Лизинг на 39 миллионов, контракт на 50: прокуратура раскрыла схему тюменского чиновника

Бывший исполняющий обязанности главы одного из тюменских научных учреждений предстанет перед судом. Его обвиняют в заключении заведомо невыгодного госконтракта, который нанес ущерб бюджету России на сумму более 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как было дело

По данным надзорного ведомства, речь идет о программе обновления парка сельскохозяйственной техники. Учреждение получило предложение от лизинговой компании на сумму чуть более 39 млн рублей.

Однако обвиняемый дал указание подчиненным устранить конкурентов и провести закупку у другой фирмы, "рекомендованной" вышестоящим руководством. В итоге контракт заключили уже на сумму свыше 50 млн рублей.

Последствия

Таким образом, по расчетам прокуратуры, ущерб федеральному бюджету превысил 11 млн рублей. В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого наложен арест — в частности, на автомобиль стоимостью 4,5 млн рублей.

Теперь дело передано в суд, где экс-руководителю предстоит ответить за злоупотребление полномочиями.