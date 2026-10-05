Онкологическую помощь ждёт жесткая экономия: врачам придется компенсировать то, чего не хватит системе

Сокращение бюджетных расходов на онкологическую помощь приведет к дефициту лекарственных препаратов, однако профессионализм врачей позволит минимизировать риски для пациентов, заявил NewsInfo хирург-онколог высшей категории, Заслуженный врач РФ Андрей Коржиков. Специалист подчеркнул, что в условиях финансового давления медики продолжат ориентироваться на интересы больных, используя накопленный практический опыт.

Ранее стало известно, что в России планируют радикально урезать траты на федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. Согласно проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, финансирование этого направления сократится почти в 12 раз — с 44,9 до 3,9 миллиардов рублей.

Коржиков пояснил, что любое урезание бюджета в социальной сфере негативно сказывается на системе, однако российское медицинское сообщество давно адаптировалось к работе в условиях ограниченных ресурсов. По его мнению, основная нагрузка ляжет на сектор обеспечения медикаментами. При этом важно учитывать, что для предотвращения многих патологий в стране активно применяется бесплатная вакцинация от вируса папилломы человека, направленная на снижение заболеваемости в будущем.

Эксперт акцентировал внимание на том, что наличие современной аппаратуры не является гарантией успеха, если в системе наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Даже при сокращении закупок техники решающую роль будет играть интеллект и самоотверженность специалистов. Стоит отметить, что современная наука продолжает изучать механизмы болезни, и недавно в организме были найдены невидимые пары молекул, влияющие на скорость роста опухолей.

По словам онколога, подготовка настоящего врача не ограничивается теорией в вузах, которые зачастую фокусируются на выпуске фармацевтов или врачей общей практики. Становление профессионала происходит только через многолетнюю практику и личную инициативу. Не менее важным фактором остается общая сопротивляемость организма, на которую, как выяснили ученые, продолжает активно влиять вилочковая железа даже в зрелом возрасте.

"Самое главное — это интеллект врача, его доброе сердце, его знания, желание помочь. Это самое главное в медицине на самом деле", — рассказал специалист.

Коржиков поделился личным опытом, вспомнив, что начал работать санитаром с первого курса, а затем прошел путь через должности медбрата и фельдшера. Такой подход позволил ему изучить препараты и технику непосредственно в деле, а не по учебникам.

Практические навыки и насмотренность помогают врачам находить выходы даже в критических ситуациях, когда государственное финансирование дает сбои.

В завершение хирург добавил, что стремление учиться бесплатно, дежурить в операционных и ассистировать опытным коллегам — это единственный способ стать врачом, способным эффективно помогать людям вопреки любым экономическим сложностям.

Читайте также