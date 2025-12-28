Не экскурсии, а море и воздух: как Батуми стал символом личной перезагрузки

Короткий перелёт, минимум денег и три дня тишины — иногда этого достаточно, чтобы вырваться из рутины и впервые за долгое время почувствовать себя живым человеком, а не вечным "организатором" домашнего быта. Об этом сообщает "Турпром": преподаватель языковой школы и мать двоих детей рассказала, как спонтанно улетела в Батуми, уложившись в бюджет небольшой поездки, и почему именно 50 минут полёта стали для неё символом перезагрузки.

Побег от рутины: решение за один вечер

Героиня истории описывает привычный день как бесконечный марафон. Работа, уроки, дети, домашние дела, коты и нехватка сна превращали жизнь в круговорот, где слова "тишина" и "покой" перестали существовать. В один из вечеров взгляд случайно упал на расписание рейсов: Краснодар — Батуми.

Пятьдесят минут в воздухе и билет за 5000 рублей стали решающим аргументом. Решение пришло мгновенно: лететь. План выглядел предельно простым — без экскурсий, маршрутов и обязательной программы, только море, воздух и возможность никому не отвечать.

Батуми без лишних трат: жильё, деньги и ощущение "паузы"

По словам путешественницы, жильё обошлось в 4500 рублей: две ночи — в высотках у моря, одна — в старом отеле в центре. Интернет работал нестабильно, но она воспринимала это как часть "детокса" от постоянной связи. На руках у неё было 50 лари и 60 долларов, а рубли, как она подчёркивает, остались нетронутыми.

Первые часы в городе запомнились ощущением замедленного ритма. Героиня отмечает, что в Батуми никто не спешит и не смотрит оценивающе, а городской пейзаж — площади, тонкие фасады, аромат цитрусовых — создаёт впечатление бесконечного отпуска. Она описывает это как редкую возможность просто сидеть и наблюдать, не объясняя ничего ни себе, ни другим.

Али и Нино, храм и момент, когда "начинаешь дышать"

Одним из сильных впечатлений стала статуя Али и Нино — знаковая достопримечательность Батуми.

"Каждый вечер статуи Али и Нино сходятся, проходят сквозь друг друга и вновь расходятся", — говорится в описании одной из главных достопримечательностей Батуми.

Путешественница воспринимает эту историю любви в движении как напоминание о том, как часто люди отпускают то, что дорого.

Другой неожиданной точкой маршрута стал храм Святого Николая. По словам героини, она случайно зашла туда и осталась на вечернюю службу, а затем поймала ощущение, будто внутри сработала кнопка "reset".

"Стоишь в полутьме, слышишь пение, и вдруг понимаешь — давно не дышала по-настоящему", — признаётся она.

Для неё эта сцена стала не религиозным эпизодом, а внутренней паузой, которой не хватало месяцами.

Вкус отдыха: хачапури и простые удовольствия

В рассказе подчёркивается, что грузинская кухня стала отдельной частью отдыха. Хачапури по-аджарски, лобиани, чурчхела — всё это описывается как "простая радость", которая возвращает ощущение настоящего момента. Даже поход в Starbucks героиня воспринимает символически: сидеть у окна с латте и книгой оказалось для неё знаком возвращения к себе.

На фоне моря, сна без будильника и отсутствия чувства вины отдых превращается не в "туристическую программу", а в восстановление. Героиня отмечает, что именно тишина и возможность быть одной стали той роскошью, которую невозможно купить в обычных буднях.

Сколько стоила поездка и что она дала

По оценке самой путешественницы, за три дня и две ночи ей удалось потратить около 24 500 рублей: жильё - 4500, перелёт — 13 000, остальное — мелкие расходы. При этом ключевым она считает не сумму, а эффект: домой она вернулась с ощущением лёгкости и ясности. В браузере у неё теперь хранится закладка с билетами в Батуми — как напоминание, что возможность выдохнуть всегда существует.

В финале рассказа героиня отмечает, что дети и коты встретили её спокойно, будто тоже почувствовали перемену. Для неё эта поездка стала доказательством того, что иногда достаточно нажать "пауза" и уехать ненадолго, чтобы снова обрести устойчивость.