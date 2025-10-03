Минус 7 миллиардов долгов: Ульяновской области открыли финансовое окно в будущее
В Ульяновской области списано 7,3 млрд рублей бюджетных кредитов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских, уточнив, что решение принято в рамках поручения президента РФ.
На что направят средства
По распоряжению правительства России высвободившиеся средства будут направлены на ключевые задачи:
-
поддержку участников СВО,
-
реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ,
-
переселение граждан из аварийного жилья,
-
докапитализацию фонда развития промышленности.
Что дальше
Губернатор подчеркнул, что профильным ведомствам уже поручено внести изменения в областной бюджет, чтобы максимально эффективно использовать дополнительные возможности.
