Будущую пенсию предлагают собрать заранее: инструмент оказался неожиданно доходным

Дополнительным способом увеличить будущую пенсию для россиян может стать программа долгосрочных сбережений. Этот инструмент позволяет формировать накопления на крупные цели, включая пенсионное обеспечение, и уже сейчас демонстрирует конкурентную доходность. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Возможности программы долгосрочных сбережений

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков пояснил, что программа долгосрочных сбережений ориентирована на длительное накопление средств. По его словам, доходность такого инструмента в настоящее время сопоставима с классическими банковскими вкладами, а в ряде случаев может даже превышать их показатели.

Эксперт отметил, что программа подходит не только для формирования пенсионного капитала, но и для накоплений на другие масштабные цели. Длительный горизонт инвестирования позволяет сгладить рыночные колебания и повысить итоговый финансовый результат.

Роль господдержки и налоговых льгот

Одним из ключевых преимуществ программы Беляков назвал систему стимулов, заложенную государством. Речь идет о механизме софинансирования, а также о налоговых льготах для участников. По расчетам специалиста, только за счет софинансирования доходность может составлять от 25% до 100% годовых на протяжении десяти лет.

Дополнительно участники программы могут воспользоваться налоговыми вычетами. Их применение, по словам эксперта, способно увеличить доходность еще на 13-22% в год в течение всего срока действия договора. В совокупности эти меры существенно повышают привлекательность долгосрочных накоплений по сравнению с традиционными инструментами.

Защита накоплений и альтернативные варианты

Беляков напомнил, что средства участников программы находятся под государственной защитой. Накопления застрахованы через систему Агентства по страхованию вкладов на сумму до 2,8 миллиона рублей. Это снижает риски для граждан и повышает доверие к инструменту.

Помимо программы долгосрочных сбережений, существуют и другие формы накоплений. Среди них — корпоративные пенсионные программы, а также специальные решения для индивидуальных предпринимателей. Эксперт отметил, что выбор конкретного инструмента зависит от финансовых целей и статуса самого участника.