Минус 7 миллиардов долгов: Ульяновской области открыли финансовое окно в будущее

вчера в 23:09

Пальцы на рельсах, но не сдалась: как 86-летняя бабушка переиграла железную махину

86-летняя пенсионерка из Пензы пострадала на железной дороге и сумела получить компенсацию через суд. Чем закончилась её история?

01.10.2025 в 19:18

Не в зону СВО, но на границу: куда распределят новобранцев из Нижнего Новгорода

В Нижегородской области стартовал осенний призыв: более 2100 юношей направят в войска, включая элитные части, а также в Президентский полк и научные роты.

01.10.2025 в 18:18

История на двоих и путь в будущее: что подписали Нижний и Абхазия на берегу Чёрного моря

Нижегородская область и Абхазия подписали меморандум о сотрудничестве в туризме: стороны будут обмениваться опытом, проводить выставки и развивать культурные связи.

01.10.2025 в 17:17

Союз на 22 миллиона: Марий Эл и Белоруссия решили поднажать в торговле

На «ИННОПРОМе» в Минске Марий Эл и Беларусь обсудили укрепление партнёрства: товарооборот за семь месяцев составил $22 млн, цель — вернуться к $55 млн.

30.09.2025 в 19:18

Алкоголь, спецназ и военком: что теперь происходит в пензенских клубах ночью

Силовики проверили ночные клубы Пензы: из 80 посетителей 12 получили повестки, а двое прямо на месте решили пойти служить по контракту.

30.09.2025 в 18:18

Меньше боли, меньше дней в стационаре: в Пензе начали лечить камни по‑новому

В больнице имени Захарьина внедрили отечественный тулиевый лазер. Он вдвое эффективнее дробит камни и позволит сократить очереди на операции.

30.09.2025 в 17:18

Миллион за хвост: в Пензенский зоопарк везут редких красавиц

Пензенский зоопарк купил двух восточных колобусов и даурского журавля. До конца года они прибудут в Пензу и пополнят коллекцию редких животных.

30.09.2025 в 16:11

Звонок на 112 обернулся делом: как шутка с "взрывом" стоила пензенцу свободы

В Пензе мужчина позвонил в службу 112 и заявил о бомбе в жилом доме. Взрывчатки не нашли, но теперь ему грозит до 3 лет наказания.

