аварийный дом
аварийный дом
© commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алла Малькова Опубликована сегодня в 8:16

Саратовская пятиэтажка не выдержала времени: чем обернулось обрушение для жителей и чиновников

В Саратове возбудили уголовное дело после обрушения стены в аварийном доме

В Заводском районе Саратова частично обрушилась стена аварийного пятиэтажного дома. Инцидент произошёл на улице Крымская, 3, сообщил мэр города Михаил Исаев в своём Telegram-канале.

По данным региональной службы спасения, из здания эвакуировали 18 человек, включая четверых детей.
Никто не пострадал — жильцы подъезда были оперативно выведены на улицу. Для них организовали пункт временного размещения (ПВР).

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции, представители администрации и следователи.

Как уточнили в прокуратуре, дом построен в 1957 году и ранее был внесён в программу расселения. Надзорное ведомство проводит проверку действий ответственных чиновников, допустивших проживание людей в аварийном здании.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Халатность". Следователи выясняют, почему расселение дома не было проведено своевременно и какие решения принимались местными властями.

