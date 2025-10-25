Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Река Чхонгечхон в Сеуле
© commons.wikimedia.org by Ken Eckert This photo was taken with Canon PowerShot G10 is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:09

Как прожить в Южной Корее на 300 долларов и не чувствовать себя нищим туристом

Южная Корея — страна высоких технологий, небоскрёбов, красоты и… высоких цен. Многим кажется, что путешествие туда — удовольствие не для скромного бюджета. Но если знать местные хитрости, можно прожить в одной из самых дорогих стран Азии на удивление скромные деньги. Мы провели в Корее больше месяца и потратили всего 300 долларов на двоих - при этом не жили впроголодь и не отказывали себе в удовольствии гулять, есть и смотреть.

Что в Корее бесплатно (и этим стоит пользоваться)

Уличный Wi-Fi

Интернет в Корее есть везде. Буквально. От аэропортов до деревень в горах — почти каждая улица покрыта сетью Wi-Fi.
Бесплатные точки часто называются Public Wi-Fi или KT Free. Если видите пометку Secure, достаточно один раз зарегистрироваться (попросите помощь у местных или в аэропорту). После этого логин действует по всей стране.

Преимущество очевидно: можно не тратиться на сим-карту и не искать кафе с интернетом.

Бесплатные достопримечательности

Корейцы очень гордятся культурой и с радостью делятся ей с туристами.
Большинство крепостей, храмов, парков и музеев можно посетить бесплатно. А если вход платный — редко больше 3000 вон (≈ 3 $).

Интересный факт: в некоторых местах иностранцы проходят бесплатно, а местные платят символическую сумму.

Общественные туалеты

Да, это звучит неожиданно, но в Корее туалеты — часть национальной культуры.
Есть даже музей туалета и кафе в его честь.

Современные уборные встречаются повсюду: чистые, с туалетной бумагой, зеркалами, иногда даже с подогревом сидений и музыкой.
Если поблизости нет общественного туалета, можно спокойно зайти в любое кафе — вам не откажут.

Где можно сэкономить на жилье

Палатка в городском парке

В тёплое время года в Корее можно ночевать в палатке прямо в парке. Это не шутка.
Полиция не проверяет спящих туристов, если вы никому не мешаете. Многие парки оборудованы дорожками, спортзонами и даже розетками. Главное — ставить палатку вечером и убирать утром.

Каучсёрфинг и бани

Классический каучсёрфинг (ночёвка у местных) в Корее работает хуже, чем в Европе, но иногда можно найти предложения в крупных городах.

Если не удалось — идите в баню (чjimjilbang). Это круглосуточные общественные сауны, где можно не только помыться, но и переночевать на тёплом полу, заплатив всего от 7 до 10 $.
Чисто, безопасно и аутентично — корейцы сами часто так отдыхают.

Как недорого поесть

Еда — одно из самых больших удовольствий в Корее, но и одна из главных статей расходов.

  • Готовить дома не всегда выгодно — продукты стоят дорого.
  • В ресторанах тоже не всё бюджетно, зато есть маленькие хитрости.

Традиционный корейский приём пищи включает множество бесплатных закусок (панчхан) - кимчи, салаты, рыбные и соевые блюда.

Купите одно простое блюдо, например кимбап (аналог суши) за 3000 вон, и дополните его целой тарелкой закусок — бесплатно.

Лучше искать такие кафе у вокзалов или рынков: там меньше туристов и больше выгодных предложений.

Транспорт: не спешите покупать билет на экспресс

Южная Корея компактная, но транспорт здесь дорогой.
Экспресс-автобусы и поезда KTX быстрые, но цена "кусается".

Как ездить дешевле

  • Используйте обычные междугородние автобусы - они идут по бесплатным трассам и стоят в 1,5-2 раза дешевле.
  • Время в пути отличается всего на полчаса.
  • Найти маршруты можно на местных сайтах (например, Intercity Bus).

Для максимальной экономии попробуйте проезд по городской карте T-Money.
Она действует по всей стране и позволяет бесплатно пересаживаться в течение 90 минут.
Теоретически, можно доехать от Пусана до Сеула, просто пересаживаясь с одного городского автобуса на другой — именно так делают корейские ютуберы-экстремалы.

Дополнительные лайфхаки

Магазины Daiso

Это корейский аналог FixPrice — настоящий рай для экономных путешественников.
Здесь можно купить косметику, еду, посуду, зарядки, сувениры и даже бытовую химию за 1000-5000 вон (1-5 $).
Причём качество вполне достойное — многие товары производятся в Японии или Корее.

Волонтёрство

Если готовы пожертвовать временем, попробуйте WWOOF или Workaway - платформы, где можно работать пару часов в день за жильё и еду. Мы, например, жили на ферме у шеф-повара и ели блюда высокой кухни бесплатно.

Советы шаг за шагом

  1. Пользуйтесь Wi-Fi. Не покупайте симку без необходимости.
  2. Планируйте питание. Ищите кафе с бесплатными закусками и супом.
  3. Спите в банях или палатке. Безопасно и недорого.
  4. Передвигайтесь бюджетными автобусами. Узнайте расписание заранее.
  5. Покупайте всё нужное в Daiso. Дёшево, удобно, весело.

FAQ

Можно ли ночевать в палатке легально?
Да, если вы не мешаете другим и не ставите её в заповеднике.

Сколько стоит еда на улице?
От 2 до 5 $ за порцию, порции щедрые, часто с бесплатными добавками.

Действительно ли интернет бесплатный везде?
Да, в крупных городах — точно. Даже метро покрыто сетью Wi-Fi.

