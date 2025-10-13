Тур за копейки, впечатлений на миллион: как россияне покорили Дубай без переплаты

Можно ли слетать в Дубай вдвоём за 54 тысячи и не пожалеть? Те, кто привык считать эмиратские курорты сугубо дорогим направлением, уверены: бюджетный тур обернётся либо плохим отелем, либо скучной поездкой. Однако, как рассказали авторы блога "traveldiary | дневник путешественника", они сами проверили, что бывает, если взять горящий тур и не переплачивать. Источник утверждает, что за 54 тысячи рублей можно собрать вполне полноценный отдых — и ещё успеть увидеть полстраны.

Что входило в тур

Пакет был куплен на Травелате у туроператора Fun&Sun и включал всё необходимое. Перелёт Москва — Дубай — Москва выполняла авиакомпания Flydubai: ночной вылет из Внуково, вечернее возвращение, багаж и горячее питание на борту. Туристы признаются, что трансфер решено было не брать — по прилёте они оформили аренду автомобиля прямо в аэропорту, что позволило не зависеть от расписаний и маршрутов.

В стоимость также входовала страховка на двоих и проживание в отеле Golden Tulip Media Hotel 4*. Отель расположен в районе Барша Хайтс, всего в нескольких километрах от пляжа JBR и Дубай Марины. В пакете были включены завтраки, доступ к бассейну и спортзалу, а также бесплатные трансферы до торговых центров и пляжа. Как отмечают авторы, обзор этой гостиницы они уже публиковали ранее, поэтому качество проживания не стало сюрпризом.

Как удалось найти такой тур

История с низкой ценой — не единичная удача, а результат постоянного мониторинга. Горящие предложения появляются в разные сезоны: где-то действует межсезонье, где-то временное падение спроса. Иногда скидки охватывают десятки отелей сразу — от крепких "четвёрок" до отдельных "пятёрок".

По словам путешественников, только в 2025 году им дважды или трижды попадались предложения в диапазоне 45-60 тысяч рублей за 4 дня и 3 ночи на двоих. В момент последнего бронирования варианты начинались от 49 тысяч. В итоге выбор остановился на туре за 54 тысячи именно в этот отель — из-за удобного расположения.

Чаще всего большую часть стоимости тура составляет перелёт, поэтому совсем дешёвые пакеты на короткие даты — редкость, но всё же случаются. В некоторых случаях можно найти недельный отдых в Дубае или Рас-эль-Хайме в районе 100 тысяч рублей на двоих, а 3-5-дневные поездки стартуют от 70-80 тысяч.

Что успели посмотреть

Скептики уверены, что за 4 дня невозможно увидеть даже половину Эмиратов. Однако путешественники взяли авто и проехали около 900 километров, составив маршрут по нескольким эмиратам и островам.

Поездка включала:

обзор Дубая с посещением ключевых объектов — Бурдж-Халифа, Музея Будущего, Дубайской Рамки;

прогулку по Дубай Марине и ТЦ Dubai Marina Mall;

посещение пляжа JBR, острова Bluewaters и обзор Пальмы Джумейры;

короткую поездку до Шарджи и Аджмана.

После этого они отправились в сторону столицы. На острове Саадият успели увидеть местные пляжи и парки, а также посетить мечеть шейха Зайда в Абу-Даби. Путешествие продолжилось вглубь страны — через пустыню до города-оазиса Эль-Айн.

Финальной точкой стала гора Джебель-Хафит на границе с Оманом. Туристы поднялись на вершину и заглянули в форт Аль-Джахили, а также в одноимённый оазис.

Почему короткий тур не помеха

Четыре дня могут показаться малым сроком, но авторы напоминают: при желании можно взять и 7-8 ночей, разница в цене будет не критичной. Сам формат поездки они называют "ударным": плотный маршрут, аренда машины и заранее продуманная логистика позволили увидеть больше, чем некоторые успевают за неделю.

Кроме того, сами путешественники отмечают, что гибкость играет ключевую роль. Необязательный трансфер, самостоятельный выбор отеля и постоянный контроль за ценами в приложениях дают результат.

Несколько фактов о направлении

Дубай и соседние эмираты продолжают оставаться одними из самых посещаемых направлений из России: по оценкам туррынка, каждый четвёртый зарубежный тур в 2024–2025 годах приходится на ОАЭ.

Flydubai — одно из ключевых направлений для вылета из Москвы, а ночные рейсы часто дешевле дневных аналогов.

Район Барша Хайтс считается одним из наиболее удобных для туристов без пляжного All Inclusive: рядом крупные ТЦ, метро и выезды к основным трассам.

В результате путешествие, включавшее перелёт, страховку, проживание и самостоятельное передвижение, обошлось авторам в 54 тысячи рублей на двоих. И, как подчёркивают они сами, "это был полноценный пакетный тур от и до, просто с умным подходом".