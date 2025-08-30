Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Lada Niva Legend
Lada Niva Legend
© commons.wikimedia.org by DerSporti is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:09

Какой выбрать недорогой внедорожник в России: лучшие модели до 1,7 млн рублей

Lada Niva Legend стала самым доступным полноприводным внедорожником в РФ

Полноприводные внедорожники — это не просто автомобили для приключений, но и настоящие помощники в повседневной жизни. Но что делать, если хочется купить качественный внедорожник, но бюджет ограничен? Ответ прост: обратить внимание на отечественные модели, которые в последние годы стали доступны для более широкого круга покупателей. О чем речь? О самых дешевых полноприводных внедорожниках в России.

Недавний рейтинг показал, что среди наиболее доступных полноприводных автомобилей в России все позиции заняты именно отечественными моделями, и все они — без участия китайских брендов. В первой строке списка уверенно стоит Lada Niva Legend, цена которой начинается с 1,06 млн рублей.

1. Lada Niva Legend — лучший выбор для бюджетных ценителей внедорожников

Lada Niva Legend продолжает традицию знаменитой Нивы, предлагая владельцам отличное сочетание цены и качества. Этот внедорожник стал не только самым дешевым, но и продолжает оставаться верным выбором для тех, кто ищет машину с полным приводом. Автомобиль оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л. с., что позволяет ему уверенно справляться с различными дорожными условиями. Коробка передач — механическая, что привлекает ценителей простоты и надежности.

В базовой комплектации Lada Niva Legend уже предлагаются достаточно простые, но практичные опции: аудиоподготовка, 16-дюймовые стальные диски и передние электростеклоподъемники. Это авто идеально подходит для тех, кто хочет за доступные деньги получить не только внедорожник, но и автомобиль с хорошей проходимостью и сравнительно низким уровнем обслуживания.

2. Lada Niva Travel — новый взгляд на традицию

На втором месте рейтинга расположилась Lada Niva Travel, цена которой составляет 1,314 млн рублей. Этот внедорожник можно считать более современным вариантом по сравнению с классической Niva. Внешний вид модели более современный, а комплектация — немного богаче. Также как и у модели Legend, в его основе — 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л. с. и механическая коробка передач. В числе основных изменений — обогрев боковых зеркал и более компактные 15-дюймовые стальные диски.

Lada Niva Travel выглядит как более комфортный и практичный вариант для тех, кто ценит хорошие внедорожные качества, но при этом не готов переплачивать за дополнительные опции.

3. УАЗ Хантер — внедорожник с характером

УАЗ Хантер, хоть и занимает третье место, является достойным конкурентом среди полноприводных автомобилей. Его стоимость — 1,51 млн рублей. Эта модель известна своей неприхотливостью и крепким характером, что делает её отличным вариантом для любителей по-настоящему жестких внедорожных условий.

Хантер укомплектован двигателем мощностью 112 л. с., что на фоне конкурентов может показаться не таким уж мощным, но этого достаточно для уверенного движения по бездорожью. Механическая коробка передач, как и у большинства отечественных внедорожников, позволяет водителю быть в полной мере "в контакте" с автомобилем, а его базовая комплектация включает самые необходимые элементы.

4. УАЗ Патриот — современный выбор для ценителей комфорта и мощности

Завершает список УАЗ Патриот, который с 1,68 млн рублей, занимает четвертую строчку. За эту цену покупатель получает внедорожник 2024 года с 2,7-литровым двигателем мощностью 150 л. с. и механической коробкой передач. Патриот — это не просто внедорожник для города и сельской местности, но и вполне достойный выбор для более сложных условий.

В отличие от более доступных моделей, УАЗ Патриот предлагает больше комфорта: к примеру, в базовой комплектации уже есть аудиоподготовка. За дополнительные деньги можно приобрести более комфортные опции, такие как кондиционер и мультимедийная система.

5. УАЗ Пикап — для тех, кто нуждается в грузоподъемности

УАЗ Пикап с ценой от 1,705 млн рублей замыкает наш список. Этот автомобиль представляет собой улучшенную версию внедорожника с багажным отсеком, что делает его отличным выбором для тех, кто нуждается в машине с хорошими внедорожными качествами и возможностью перевозить грузы. Пикап оснащен теми же характеристиками, что и Патриот, а комплектация практически идентична. Этот автомобиль стал популярным летом 2024 года среди любителей активного отдыха и владельцев малых бизнесов, которые ценят сочетание мощности и практичности.

