Три миллиона мимо сотрудников: руководство зоопарка поделило деньги между собой

Счётная палата Екатеринбурга обнародовала результаты проверки зоопарка, которые показали серьёзные нарушения при расходовании бюджетных средств.

Деньги для сотрудников — в карман администрации

Согласно данным ведомства, более 3 миллионов рублей, выделенных на повышение зарплат всему коллективу, оказались распределены только среди руководства. Ещё 800 тысяч рублей руководство выплатило себе в качестве премий — и это сверх установленного лимита.

"Более 3 миллионов рублей, выделенных на повышение зарплаты сотрудникам, пошли на увеличение зарплат руководства. 800 тысяч рублей направлены на выплаты премий руководству, свыше установленного максимального размера", — подчеркнули в telegram-канале Счётной палаты.

Нарушения в имущественных сделках

Финансовые злоупотребления — не единственная претензия к зоопарку. Проверка выявила факты незаконной передачи коммерческим структурам имущества на сумму свыше 4 миллионов рублей.

Речь идёт о:

здании кафе,

торговом павильоне,

подземной парковке,

других объектах.

Причём передача проходила без оценки рыночной стоимости, без согласования с мэрией и без проведения обязательных конкурсов.

Завышенные траты на охрану

Отдельно Счётная палата указала на договоры с частными охранными структурами. Тарифы по этим контрактам значительно превышали рыночные, что также нанесло ущерб городскому бюджету.

Итог

История с екатеринбургским зоопарком наглядно показывает, как бюджетные деньги, предназначенные для всего коллектива, могут быть использованы в интересах узкой группы руководителей. Теперь предстоит разбирательство, а общественность ждёт, будут ли применены реальные меры ответственности.