Форум "Территория будущего" стал площадкой для подписания соглашения между ЦСКА и департаментом труда Москвы

ЦСКА и департамент труда Москвы: сотрудничество во благо горожан

Футбольный клуб ЦСКА и департамент труда и социальной защиты населения Москвы объединили усилия для реализации совместных проектов, направленных на развитие социальной активности жителей столицы. Соответствующее соглашение было подписано в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Согласно договоренностям, ЦСКА и департамент труда будут проводить мероприятия, способствующие патриотическому и спортивному воспитанию москвичей. В планах - организация обмена передовым опытом в области физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также проведение различных активностей для горожан.

Благодаря сотрудничеству с ЦСКА, жители столицы получат возможность посещать экскурсии по стадиону "ВЭБ-Арена", приобретать билеты на домашние матчи красно-синих по льготным ценам, встречаться с игроками клуба, участвовать в специализированных футбольных турнирах и других мероприятиях.

Подписание соглашения состоялось в Гостином Дворе в присутствии генерального директора ПФК ЦСКА Романа Бабаева и руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака.

Евгений Стружак подчеркнул, что Москва активно развивает социальную инфраструктуру, и новое партнерство с ЦСКА позволит еще большему числу горожан, в том числе участникам проекта "Московское долголетие", воспитанникам детских домов, ветеранам СВО и семьям с детьми, вести активный образ жизни и находить новые увлечения.

Сотрудничество ЦСКА и департамента труда Москвы представляет собой пример взаимовыгодного партнерства, направленного на решение важных социальных задач и повышение качества жизни горожан. Совместные проекты позволят привлечь внимание общественности к важности здорового образа жизни, развитию спорта и созданию комфортной городской среды.

Фото: Wikimedia Commons/Own work,Дмитрий Зотов , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )