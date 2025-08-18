Ремонт без разорения: как сэкономить и не потерять в качестве

Ремонт не обязательно должен превращаться в бесконечный расход денег. По словам архитектора и интерьерного дизайнера Марии Боровской, даже при ограниченном бюджете можно создать стильное и функциональное пространство — главное, понимать, на чём можно экономить, а на чём категорически нельзя.

Где реально сократить расходы

Отделочные материалы. Вместо дорогого паркета можно выбрать качественный ламинат, а стены — просто покрасить, отказавшись от сложной декоративной штукатурки.

Модульные решения. Стандартные кухни и гардеробные обходятся дешевле мебели на заказ, а выглядят не хуже.

Российские бренды вместо европейских. Многие отечественные производители выпускают достойные аналоги по более доступной цене.

Покупка напрямую со склада.

"Если планируете использовать натуральные материалы — мрамор, керамогранит — есть специализированные склады, где можно закупить всё напрямую", — отмечает Боровская.

Оптимизация планировки. В квартире-студии имеет смысл объединять зоны и минимизировать количество дверей — это тоже снижает расходы.

На чём экономить нельзя

Специалист подчёркивает: есть позиции, где экономия может обернуться серьёзными проблемами.

Не стоит снижать затраты на:

инженерные системы (водоснабжение, вентиляция);

электрику и проводку;

смесители и сантехнические элементы;

фурнитуру (петли, ручки, направляющие для мебели и дверей).

Эти элементы часто скрыты от глаз, но именно от них зависит удобство и безопасность жизни в квартире.