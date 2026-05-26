Холодильник забит, а траты только растут: почему недельные закупки могут ударить по кошельку

Планирование меню на неделю может стать инструментом экономии бюджета, если человек придерживается системного подхода в управлении личными финансами, рассказала преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Анна Хуруджи. Тонкости распределения средств на покупку продуктов она пояснила NewsInfo.

По мнению эксперта, закупка продуктов по заранее составленному списку позволяет сократить лишние расходы, однако результат напрямую зависит от дисциплины покупателя. Важно учитывать, что состояние человека, его вкусовые предпочтения и планы могут меняться. Внезапное желание разнообразить рацион или необходимость организовать домашнее торжество способны нивелировать всю выгоду от предварительного планирования меню, так как спонтанные покупки увеличивают итоговый чек.

Грамотное планирование рациона тесно связано с пониманием того, как формируется финансовое воспитание с ранних лет.

"Если человек систематичен, следит за своим бюджетом, примерно рассчитывает и знает свой рацион, тогда планирование меню на неделю действительно будет выгодно для сохранения денег. Часто меню может меняться, вкусы человека могут меняться, желания и настроение тоже могут меняться, траты тогда будут увеличиваться. Все зависит от общей систематичности человека, систематичности его подхода в целом к ведению своего бюджета", — отметила эксперт.

Специалист полагает, что более эффективным методом контроля расходов является не жесткая привязка к конкретным блюдам, а лимитирование трат в категории "еда". Установление фиксированной суммы на недельную продуктовую корзину позволяет избежать импульсивных покупок и поддерживать баланс.

"Экономию денег будет создавать планирование не меню, например, на неделю, а планирование трат на категорию "еда" на неделю. Человек должен отложить определенное количество денег, которые он может потратить на еду на неделю. И в рамках этой суммы закупаться продуктами, чтобы и насладиться едой, и при этом хорошо модерировать свой бюджет", — пояснила специалист.

Эксперты напоминают, что при планировании питания также важно учитывать нормы потребления энергии, чтобы рассчитать свою дневную норму калорий. Кроме того, рациональный подход помогает избегать продуктов с сомнительным составом, поскольку ультраобработанная еда может привести к атеросклерозу.

