Не Сочи и не Кавказ: самый дешёвый горнолыжный курорт России оказался в другом регионе

Зимний отдых в горах остается востребованным, но стоимость катания и проживания на российских курортах заметно различается. Аналитики изучили, где можно провести горнолыжный день с минимальными расходами, а какие направления по-прежнему остаются самыми затратными. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на совместное исследование геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования "Отелло".

Эксперты сравнили средние расходы туристов и пришли к выводу, что даже на фоне общего роста цен в стране сохраняются курорты, ориентированные на более бюджетный отдых.

Самые доступные курорты России

Самым бюджетным горнолыжным направлением в России аналитики назвали Иркутскую область. День отдыха на курорте "Гора Соболиная" в среднем обходится в 8,1 тысячи рублей, что делает его лидером рейтинга по доступности.

В тройку также вошел курорт "Абзаково" в Республике Башкортостан, где средние затраты составляют около 10,1 тысячи рублей в день. Третье место занял Архыз в Карачаево-Черкесии — здесь день катания и сопутствующих расходов оценивается в 12,9 тысячи рублей.

Курорты с самыми высокими ценами

На противоположном конце рейтинга оказались горнолыжные курорты Сочи. Самым дорогим аналитики назвали курорт "Газпром", где средняя стоимость дня отдыха достигает 27,6 тысячи рублей.

Немногим дешевле обходится "Красная Поляна" — 26,3 тысячи рублей, а на "Розе Хутор" туристы тратят в среднем 25,1 тысячи рублей в день. Несмотря на высокие цены, именно эти курорты остаются самыми популярными в зимнем сезоне 2025-2026 годов.

Общая динамика цен

В исследовании отмечается, что в среднем день отдыха на горнолыжных курортах России стоит 16,9 тысячи рублей. Это примерно на 5% больше, чем в сезоне 2024-2025 годов.

При этом эксперты подчеркивают, что цены на самые доступные номера в отелях в целом остались на прежнем уровне. Основной рост расходов связан со ски-пассами, прокатом горнолыжного снаряжения, а также питанием в кафе и ресторанах на территории курортов.