современная гостиная с элементами роскоши
современная гостиная с элементами роскоши
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 15:32

Из чего состоит бюджет на интерьер: как не влететь в лишние миллионы при ремонте

Дизайнер интерьеров рассказал, из чего состоит бюджет на ремонт и обустройство квартиры

Бюджет на интерьер — одна из самых чувствительных тем при ремонте. Многие стараются сэкономить и отказываются от услуг дизайнера, а потом сталкиваются с последствиями: мебель не помещается, розетки расположены неудобно, освещение не подходит для жизни. В итоге дом перестаёт радовать, а ежедневные мелкие неудобства превращаются в раздражение.

За десять лет работы дизайнером я убедилась: продуманный бюджет — это не про роскошь, а про комфорт и рациональность. Расскажу, из чего складываются затраты на интерьер, как рассчитать расходы и как грамотно распределить деньги между этапами ремонта.

Из чего состоит бюджет на интерьер

Под бюджетом на дизайн понимают не оплату услуги дизайнера, а весь комплекс расходов на реализацию проекта — от черновых материалов до текстиля.

В классическом варианте он включает восемь пунктов:

  1. Дизайн-проект.
  2. Черновые материалы - стяжка, штукатурка, проводка, коммуникации.
  3. Отделочные материалы - плитка, краска, напольные покрытия, обои.
  4. Работа бригады.
  5. Техника и оборудование.
  6. Освещение.
  7. Мебель.
  8. Текстиль и декор.

Соотношение расходов может меняться: всё зависит от приоритетов. Можно сделать акцент на дорогом текстиле, но сэкономить на отделке, или наоборот — вложиться в качественные материалы, а декор оставить минималистичным.

Базовые категории бюджета

Для удобства расчётов дизайнеры и прорабы оценивают проект в рублях за квадратный метр. Так проще сравнивать варианты для квартир разного размера.

Приведу четыре основных сегмента.

Категория Стоимость за м² Особенности
Базовый от 60 000 ₽ Недорогие материалы, мебель массмаркета, минимум декора
Стандарт от 90 000 ₽ Комфортный уровень, комбинация отечественных и импортных брендов
Бизнес от 130 000 ₽ Индивидуальные решения, встроенная мебель, премиальные покрытия
Премиум от 200 000 ₽ Авторский дизайн, заказные изделия, дорогие отделочные материалы

Как рассчитать бюджет на интерьер

Чтобы понять общий объём расходов, нужно сложить три блока:

  1. Дизайн-проект.
    Средняя цена — от 2500 до 5000 ₽ за м².
    В проект входят планировка, 3D-визуализация, чертежи электрики, сантехники, раскладки плитки, схемы потолков.
  2. Работа бригады.
    От 24 000 ₽ за м², в зависимости от сложности и уровня специалистов. В эту сумму входят демонтаж, черновая отделка, монтаж коммуникаций, отделочные работы.
  3. Материалы и оборудование.
    Сумма варьируется по категориям, но обычно составляет 60-70% всех расходов.

Как распределить расходы по этапам

Понимание последовательности трат помогает избежать остановок и перерасходов.

1. Дизайн-проект

Создаёт основу для всего ремонта:

  • планировка и расположение стен, мебели, техники;
  • визуализация будущего интерьера;
  • рабочие чертежи.

На что обратить внимание: без проекта нельзя точно рассчитать стоимость электрики, вентиляции и мебели. Ошибка на этом этапе обойдётся дороже переделок.

2. Черновые материалы и инженерия

После утверждения проекта начинается закупка и монтаж:

  • электрика, водоснабжение, отопление, вентиляция;
  • штукатурка, стяжка, выравнивание стен.

Этап требует точных смет — именно здесь заложены основные "скрытые" расходы.

3. Отделочные материалы и мебель

Когда коммуникации готовы, переходят к чистовой отделке: плитка, краска, напольные покрытия.
Затем — закупка мебели, техники и освещения.

Важно закладывать резерв 10-15% бюджета: в процессе ремонта почти всегда появляются непредвиденные траты.

Советы шаг за шагом

  1. Определите приоритеты. Что важнее — визуальный эффект или практичность?
  2. Составьте таблицу расходов и регулярно её обновляйте.
  3. Сравнивайте аналоги. Один и тот же эффект можно получить материалами из разных ценовых категорий.
  4. Не экономьте на скрытых коммуникациях. Ошибки в электрике и сантехнике потом обойдутся дороже.
  5. Планируйте покупки поэтапно. Например, текстиль и декор можно приобрести в конце.

Бюджет интерьера — это не просто сумма трат, а отражение приоритетов и образа жизни. Можно вложить деньги в уникальные материалы или, наоборот, сделать акцент на функциональности и простоте. Важно понимать, что именно создаёт комфорт и радость от дома. Тогда каждый потраченный рубль будет оправдан, а интерьер — не только красивым, но и по-настоящему вашим.

