Строительная бригада
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:18

Ремонт без разорения: как сэкономить и не потерять в качестве

Дизайнер Мария Боровская рассказала, на чём можно сэкономить при ремонте

Ремонт не обязательно должен превращаться в бесконечный расход денег. По словам архитектора и интерьерного дизайнера Марии Боровской, даже при ограниченном бюджете можно создать стильное и функциональное пространство — главное, понимать, на чём можно экономить, а на чём категорически нельзя.

Где реально сократить расходы

  • Отделочные материалы. Вместо дорогого паркета можно выбрать качественный ламинат, а стены — просто покрасить, отказавшись от сложной декоративной штукатурки.
  • Модульные решения. Стандартные кухни и гардеробные обходятся дешевле мебели на заказ, а выглядят не хуже.
  • Российские бренды вместо европейских. Многие отечественные производители выпускают достойные аналоги по более доступной цене.
  • Покупка напрямую со склада.

"Если планируете использовать натуральные материалы — мрамор, керамогранит — есть специализированные склады, где можно закупить всё напрямую", — отмечает Боровская.

  • Оптимизация планировки. В квартире-студии имеет смысл объединять зоны и минимизировать количество дверей — это тоже снижает расходы.

На чём экономить нельзя

Специалист подчёркивает: есть позиции, где экономия может обернуться серьёзными проблемами.

Не стоит снижать затраты на:

  • инженерные системы (водоснабжение, вентиляция);
  • электрику и проводку;
  • смесители и сантехнические элементы;
  • фурнитуру (петли, ручки, направляющие для мебели и дверей).

Эти элементы часто скрыты от глаз, но именно от них зависит удобство и безопасность жизни в квартире.

