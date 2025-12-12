Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ВСУ
ВСУ
© Минобороны Украины by Андрей Агеев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Мир
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:37

Пустышка вместо сенсации: Киев опроверг слухи о готовности создать демилитаризованную зону на Донбассе

На Украине опровергли данные о готовности к созданию буферной зоны в ДНР и ЛНР

На фоне продолжающегося конфликта в Украине, свежие заявления о возможном создании буферной зоны в Донбассе вызывают много вопросов. Такие новости, как правило, имеют серьезные последствия, однако последняя информация была опровергнута самими властями Украины. Что скрывается за этими заявлениями и как они могут повлиять на текущую ситуацию?

Французская газета Monde ранее сообщила, что Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Эта информация быстро обросла слухами и обсуждением. Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг эти сведения, утверждая, что подача информации была некорректной. Он пояснил, что Украина готова обсуждать различные сценарии, однако любое решение будет принимать высшее руководство страны или народ.

Эти события подчеркивают важность точного обмена информацией в такой деликатной ситуации, когда каждое заявление может оказать значительное влияние на мирный процесс. Литвин также отметил, что обсуждения должны быть реалистичными и зависеть от конкретных деталей, которые еще нужно проработать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дания планирует ввести возрастные ограничения для соцсетей к 2026 году — Олсен вчера в 15:14
Дания ставит возрастные ограничения на соцсети: что стоит за инициативой правительства

Дания готовит запрет соцсетей для подростков до 15 лет. Министр цифровизации заявила, что ограничения могут вступить в силу уже в 2026 году.

Читать полностью » Запрет русскоязычных версий сайтов на Украине признан юридически невозможным — Ивановская вчера в 15:04
Конституция против инициативы: языковой омбудсмен объяснила, почему запрет сайтов невозможен

Языковой омбудсмен Украины заявила: запрет русскоязычных версий сайтов невозможен юридически. Петиция набрала голоса, но закон этого не допускает.

Читать полностью » Китайские и российские военные самолёты не нарушили воздушное пространство других стран — Минобороны России вчера в 11:45
Китайская дипломатия в ответ на беспокойство Японии: совместные патрулирования — часть военного плана

Китай и Россия прокомментировали совместное воздушное патрулирование в АТР, призвав Японию не преувеличивать угрозу и не воспринимать действия как провокацию.

Читать полностью » ЮНЕСКО признало итальянскую кухню культурным наследием человечества — The Guardian вчера в 8:39
ЮНЕСКО удивило всех: в списке нематериального наследия впервые появилась не пицца, а вся кухня

ЮНЕСКО впервые признала целую национальную кухню нематериальным наследием — инициаторами стали Италия и лично Джорджа Мелони.

Читать полностью » США предложили ЕС план восстановления России в мировой экономике — The Wall Street Journal вчера в 5:12
Возвращение России в глобальную экономику: что скрывают новые предложения США для Европы

США предложили Европе стратегию восстановления России в мировой экономике, включая использование замороженных активов для проектов на Украине, несмотря на возможные санкции.

Читать полностью » Встреча министров ЕС по Украине пройдёт во Львове 10–11 декабря – ТАСС 10.12.2025 в 14:56
Переговоры, которые всё изменят: во Львове ЕС готовит новый виток борьбы за расширение

Во Львове министры стран ЕС обсудят перспективы начала переговоров о вступлении Украины, решение по которым сообщество не может принять уже почти год.

Читать полностью » Регуляторы ЕС установили злоупотребление доминированием со стороны Intel – ТАСС 10.12.2025 в 14:56
Миллионы испарились, но приговор остался: почему Европе пришлось переписать наказание Intel

Европейский суд сократил штраф Intel почти на €140 млн, но подтвердил выводы Еврокомиссии о злоупотреблении доминированием — спор тянется уже более 15 лет.

Читать полностью » Патрулирование авиации РФ и Китая вызвало обеспокоенность Японии — Минору Кихара 10.12.2025 в 11:44
Стратеги поднялись в воздух — и началась буря: патруль России и Китая встревожил Японию

овместное патрулирование авиации России и Китая в АТР вызвало жёсткую реакцию Токио, тогда как Москва и Пекин подчёркивают плановый и законный характер миссии.

Читать полностью »

Новости
В Офисе Зеленского отвергли готовность к территориальным уступкам по Донбассу
Садоводство
Самобесплодные сорта нуждаются в опылителях для хорошего урожая — садоводы
Происшествия
Москвич получил инфаркт после употребления свинины
Мир
Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде
Наука
Леса Центральной Европы испытали ранние вырубки по данным древесины — PNAS
Помощник главы РФ Ушаков отверг идею референдума по Донбассу со стороны Зеленского
Красота и здоровье
Препараты от диабета, такие как оземпик, не снижают риск рака — врач Чо-Хан Чанг
Мир
Ушаков: Зеленский может использовать выборы для прекращения огня
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet