксперт Ромашкин
Питомцы
Древняя ДНК показала позднее появление домашних кошек — Science
Спорт и фитнес
Совместные упражнения повышают удовольствие от спорта — Femina
Наука
Лазерная связь впервые передала данные с Марса на Землю — NASA
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet