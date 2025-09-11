Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:52

Билеты стоят копейки, а еда вкуснее: секреты, которые скрывают от путешественников

Путешественница назвала сентябрь и октябрь лучшим временем для бюджетных поездок по Европе

Путешествовать и при этом не разориться — реально. Многие уверены, что отпуск всегда связан с огромными затратами: перелёты, гостиницы, рестораны, экскурсии. Но опыт показывает, что всё зависит от того, как именно организовать поездку. Об этом рассказывает автор канала на "Дзене" "я — Катя, в путешествиях без плана Б".

Гибкий поиск билетов

Самая ощутимая статья расходов — авиаперелёты. По привычке путешественники ищут билеты по стандартной схеме: "из города А в город Б". Однако стоит взглянуть шире — рассматривать соседние аэропорты, альтернативные даты или маршруты с пересадкой.

Катя приводит пример: ей нужно было попасть из Каппадокии в Черногорию. Вместо того чтобы брать отдельные билеты через Стамбул, она вылетела из соседнего города Кайсери, и цена оказалась почти в два раза ниже.

Совет очевиден: проверяйте варианты не только из крупных хабов, иногда стыковочный рейс выгоднее прямого.

Еда без переплаты

"В туристических местах почти всегда дороже и не факт, что вкуснее", — отмечает путешественница. Стоит пройти пару улиц от оживлённых площадей, и открываются заведения для местных. Там подают большие порции, цены ниже вдвое, а атмосфера — подлинная.

Опознать такие кафе несложно: меню обычно только на местном языке, а за столиками сидят семьи или рабочие.

Завтрак включён — значит экономия

Выбор жилья с завтраком позволяет сократить расходы, даже если он стоит чуть дороже. В противном случае аналогичный приём пищи в кафе обойдётся дороже. Хорошая альтернатива — апартаменты с кухней: можно приготовить не только завтрак, но и ужин или перекус.

Даже минимальные удобства — чайник или микроволновка — уже дают возможность снизить траты на еду.

Бартер и скидки: работает даже с небольшой аудиторией

Многие думают, что обращаться к отелям или кафе с предложением о бартере могут только блогеры с миллионными подписками. Но практика показывает обратное.

"У меня часто срабатывало, даже когда у меня было до 10 тыс аудитории: я пишу отелю или кафе, что могу сделать фотографии, видео или рассказать о них в блоге. И в ответ получаю скидку или бонус", — делится Катя.

Для владельцев бизнеса это выгодно: небольшая уступка обходится дешевле, чем полноценная реклама.

Межсезонье — лучшее время

Цена на жильё и билеты напрямую зависит от сезона. В разгар отпусков или праздников она растёт в разы. Но если выбрать поездку на неделю раньше или позже, можно сэкономить значительные суммы.

Так, сентябрь и октябрь в Европе — удачное время для путешествий: море тёплое, погода комфортная, а туристов уже меньше. Весна до начала сезона тоже позволяет увидеть красоты без толп и переплат.

Пять правил экономных поездок

Чтобы сохранить бюджет и при этом получить максимум впечатлений, стоит помнить:

  • ищите билеты из альтернативных точек;
  • избегайте туристических ресторанов, выбирайте кафе для местных;
  • берите жильё с завтраком или кухней;
  • не бойтесь предлагать бартер или просить скидку;
  • планируйте путешествия в межсезонье.

Вместо вывода

Путешествия могут быть не только вдохновляющими, но и доступными. Главное — сместить привычный фокус, отказаться от стереотипов и быть готовым к нестандартным решениям. Тогда и впечатления будут яркими, и кошелёк останется в безопасности.

