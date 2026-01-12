Будущая прибавка прячется в календаре: срок накоплений снижает ежемесячную нагрузку уже сейчас

Чем ближе пенсия, тем заметнее становится разница между "когда-нибудь начну" и "уже откладываю". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова. По его словам, чтобы получить ощутимую прибавку к пенсии за счёт накоплений, ключевое — определить срок, на который человек готов фиксированно откладывать деньги. Чем длиннее горизонт, тем ниже ежемесячная нагрузка, поэтому начинать выгоднее как можно раньше.

Почему решает именно срок накоплений

Беляков объясняет: при долгом горизонте даже небольшой регулярный взнос может трансформироваться в значимую сумму. Логика проста — чем больше времени у программы, тем легче распределяется финансовая цель и тем меньше требуется вносить каждый месяц. Поэтому, по его оценке, выбор срока — первый и самый практичный шаг для тех, кто рассчитывает на ощутимую прибавку к будущим выплатам.

В качестве иллюстрации он приводит расчёты для программы долгосрочных сбережений (ПДС). Эксперт акцентирует, что одинаковый взнос при разных сроках даёт принципиально разные итоговые ориентиры. И именно это, по его словам, делает ранний старт более выгодным — даже если сумма отчислений кажется скромной.

Как меняется результат при взносе 1 000 рублей

По оценке Белякова, если откладывать по 1 000 рублей в месяц на протяжении 25 лет, итоговая сумма может вырасти примерно до 2,1 млн рублей. Дальше, уточняет он, накопления можно забрать единовременно или перевести в формат негосударственной пенсии. В качестве примера он называет два сценария: около 18 тыс. рублей в месяц в течение 10 лет либо около 6 тыс. рублей ежемесячно пожизненно.

При более длинном сроке эффект становится заметнее. Если те же 1 000 рублей в месяц откладывать 30 лет, итоговая сумма, по словам Белякова, составит порядка 3,5 млн рублей. Такой объём, как отмечает эксперт, может соответствовать выплатам около 30 тыс. рублей в месяц на 10 лет или примерно 11 тыс. рублей пожизненно, если выбрать соответствующий вариант оформления.

Если откладывать больше: пример с 3 000 рублей

Есть сценарий для тех, кто готов увеличить ежемесячный взнос. По подсчётам Белякова, 3 000 рублей в месяц за 15 лет могут превратиться примерно в 2,2 млн рублей. Эксперт сопоставляет этот результат с потенциальными выплатами порядка 19 тыс. рублей ежемесячно на 10 лет или около 5 тыс. рублей в месяц пожизненно.

Отдельно в материале отмечается, что ранее сообщалось о планах индексаций в 2026 году. Уточняется, что прибавку смогут получить разные категории пенсионеров, а повышение запланировано в три этапа. Также приводится пример: с 1 января страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца должны вырасти на 7,6%.