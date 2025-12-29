Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Свинья-копилка и монеты на столе
Свинья-копилка и монеты на столе
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:26

Будущую пенсию предлагают собрать заранее: инструмент оказался неожиданно доходным

Долгосрочные сбережения дают доходность на уровне вкладов — Беляков

Дополнительным способом увеличить будущую пенсию для россиян может стать программа долгосрочных сбережений. Этот инструмент позволяет формировать накопления на крупные цели, включая пенсионное обеспечение, и уже сейчас демонстрирует конкурентную доходность. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Возможности программы долгосрочных сбережений

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков пояснил, что программа долгосрочных сбережений ориентирована на длительное накопление средств. По его словам, доходность такого инструмента в настоящее время сопоставима с классическими банковскими вкладами, а в ряде случаев может даже превышать их показатели.

Эксперт отметил, что программа подходит не только для формирования пенсионного капитала, но и для накоплений на другие масштабные цели. Длительный горизонт инвестирования позволяет сгладить рыночные колебания и повысить итоговый финансовый результат.

Роль господдержки и налоговых льгот

Одним из ключевых преимуществ программы Беляков назвал систему стимулов, заложенную государством. Речь идет о механизме софинансирования, а также о налоговых льготах для участников. По расчетам специалиста, только за счет софинансирования доходность может составлять от 25% до 100% годовых на протяжении десяти лет.

Дополнительно участники программы могут воспользоваться налоговыми вычетами. Их применение, по словам эксперта, способно увеличить доходность еще на 13-22% в год в течение всего срока действия договора. В совокупности эти меры существенно повышают привлекательность долгосрочных накоплений по сравнению с традиционными инструментами.

Защита накоплений и альтернативные варианты

Беляков напомнил, что средства участников программы находятся под государственной защитой. Накопления застрахованы через систему Агентства по страхованию вкладов на сумму до 2,8 миллиона рублей. Это снижает риски для граждан и повышает доверие к инструменту.

Помимо программы долгосрочных сбережений, существуют и другие формы накоплений. Среди них — корпоративные пенсионные программы, а также специальные решения для индивидуальных предпринимателей. Эксперт отметил, что выбор конкретного инструмента зависит от финансовых целей и статуса самого участника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Национальная идея России связана с духовным преображением — Протоиерей Вигилянский сегодня в 9:43
Забудьте про границы: национальная идея России кроется в красоте творения и памяти героев

Протоиерей Вигилянский назвал национальную идею России метафизической и связал её с духовным преображением и традиционными ценностями.

Читать полностью » Каждый второй россиянин столкнулся с попыткой обмана — Выберу.ру сегодня в 9:35
Россияне против мошенников: как простые правила цифровой гигиены спасают тысячи рублей

Перед Новым годом с мошенниками столкнулись 54% россиян, но деньги потеряли лишь 9%. Исследование показало, какие схемы стали самыми массовыми.

Читать полностью » Верующие могут встретить Новый год на ночной литургии в храме — Иеромонах Макарий сегодня в 9:16
Как совместить семейное застолье и поход в церковь: три сценария для верующих в новогоднюю ночь

Священник рассказал, как верующие могут встретить Новый год в храме: 31 декабря проходят молебны, а ночью — Божественная литургия.

Читать полностью » Сделка с недвижимостью Долиной стала учебным кейсом для юристов — СПбГУ сегодня в 9:04
Судья должен смотреть на закон, а не на известность: чему научит дело Долиной будущих судей

"Дело Долиной" о квартире за 112 млн рублей станет учебным кейсом в СПбГУ, МГЮА и РАНХиГС. Вузы пересматривают подход к рискам сделок.

Читать полностью » Мошенники используют год рождения в объявлениях о дивидендах — МВД РФ сегодня в 8:58
Разоблачая схему: как МВД объясняет работу мошенников с пожизненными выплатами

МВД предупредило о новой схеме: россиянам обещают пожизненные дивиденды "по году рождения", а затем вынуждают переводить накопления и брать кредиты.

Читать полностью » Фиктивные юристы в мессенджерах выманивают деньги у граждан — МВД сегодня в 8:54
Мошенники охотятся за вашей болью: как выманивают деньги у тех, кто ищет пропавших родственников

МВД предупреждает о новой схеме обмана: мошенники предлагают искать пропавших родственников через Telegram и втягивают людей в "платные проверки" и фальшивые наследства.

Читать полностью » Регионы России отменяют новогодние корпоративы для чиновников — Ведомости сегодня в 7:57
Тихий Новый год становится традицией: как пандемия и спецоперация изменили главный праздник

Регионы снова урезают новогодние праздники: отменяют корпоративы, запрещают пиротехнику и сокращают гуляния. Где ограничения жестче и почему?

Читать полностью » Услуги Деда Мороза подорожали на 14 процентов в 2025 году — T-Data сегодня в 7:26
За пять лет новогоднее чудо подорожало втрое: неужели в 2026-м придется платить еще больше

Поздравление Деда Мороза подорожало: средний чек в 2025 году — 3 567 рублей. Где оно стоит дороже всего и почему индекс растет каждый год?

Читать полностью »

Новости
ДФО
Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС
ДФО
Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU
ДФО
Минтруд включил писательскую деятельность в реестр профессий — PrimaMedia
ДФО
Семейную ипотеку ограничат одним льготным кредитом на семью — DEITA.RU
Россия
Путин подписал закон о принесении присяги гражданина РФ с 14 лет — ТАСС
Мир
Канадский ледокол впервые достиг самого северного района Арктического архипелага — CBC
Косачев заявил, что ключи к урегулированию у России и США — ТАСС
Россия
Путин разрешил перевод алиментов в Белоруссию по исполнительным листам — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet