Вид на гору Малый Арарат
© wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:32

Бархатный сезон без лишних затрат: мои находки для путешествий

Бюджетные маршруты: куда россиянам поехать в сентябре за минимальные деньги

Сентябрь всегда был для меня особым временем для поездок. Толпы отдыхающих уже уехали, жара спадает, а цены на билеты и жильё начинают заметно снижаться. Это тот самый "бархатный сезон", когда можно путешествовать красиво, но без больших затрат.

Россия: от юга до Севера

Внутри страны осень открывает массу бюджетных маршрутов. В списке недорогих направлений — Астраханская область с её волжскими пейзажами, Дагестан с горами и морем, Карелия в золоте листвы и даже Красноярский край для тех, кто любит простор и природу. Ростовская область тоже удивляет: винодельни, степи и река Дон — при этом цены не кусаются.

Не стоит забывать про Архыз и Адыгею — горы осенью особенно хороши. А Бурятия и Байкал становятся спокойнее и доступнее: сезон туристов закончился, а красота природы только усиливается. Если хочется ближе к культуре — отличным выбором остаются маршруты Золотого кольца и Калининград.

Ближнее зарубежье: тепло и доступно

Тем, кто готов выехать за пределы России, сентябрь дарит ещё больше возможностей. Одни из самых доступных направлений — Узбекистан и Армения. Там комфортный климат, богатая культура и кухня, а цены на еду и проживание в разы ниже, чем в Европе. При этом перелёт занимает несколько часов, а впечатлений хватает надолго.

Почему сентябрь выгоден

Главная причина — снижение спроса. После лета поток туристов заметно уменьшается, а вместе с ним падают цены на жильё и билеты. Погода остаётся комфортной: можно гулять, ездить на экскурсии, наслаждаться природой и при этом не перегреваться на солнце.

Личный опыт

Однажды я поехал в Карелию в сентябре и понял, насколько это удачное время. Осень окрасила леса в золотые оттенки, толпы туристов исчезли, а жильё в небольших домиках у озера стоило вдвое дешевле, чем летом. Точно так же поездка в Армению в бархатный сезон обошлась дешевле, чем недельный отпуск на юге России.

Итог

Сентябрь — идеальное время для тех, кто любит путешествовать разумно. Красивые маршруты, мягкий климат, доступные цены и меньше спешки. Если хочется впечатлений без лишних затрат — это лучший месяц для дороги.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru