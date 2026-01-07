Будьте осторожны при покупке БАДов: как избежать подделки с помощью штрихкода Data Matrix

Покупка биологически активных добавок (БАДов) через интернет становится всё более популярной, однако с ростом удобства возникает и новая угроза — риск столкнуться с подделкой. На маркетплейсах, помимо легальных добавок, все чаще появляются контрафактные товары, которые сложно отличить от оригинала. Коммерческий директор "Озон Фармацевтика" Ольга Ларина поделилась важными рекомендациями, как избежать покупки поддельной продукции.

Почему внешний вид больше не гарантирует подлинность

Современные подделки уже не выглядят как кустарное производство. Они успешно копируют упаковку, шрифты и даже цветовые схемы оригинальных товаров, что затрудняет визуальное определение их подлинности. В связи с этим внешний вид товара не может быть использован как надежный индикатор его подлинности. Для того чтобы убедиться в качестве БАДов, потребители должны обратить внимание на другие методы проверки.

Ключевым инструментом для проверки подлинности, по словам Лариной, является государственная система маркировки. Каждая легальная упаковка БАДов обязана содержать уникальный двумерный штрихкод Data Matrix, который можно отсканировать с помощью специального мобильного приложения для проверки происхождения товара.

"На глаз выявить подделку нельзя. Сегодня главный знак качества — уникальный Data Matrix и государственная система маркировки 'Честный знак'," — объясняет Ольга Ларина.

Как работает маркировка и что она показывает

Использование Data Matrix позволяет проследить путь товара — от производителя до конечного покупателя. Это важный элемент, который помогает установить, был ли товар произведен и сертифицирован официально. Для этого достаточно отсканировать код на упаковке с помощью приложения. Если при проверке появляется сообщение о том, что "Код не найден" или "Код уже проверялся", это является серьезным сигналом. По словам Лариной, такие результаты могут свидетельствовать о подделке или отсутствии сертификации, что может представлять угрозу для здоровья потребителей.

"Если при проверке появляется сообщение 'Код не найден' или 'Код уже проверялся', это считается серьезным сигналом. Такие результаты могут указывать либо на подделку, либо на отсутствие сертификации," — подчеркивает Ларина.

Важность выбора торговой площадки и продавца

Следующим важным элементом защиты от контрафактной продукции является сам маркетплейс, на котором осуществляется покупка. Хотя многие покупатели отдают предпочтение интернет-аптекам, немалая часть заказов поступает через крупные торговые платформы. Важно помнить, что на маркетплейсах схема продаж может быть разной. В некоторых случаях маркетплейс является лишь витриной, а фактическим продавцом остаются лицензированные аптеки или дистрибьюторы.

Ольга Ларина объясняет, что в случае с такими продавцами необходимо обратить внимание на наличие действующей лицензии и проверку реквизитов, контактной информации и условий возврата товаров.

Как избежать покупки подделки: дополнительные меры предосторожности

Помимо проверки маркировки, Ларина советует внимательно осматривать товар. Ключевыми признаками правильной продажи остаются целостность упаковки, герметичность блистера и наличие чека. Если этих признаков нет, это может свидетельствовать о нарушениях в цепочке поставок.

Кроме того, на некоторых маркетплейсах существуют отдельные разделы, где можно приобрести только лицензированные добавки. Покупка товаров из таких категорий снижает риск получения подделки и упрощает проверку легальности продукции.