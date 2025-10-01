Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи на книгах
Молоток судьи на книгах
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована вчера в 23:38

Три миллиона мимо сотрудников: руководство зоопарка поделило деньги между собой

Счётная палата: более 3 млн рублей в зоопарке Екатеринбурга направили на повышение зарплат руководства

Счётная палата Екатеринбурга обнародовала результаты проверки зоопарка, которые показали серьёзные нарушения при расходовании бюджетных средств.

Деньги для сотрудников — в карман администрации

Согласно данным ведомства, более 3 миллионов рублей, выделенных на повышение зарплат всему коллективу, оказались распределены только среди руководства. Ещё 800 тысяч рублей руководство выплатило себе в качестве премий — и это сверх установленного лимита.

"Более 3 миллионов рублей, выделенных на повышение зарплаты сотрудникам, пошли на увеличение зарплат руководства. 800 тысяч рублей направлены на выплаты премий руководству, свыше установленного максимального размера", — подчеркнули в telegram-канале Счётной палаты.

Нарушения в имущественных сделках

Финансовые злоупотребления — не единственная претензия к зоопарку. Проверка выявила факты незаконной передачи коммерческим структурам имущества на сумму свыше 4 миллионов рублей.

Речь идёт о:

  • здании кафе,

  • торговом павильоне,

  • подземной парковке,

  • других объектах.

Причём передача проходила без оценки рыночной стоимости, без согласования с мэрией и без проведения обязательных конкурсов.

Завышенные траты на охрану

Отдельно Счётная палата указала на договоры с частными охранными структурами. Тарифы по этим контрактам значительно превышали рыночные, что также нанесло ущерб городскому бюджету.

Итог

История с екатеринбургским зоопарком наглядно показывает, как бюджетные деньги, предназначенные для всего коллектива, могут быть использованы в интересах узкой группы руководителей. Теперь предстоит разбирательство, а общественность ждёт, будут ли применены реальные меры ответственности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В школе №122 Екатеринбурга взяли пробы питания после слухов о заболевших детях вчера в 15:11

Дети жалуются на рвоту и жар, но официально всё "штатно": странности в школе №122

В школе № 122 Екатеринбурга проверяют питание после слухов о массовом отравлении. Родители пишут о симптомах, но руководство говорит о сезонном ОРВИ.

Читать полностью » В Свердловской области прожиточный минимум в 2026 году прогнозируется на уровне 18 750 рублей вчера в 14:32

До бедности — рукой подать: сколько нужно зарабатывать, чтобы не выпасть из системы

В 2026 году прожиточный минимум в России вырастет на 6,8%. Мы узнали, каким он будет в Свердловской области и почему это важно для выплат.

Читать полностью » Мэр Тюмени Максим Афанасьев пробежал свыше трёх километров на марафоне вчера в 7:17

Заплатил — и побежал с мэром: в Тюмени устроили марафон с благотворительной скоростью

В Тюмени прошёл благотворительный забег с мэром Афанасьевым. Более 120 участников купили билеты по 2000–2500 рублей, средства направят на помощь СВО.

Читать полностью » УФНС: число жителей Тюменской области с доходом свыше 1 млн рублей сократилось на четверть вчера в 6:28

Миллионеры тают, а миллиардеры крепнут: что происходит с доходами в Тюменской области

В Тюменской области число «миллионеров» сократилось на 24%, до 12 тыс. человек. Зато выросло количество сверхбогатых и неизменно осталось 7 миллиардеров.

Читать полностью » За восемь месяцев 2025 года Тюменскую область посетили миллионы туристов — РБК вчера в 5:56

Тюменская тройка: регион ворвался в топ туристических направлений Урала

Тюменская область вошла в тройку самых посещаемых регионов Урала. Туристов привлекают новые форматы отдыха и рост внутреннего туризма.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Демин: в Тюмени ожидается наплыв в шиномонтажки из-за заморозков вчера в 4:23

Температура падает — цены растут: в Тюмени стартует битва за зимнюю резину

В Тюмени ожидают ажиотаж в шиномонтажках: средняя цена замены шин — 2 500 рублей. Эксперт советует менять резину при +5…+7 °C, иначе есть риск штрафа.

Читать полностью » В Тюмени квартирники превращаются в культурные события для зрителей и музыкантов вчера в 3:38

Квартирник вместо стадиона: почему тюменцы выбирают музыку без сцены и пафоса

В Тюмени возрождается мода на квартирники. Это уютные вечера с живой музыкой, но для развития формата нужны площадки и поддержка города.

Читать полностью » С 3 по 5 октября в Перми можно посетить исторический парк за 1 рубль — акция к 130-летию Есенина вчера в 2:28

Вход за рубль — если прочтёшь Есенина: в Перми музей превращают в поэтический флешмоб

В Перми исторический парк «Россия — Моя история» пускает за рубль всех, кто прочтёт Есенина. Акция пройдёт 3–5 октября в честь юбилея поэта.

Читать полностью »

Новости
СФО

Маршрут "Путь преображения" из Салехарда занял 2-е место на конкурсе "PRO туризм-2025"
Технологии

Epic Games: отказы при установке магазина на iOS снизились на 60% после iOS 18.6
Питомцы

Ветеринары: кошки будят хозяев чаще всего из-за голода
Авто и мото

Ветеринар из Москвы заявил о риске травм собак при поездке без фиксации
УрФО

Уральская ассоциация туризма: Турция делает ставку на российских туристов
Спорт и фитнес

Учёные: тренировки с собственным весом снижают риск заболеваний и улучшают сон
Красота и здоровье

Дефицит витамина В1 вызывает головные боли и потерю координации — врач Андрей Васильев
Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко потратят 500 млн рублей на реставрацию дачи Фаберже
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet