Российские 500 рублей
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:34

Откуда возьмут триллионы? Секрет бюджета-2026 — в облигациях и остатках на счетах

Власти планируют покрывать дефицит бюджета за счет внутренних займов — Панеш

Федеральный бюджет России в ближайшие три года, по прогнозу, будет оставаться дефицитным, но в умеренных пределах — не более 1,3% ВВП, а покрывать этот разрыв планируется исключительно за счёт внутренних источников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша (ЛДПР). По его словам, для граждан это означает, что финансирование будет выстроено через заимствования и перераспределение ресурсов, поэтому любые изменения, если и будут заметны, произойдут постепенно и без резкого давления на личные доходы.

Депутат отметил, что трёхлетний бюджетный прогноз формирует "сдержанную финансовую картину" и не предполагает экстренных корректировок расходов. По оценке Панеша, государство ориентируется на снижение дефицита по сравнению с 2025 годом, когда показатель, по его словам, составит 2,6% ВВП. На 2026 год, как следует из его объяснений, заложено уменьшение разрыва между доходами и расходами, а в дальнейшем дефицит планируется удерживать около 1,3% ВВП.

Каким будет дефицит и что это означает для граждан

Каплан Панеш подчеркнул, что прогноз по федеральному бюджету на 2026 год строится без "резких движений" для повседневной жизни. По его словам, более высокий дефицит в 2,6% относится к 2025 году, тогда как затем предусмотрено снижение и стабилизация в трёхлетнем горизонте. Он также указал на параметры государственного долга: его оценивают на уровне около 17,7% ВВП, при этом ориентиром остаётся удержание показателя ниже 20%.

"Прогноз по федеральному бюджету на 2026 год описывает сдержанную финансовую картину без резких движений для повседневной жизни. Показатель дефицита в 2,6% [ВВП] относится к 2025 году, тогда как на 2026 год заложено его снижение, а в трехлетнем горизонте дефицит должен удерживаться вблизи 1,3 процента. Государственный долг оценивается на уровне около 17,7 процента ВВП, с ориентиром на сохранение его ниже 20 процентов. Для россиян это означает сохранение уже запланированных социальных выплат и пенсий со всеми индексациями. Бюджетные обязательства продолжают финансироваться в утвержденных объемах без экстренных корректировок", — пояснил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В его интерпретации это означает, что социальные обязательства сохраняются в полном объёме и остаются в бюджете с учётом всех предусмотренных индексаций. Панеш прямо связывает бюджетную траекторию со стабильностью выплат: по его словам, пенсии и социальная поддержка должны продолжать финансироваться в утверждённых объёмах. Депутат подчёркивает, что нынешняя конструкция бюджета не предполагает решений, которые потребовали бы срочного пересмотра уже утверждённых параметров.

За счёт чего планируют закрывать дефицит в 2026 году

Закрытие дефицита, по словам Панеша, предусмотрено через внутренние источники. Основной механизм — размещение облигаций федерального займа на внутреннем рынке. Депутат пояснил, что государство привлекает средства у банков, институциональных инвесторов и граждан. Такой подход, по его словам, позволяет обходиться без существенной зависимости от внешнего финансирования и сохранять управляемость долговой нагрузки.

Помимо заимствований, используется управление остатками средств на счетах бюджета. Панеш упомянул, что в этом процессе учитываются средства резервного характера, причём в установленных рамках. При этом внешние заимствования, как он заявил, "в чистом виде роли не играют", а по ним планируется сокращение обязательств. Такой тезис отражает курс на опору на внутренний рынок и на снижение зависимости от внешних источников.

"Дополнительно используется управление остатками средств на счетах бюджета, включая средства резервного характера в установленных рамках. Внешние заимствования в чистом виде роли не играют, по ним планируется сокращение обязательств. Для граждан это означает, что средства для бюджета берутся за счет заимствований и перераспределения ресурсов, поэтому изменения, если они и ощущаются, происходят постепенно и без ударов по личным доходам", — подчеркнул зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Таким образом, депутат описывает модель, при которой бюджетный разрыв закрывается в основном за счёт внутренних финансовых инструментов и управления ликвидностью, а не через резкие меры. По его словам, это снижает вероятность того, что корректировки бюджета будут сопровождаться прямыми "ударами" по доходам населения. В логике Панеша, такая схема должна сохранить финансирование обязательств и одновременно удержать дефицит на запланированном уровне.

