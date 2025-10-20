Саратовская пятиэтажка не выдержала времени: чем обернулось обрушение для жителей и чиновников

В Заводском районе Саратова частично обрушилась стена аварийного пятиэтажного дома. Инцидент произошёл на улице Крымская, 3, сообщил мэр города Михаил Исаев в своём Telegram-канале.

По данным региональной службы спасения, из здания эвакуировали 18 человек, включая четверых детей.

Никто не пострадал — жильцы подъезда были оперативно выведены на улицу. Для них организовали пункт временного размещения (ПВР).

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции, представители администрации и следователи.

Как уточнили в прокуратуре, дом построен в 1957 году и ранее был внесён в программу расселения. Надзорное ведомство проводит проверку действий ответственных чиновников, допустивших проживание людей в аварийном здании.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Халатность". Следователи выясняют, почему расселение дома не было проведено своевременно и какие решения принимались местными властями.