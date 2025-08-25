Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:17

Лизинг на 39 миллионов, контракт на 50: прокуратура раскрыла схему тюменского чиновника

В Тюмени экс-руководителя научного учреждения судят за ущерб бюджету в 11 млн рублей

Бывший исполняющий обязанности главы одного из тюменских научных учреждений предстанет перед судом. Его обвиняют в заключении заведомо невыгодного госконтракта, который нанес ущерб бюджету России на сумму более 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как было дело
По данным надзорного ведомства, речь идет о программе обновления парка сельскохозяйственной техники. Учреждение получило предложение от лизинговой компании на сумму чуть более 39 млн рублей.

Однако обвиняемый дал указание подчиненным устранить конкурентов и провести закупку у другой фирмы, "рекомендованной" вышестоящим руководством. В итоге контракт заключили уже на сумму свыше 50 млн рублей.

Последствия
Таким образом, по расчетам прокуратуры, ущерб федеральному бюджету превысил 11 млн рублей. В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого наложен арест — в частности, на автомобиль стоимостью 4,5 млн рублей.

Теперь дело передано в суд, где экс-руководителю предстоит ответить за злоупотребление полномочиями.

Читайте также

Кольцово сохранит особый статус наукограда и федеральную поддержку до 2041 года 23.08.2025 в 23:12

Мишустин подписал распоряжение: будущее сибирского центра биотехнологий обеспечено на 15 лет

Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении особого статуса наукограда для поселка Кольцово в Новосибирской области. Соответствующее распоряжение было подписано председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным. Согласно документу, поселок, который является одним из ведущих НПЦ страны, сохранит свой привилегированный статус на 15 лет.

Полпред президента проинспектировал ход строительства СКИФа и кампуса НГУ в Сибири 23.08.2025 в 11:37

СКИФ и студенты: как в Новосибирске создают научный кластер мирового уровня

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую инспекцию ключевых научно-строительных проектов в Новосибирске. В фокусе внимания оказались возведение Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) и подготовка к открытию нового корпуса университетского кампуса.

В Омске открыли первый в РФ вузовский эксперт-центр диагностики промоборудования и транспорта 22.08.2025 в 23:29

В Сибири состоялось открытие уникального экспертного центра промышленной диагностики

На базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) в Омске состоялось открытие уникального экспертного центра диагностики промышленного оборудования и транспорта G-Profi Expert Center. Проект реализован при поддержке компании "Газпромнефть — смазочные материалы".

В новосибирских колледжах увеличили количество бюджетных мест на 431 22.08.2025 в 15:05

Конкурс до 10 человек на место: какие специальности стали самыми популярными у абитуриентов колледжей

В Новосибирской области подводят предварительные итоги приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования. Как сообщила министр образования региона Мария Жафярова, в текущем году на обучение по программам СПО было выделено 13 514 бюджетных мест, что на 431 больше по сравнению с прошлым годом.

В Тюменской области с сентября ожидается волна сокращений: 684 человека под риском увольнения 21.08.2025 в 23:16

Волна увольнений накрывает Тюменскую область: кто окажется в списке первым

С 1 сентября в Тюменской области под сокращение попадут 684 сотрудника из 31 организации. Чаще всего речь идёт о реорганизации предприятий.

Закрытие аквапарка 21.08.2025 в 22:22

Где дешевле и удобнее: полный гид по горячим бассейнам рядом с Тюменью

Закрытие аквапарка «ЛетоЛето» и курорта «Волна» не оставит тюменцев без отдыха — вот подборка источников и комплексов для купания в минеральной воде.

Байкальск в режиме ЧС: переполненный золоотвал и угроза срыва отопительного сезона 18.08.2025 в 18:43

Золоотвал на пределе: почему Байкальск оказался на грани зимнего коллапса

В Байкальске (Иркутская область) введен режим чрезвычайной ситуации. Основная причина — критическое переполнение золоотвала местной ТЭЦ, что ставит под угрозу подготовку к предстоящему отопительному сезону. Решение о ЧС принято после того, как выяснилось, что золоотвал достиг максимальной заполненности.

43 участника форума 17.08.2025 в 22:44

Молодые лидеры Прибайкалья: кто получит миллионные гранты

43 участника международного молодежного форума "Байкал" стали обладателями грантов на общую сумму 14,5 млн рублей. Как сообщили в правительстве Иркутской области, 17 человек получили поддержку от федерального агентства "Росмолодежь" на сумму 7,5 млн рублей, еще 26 молодых активистов из разных городов и районов региона выиграли областной конкурс.

Читать полностью »

Гинеколог Майорова назвала продукты для поддержания гормонального баланса у женщин
Автомеханики назвали надёжные автомобили до 350 тысяч рублей
Экзотические направления для бархатного сезона: обзор для россиян
В Тюмени "эконом" жильё уходит с рынка: застройщики делают ставку на комфорт и бизнес-класс
"Фальшивые суши" для праздничного стола: рецепт с сыром и рыбой
Приготовьте горбушу с сыром в духовке: советы по выбору ингредиентов
Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина
Ирландское исследование: собаки испытывают стресс во время объятий
