Ремонт без разорения: как сэкономить и не потерять в качестве
Ремонт не обязательно должен превращаться в бесконечный расход денег. По словам архитектора и интерьерного дизайнера Марии Боровской, даже при ограниченном бюджете можно создать стильное и функциональное пространство — главное, понимать, на чём можно экономить, а на чём категорически нельзя.
Где реально сократить расходы
- Отделочные материалы. Вместо дорогого паркета можно выбрать качественный ламинат, а стены — просто покрасить, отказавшись от сложной декоративной штукатурки.
- Модульные решения. Стандартные кухни и гардеробные обходятся дешевле мебели на заказ, а выглядят не хуже.
- Российские бренды вместо европейских. Многие отечественные производители выпускают достойные аналоги по более доступной цене.
- Покупка напрямую со склада.
"Если планируете использовать натуральные материалы — мрамор, керамогранит — есть специализированные склады, где можно закупить всё напрямую", — отмечает Боровская.
- Оптимизация планировки. В квартире-студии имеет смысл объединять зоны и минимизировать количество дверей — это тоже снижает расходы.
На чём экономить нельзя
Специалист подчёркивает: есть позиции, где экономия может обернуться серьёзными проблемами.
Не стоит снижать затраты на:
- инженерные системы (водоснабжение, вентиляция);
- электрику и проводку;
- смесители и сантехнические элементы;
- фурнитуру (петли, ручки, направляющие для мебели и дверей).
Эти элементы часто скрыты от глаз, но именно от них зависит удобство и безопасность жизни в квартире.
