Семья
Семья
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:47

Будущее снова стало ярким: как радикальные изменения в восприятии вывели россиян на светлую сторону

Два из трёх россиян стали более оптимистичными в отношении своего будущего — ВЦИОМ

Согласно последним данным, два из трёх россиян сегодня видят своё будущее в позитивном свете. Об этом сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров. Он отметил, что за последний год произошли значительные изменения в восприятии будущего гражданами страны.

Поворот в восприятии будущего

Исторически россияне были склонны смотреть на будущее с осторожностью, редко строя долгосрочные планы и мало задумываясь о том, что ждёт за горизонтом. Однако, как отметил Валерий Федоров, за последние полтора года в обществе произошли заметные сдвиги. Люди стали гораздо более заинтересованы в будущем, и их взгляды на него стали более позитивными и конструктивными.

"Мы долгое время боялись рассуждать о будущем, боялись строить какие-то долгоиграющие планы, не очень интересовались — что там будет за горизонтом событий? Но в последние год-полтора ситуация изменилась", — пояснил эксперт.

Позитивные настроения и радикальные изменения

Для 66% россиян будущее стало ассоциироваться с позитивными переменами, что, по словам Федорова, является рекордной цифрой. Эта тенденция стала заметной на фоне того, что раньше такие настроения наблюдались лишь у небольшого числа граждан.

"Будущее для двух третей россиян снова кажется светлым. Это цифра, которая раньше была невиданной, — будущее представляется светлее, чем настоящее", — добавил он.

Эксперт назвал происходящие изменения радикальными, поскольку подобный оптимизм по отношению к будущему не фиксировался социологами ранее. На текущий момент положительные ожидания от будущего наблюдаются у большинства россиян, что является важным индикатором изменения общественного настроя.

