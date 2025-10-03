Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:23

Минус 7 миллиардов долгов: Ульяновской области открыли финансовое окно в будущее

Губернатор Русских: средства после списания кредитов пойдут на инфраструктуру и поддержку СВО

В Ульяновской области списано 7,3 млрд рублей бюджетных кредитов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских, уточнив, что решение принято в рамках поручения президента РФ.

На что направят средства

По распоряжению правительства России высвободившиеся средства будут направлены на ключевые задачи:

  • поддержку участников СВО,

  • реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ,

  • переселение граждан из аварийного жилья,

  • докапитализацию фонда развития промышленности.

Что дальше

Губернатор подчеркнул, что профильным ведомствам уже поручено внести изменения в областной бюджет, чтобы максимально эффективно использовать дополнительные возможности.

