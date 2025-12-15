Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Открытие зимнего сезона в Шерегеше
Открытие зимнего сезона в Шерегеше
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 11:31

Не Сочи и не Кавказ: самый дешёвый горнолыжный курорт России оказался в другом регионе

День на горнолыжном курорте в России в среднем стоит 16,9 тыс. рублей — 2ГИС и "Отелло"

Зимний отдых в горах остается востребованным, но стоимость катания и проживания на российских курортах заметно различается. Аналитики изучили, где можно провести горнолыжный день с минимальными расходами, а какие направления по-прежнему остаются самыми затратными. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на совместное исследование геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования "Отелло".

Эксперты сравнили средние расходы туристов и пришли к выводу, что даже на фоне общего роста цен в стране сохраняются курорты, ориентированные на более бюджетный отдых.

Самые доступные курорты России

Самым бюджетным горнолыжным направлением в России аналитики назвали Иркутскую область. День отдыха на курорте "Гора Соболиная" в среднем обходится в 8,1 тысячи рублей, что делает его лидером рейтинга по доступности.

В тройку также вошел курорт "Абзаково" в Республике Башкортостан, где средние затраты составляют около 10,1 тысячи рублей в день. Третье место занял Архыз в Карачаево-Черкесии — здесь день катания и сопутствующих расходов оценивается в 12,9 тысячи рублей.

Курорты с самыми высокими ценами

На противоположном конце рейтинга оказались горнолыжные курорты Сочи. Самым дорогим аналитики назвали курорт "Газпром", где средняя стоимость дня отдыха достигает 27,6 тысячи рублей.

Немногим дешевле обходится "Красная Поляна" — 26,3 тысячи рублей, а на "Розе Хутор" туристы тратят в среднем 25,1 тысячи рублей в день. Несмотря на высокие цены, именно эти курорты остаются самыми популярными в зимнем сезоне 2025-2026 годов.

Общая динамика цен

В исследовании отмечается, что в среднем день отдыха на горнолыжных курортах России стоит 16,9 тысячи рублей. Это примерно на 5% больше, чем в сезоне 2024-2025 годов.

При этом эксперты подчеркивают, что цены на самые доступные номера в отелях в целом остались на прежнем уровне. Основной рост расходов связан со ски-пассами, прокатом горнолыжного снаряжения, а также питанием в кафе и ресторанах на территории курортов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туроператоры запустили весенние туры на Занзибар из Москвы — АТОР вчера в 10:24
Мальдивский сценарий без мальдивского счёта: почему весной выбирают этот остров

Занзибар весной становится доступной альтернативой Мальдивам: белые пляжи, тёплый океан, удобные перелёты и широкий выбор отелей без переплаты за статус направления.

Читать полностью » Петра, Мёртвое море и Вади-Рам остаются главными достопримечательностями Иордании — Московские новости вчера в 6:11
Без виз и толп туристов: россияне нашли новое направление для отпуска — Египет остался в стороне

Иордания открывается для российских туристов без виз: пляжи Красного моря, Петра, пустыни и святыни — что посмотреть и как спланировать поездку.

Читать полностью » Республику Коми выбрали для неспешных природных путешествий — Яндекс Путешествия вчера в 4:23
Коми — не для всех: почему этот регион отпугивает массового туриста и притягивает остальных

Коми — регион для тех, кто ищет тишину, природу и подлинный Север. Рассказываем, что посмотреть в Сыктывкаре, на плато Маньпупунёр и в этнопарке Ыб.

Читать полностью » Камчатка предлагает туристам дикоросы, иван-чай и натуральную косметику — вчера в 0:59
Камчатка удивила не икрой: что туристы увозят с полуострова и потом жалеют, что взяли мало

Что привезти с Камчатки, если икра и рыба уже не удивляют? Неочевидные сувениры, гастрономия, этника и идеи с характером региона.

Читать полностью » Москва в декабре объединила шумные и тихие маршруты для прогулок — Яндекс Путешествия 13.12.2025 в 22:23
Центр сияет, но не везде одинаково: маршруты зимней Москвы для разного настроения

Зимняя Москва раскрывается по-разному: от шумного Китай-города до уютной Мясницкой. Где искать праздник, а где — тишину и атмосферу Рождества, рассказывает маршрут по столице.

Читать полностью » Крымские отели снижают стоимость размещения при групповом заезде — эксперт Тарасенко 13.12.2025 в 21:40
Отели сами идут навстречу: простой приём, который обнуляет стоимость отдыха в Крыму

Эксперт туристической отрасли рассказал, как организатор группового отдыха в Крыму может получить бесплатное проживание в отеле.

Читать полностью » Острова Пхи-Пхи, Симиланы и Ко Самет входят в национальные парки Таиланда — О! Блог 13.12.2025 в 18:52
Эти острова Таиланда переворачивают представление об отдыхе: ни суеты, ни толп — но есть нюанс

Малоизвестные острова Таиланда — от Пхи-Пхи до Ко Самета — предлагают спокойный пляжный отдых, тропическую природу и маршруты без туристической суеты.

Читать полностью » Мурманская область вошла в десятку лидеров въездного туризма — МК 13.12.2025 в 17:54
Пять дней под сиянием: как Мурманск превращает холод в магнит для туристов мира

Мурманская область вошла в десятку лучших регионов России по въездному туризму — и теперь её арктические маршруты увидит весь мир.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Домашние кошки вылизывают шерсть для удаления грязи — Science Times
Туризм
В Пермском крае пропала группа из 13 туристов на снегоходах — Турпром
Туризм
Число пятизвёздочных отелей Антальи превысило показатели Испании — Турпром
Туризм
Иностранные мотоциклисты спровоцировали ДТП с туристами из РФ в Таиланде — Турпром
Туризм
Доходы туризма Таиланда достигли 44 млрд долларов в 2025 году — Турпром
Туризм
Турист сбежал при нападении с ножом на женщину в Колумбии — New York Post
Красота и здоровье
Стирка носков при 60 градусах снижает риск запаха ног — микробиолог Фристоун
Мир
Демократы рассматривают действия Камалы Харрис как подготовку к выборам 2028 года — Axios
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet