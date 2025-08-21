Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина на автобусной станции
Женщина на автобусной станции
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:29

Секреты бюджетного отдыха: что можно урезать без сожалений

Как путешествовать с ограниченным бюджетом и не чувствовать себя скованным

Когда бюджет ограничен, кажется, что путешествия — это роскошь. Но на практике я понял: впечатления от поездки зависят не столько от суммы, сколько от того, как её распределить. Есть траты, которые действительно формируют опыт, и есть такие, на которых можно спокойно экономить.

На чём я всегда экономлю

Первое — транспорт. Внутри страны я чаще выбираю поезда, автобусы или карпулинг вместо внутренних перелётов. Иногда дорога дольше, но зато она даёт новые впечатления и стоит дешевле. Второе — жильё. Вместо отелей я часто беру апартаменты или гостевые дома: это не только дешевле, но и позволяет готовить самому.

Ещё один пункт — еда. Не обязательно каждый день ужинать в ресторане. Иногда именно уличная еда или небольшие кафе дают больше аутентичности, чем пафосный счёт с сервисным сбором.

Где не стоит экономить

Есть траты, которые я никогда не урезаю. Это безопасность — страховка, транспорт ночью, надёжное жильё. И это впечатления. Экскурсия или поход в уникальное место стоит дороже, но воспоминания останутся на всю жизнь.

Личный опыт

В одной из поездок я решил сократить расходы максимально и отказался от музеев и экскурсий. Итог — бюджет я сохранил, но вернулся с ощущением, что чего-то не хватило. Теперь я знаю: лучше сэкономить на трансфере или завтраке, чем на впечатлениях, ради которых всё и затевалось.

Как чувствовать себя свободно

Я всегда закладываю небольшой резерв — хотя бы 10-15%. Это даёт ощущение свободы: я могу позволить себе спонтанное мороженое у моря или билет на концерт. Даже ограниченный бюджет перестаёт быть "клеткой", если оставить место для маленьких радостей.

Итог

Путешествовать можно с любым бюджетом. Главное — понимать, на чём экономить всегда можно, а что лучше оставить без компромиссов. Тогда отдых не будет напоминать строгий подсчёт денег, а останется именно отдыхом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Блогер из России объяснил, почему отказался снимать контент на улицах африканских городов вчера в 22:26

Снимать запрещено негласно: блогер предупредил о риске в африканских странах

Российский тревел-блогер рассказал, почему снимать видео в Африке опаснее, чем в Индии, и чем это грозит туристам с телефоном в руках.

Читать полностью » РБК: стоимость отдыха в Турции для россиян за три года выросла на 31% вчера в 21:12

Белек стал символом парадокса: цены растут — путевки улетают

Отдых в Турции дорожает: эксперты назвали курорт с самыми высокими ценами для россиян и рассказали, где ещё можно провести отпуск дешевле.

Читать полностью » Первые группы россиян добрались поездом до курорта вчера в 20:17

Свободы меньше, моря больше: что ждёт россиян в Вонсан-Кальме

Россияне впервые побывали на новом курорте КНДР «Вонсан-Кальма» и рассказали, что море оказалось безупречным, но свободы в поездке явно не хватало.

Читать полностью » Граждане России и Иордании смогут находиться без визы до 90 дней в год вчера в 19:16

Двери на Восток открыты: россиянам разрешили въезд без визы в страну из Ближнего Востока

Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме: путешествия станут проще, но действуют важные ограничения по срокам пребывания.

Читать полностью » Тайна невидимых уголков Италии: 99% страны еще не исследованы вчера в 18:05

Путешествия нового поколения: как избежать массового туризма

В мире массового туризма возникает новая волна: исследуем менее известные уголки стран. Узнайте, как это может изменить ваш список желаний!

Читать полностью » В Букингемском дворце откроют выставку к 100-летию Елизаветы II с более чем 200 нарядами вчера в 17:59

Более 200 уникальных нарядов королевы Елизаветы II станут доступны публике: что скрывает выставка

В 2026 году в Букингемском дворце откроется уникальная выставка, посвященная стилю королевы Елизаветы II. Узнайте о 200 необычных экспонатах, отражающих её путь в моде.

Читать полностью » Пассажира S7 из Новосибирска не пустили в Казахстан из-за повреждённого паспорта вчера в 16:05

Концерт сорвался ещё до начала: как повреждённый документ перечеркнул все планы

История новосибирца Сергея, лишившегося поездки в Казахстан и концерта Limp Bizkit из-за поврежденного паспорта, напомнит о важности проверки документов перед путешествием.

Читать полностью » Блогер показал, как найти домик в центре Ялты за 2000 рублей в день вчера в 15:00

Дорогая Ялта: открываем бюджетные возможности: автор блога делится личным опытом

Автор блога разоблачает миф о дорогом отдыхе в Ялте, показывая, как просто снять жилье за 2000 рублей в сутки и сэкономить до 25 тысяч.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

2000-летняя войлочная шляпа римского солдата выставлена в Музее Болтона после реставрации
Спорт и фитнес

Лорен Пак: свободные веса развивают стабилизаторы, машина Смита изолирует крупные мышцы
Еда

Как приготовить куриную грудку с сыром и помидорами: пошаговая инструкция
Авто и мото

Юрист Травин: штраф за езду пьяным на велосипеде доходит до 1500 рублей, но прав не лишают
Дом

Установка холодильника без ошибок: главные правила
Садоводство

Перегной и зола вместо химии: агрономы раскрыли схему идеальной посадки картофеля
Садоводство

Использование сосновой коры в саду повышает плодородие и уменьшает потребность в поливе
Культура и шоу-бизнес

Депутат Михаил Романов предложил включить песню "Веночек" Кадышевой в школьную программу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru