Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тбилиси
Тбилиси
© commons.wikimedia.org by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:48

Не экскурсии, а море и воздух: как Батуми стал символом личной перезагрузки

Россиянка потратила 24 500 рублей на трехдневную поездку в Батуми — путешественница

Короткий перелёт, минимум денег и три дня тишины — иногда этого достаточно, чтобы вырваться из рутины и впервые за долгое время почувствовать себя живым человеком, а не вечным "организатором" домашнего быта. Об этом сообщает "Турпром": преподаватель языковой школы и мать двоих детей рассказала, как спонтанно улетела в Батуми, уложившись в бюджет небольшой поездки, и почему именно 50 минут полёта стали для неё символом перезагрузки.

Побег от рутины: решение за один вечер

Героиня истории описывает привычный день как бесконечный марафон. Работа, уроки, дети, домашние дела, коты и нехватка сна превращали жизнь в круговорот, где слова "тишина" и "покой" перестали существовать. В один из вечеров взгляд случайно упал на расписание рейсов: Краснодар — Батуми.

Пятьдесят минут в воздухе и билет за 5000 рублей стали решающим аргументом. Решение пришло мгновенно: лететь. План выглядел предельно простым — без экскурсий, маршрутов и обязательной программы, только море, воздух и возможность никому не отвечать.

Батуми без лишних трат: жильё, деньги и ощущение "паузы"

По словам путешественницы, жильё обошлось в 4500 рублей: две ночи — в высотках у моря, одна — в старом отеле в центре. Интернет работал нестабильно, но она воспринимала это как часть "детокса" от постоянной связи. На руках у неё было 50 лари и 60 долларов, а рубли, как она подчёркивает, остались нетронутыми.

Первые часы в городе запомнились ощущением замедленного ритма. Героиня отмечает, что в Батуми никто не спешит и не смотрит оценивающе, а городской пейзаж — площади, тонкие фасады, аромат цитрусовых — создаёт впечатление бесконечного отпуска. Она описывает это как редкую возможность просто сидеть и наблюдать, не объясняя ничего ни себе, ни другим.

Али и Нино, храм и момент, когда "начинаешь дышать"

Одним из сильных впечатлений стала статуя Али и Нино — знаковая достопримечательность Батуми.

"Каждый вечер статуи Али и Нино сходятся, проходят сквозь друг друга и вновь расходятся", — говорится в описании одной из главных достопримечательностей Батуми.

Путешественница воспринимает эту историю любви в движении как напоминание о том, как часто люди отпускают то, что дорого.

Другой неожиданной точкой маршрута стал храм Святого Николая. По словам героини, она случайно зашла туда и осталась на вечернюю службу, а затем поймала ощущение, будто внутри сработала кнопка "reset".

"Стоишь в полутьме, слышишь пение, и вдруг понимаешь — давно не дышала по-настоящему", — признаётся она.

Для неё эта сцена стала не религиозным эпизодом, а внутренней паузой, которой не хватало месяцами.

Вкус отдыха: хачапури и простые удовольствия

В рассказе подчёркивается, что грузинская кухня стала отдельной частью отдыха. Хачапури по-аджарски, лобиани, чурчхела — всё это описывается как "простая радость", которая возвращает ощущение настоящего момента. Даже поход в Starbucks героиня воспринимает символически: сидеть у окна с латте и книгой оказалось для неё знаком возвращения к себе.

На фоне моря, сна без будильника и отсутствия чувства вины отдых превращается не в "туристическую программу", а в восстановление. Героиня отмечает, что именно тишина и возможность быть одной стали той роскошью, которую невозможно купить в обычных буднях.

Сколько стоила поездка и что она дала

По оценке самой путешественницы, за три дня и две ночи ей удалось потратить около 24 500 рублей: жильё - 4500, перелёт — 13 000, остальное — мелкие расходы. При этом ключевым она считает не сумму, а эффект: домой она вернулась с ощущением лёгкости и ясности. В браузере у неё теперь хранится закладка с билетами в Батуми — как напоминание, что возможность выдохнуть всегда существует.

В финале рассказа героиня отмечает, что дети и коты встретили её спокойно, будто тоже почувствовали перемену. Для неё эта поездка стала доказательством того, что иногда достаточно нажать "пауза" и уехать ненадолго, чтобы снова обрести устойчивость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Алма-Атинской области обнаружили тело альпиниста на высоте 3700 м — Shot вчера в 16:17
Подъём, который не завершился спуском: в горах Казахстана нашли погибшего туриста

В горах Тянь-Шаня найден погибший альпинист из пропавшей группы, судьба еще двух туристов остается неизвестной.

Читать полностью » Россиянку без документов и памяти доставили в больницу в Таиланде — Baza вчера в 16:17
Путешествие без возврата к себе: молодая россиянка очнулась в больнице без прошлого

Россиянку с полной потерей памяти нашли в больнице Таиланда. Личность удалось установить, но причины случившегося остаются неясными.

Читать полностью » Оман, Катар и Бахрейн предлагают альтернативу отдыху в ОАЭ — эксперты туриндустрии вчера в 14:56
Дубай больше не впечатляет? Эти страны рядом с ОАЭ дают совсем другие эмоции

Если Дубай уже не впечатляет, рядом с ОАЭ есть страны с другим характером и тем же комфортом. Рассказываем, куда лететь и чего ждать от отдыха.

Читать полностью » Бывшего депутата Приморского края задержали в Таиланде по запросу РФ — полиция Таиланда вчера в 13:32
Пхукет вместо трибуны: бывший приморский депутат оказался в международном розыске

В Таиланде задержали экс-депутата Приморья Дмитрия Назарца, которого в России подозревают в организации незаконного экспорта леса.

Читать полностью » Суздаль – идеальная новогодняя декорация, но с толпами туристов – Турпром вчера в 10:02
Суздаль — столица новогодних чудес, Переславль — оазис спокойствия: какой город выбрать для каникул

Суздаль или Переславль-Залесский — что выбрать для короткого зимнего отдыха? Узнайте, какой город подарит вам лучший Новый год.

Читать полностью » Археологический музей Дельф в Греции показывает колесничего и сфинкса вчера в 6:59
Дельфы заставляют поверить в “особую энергию”: один маршрут раскрывает центр древнего мира

Дельфы - это не только археология, но и уникальные пейзажи, древние святилища и таинственные тропы, которые создают неповторимый дух этого места.

Читать полностью » Нячанг — это курортный город с насыщенной культурной и духовной жизнью вчера в 2:59
Выехали за пределы отеля в Нячанге — и курорт раскрылся с неожиданной стороны: такого мы не ждали

Нячанг — это не только пляжи, но и храмы, древние башни и впечатляющие статуи Будды. Что обязательно стоит увидеть за один день в этом городе Вьетнама.

Читать полностью » Запеченный картофель – лучший выбор для здорового питания в отпуске 26.12.2025 в 21:02
Новый год и картофель: как наслаждаться любимым блюдом, не рискуя набрать лишние килограммы

Врач-диетолог объяснил, как правильно есть картофель в отелях, чтобы наслаждаться любимым продуктом и не навредить фигуре в праздничные дни.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Банки начнут проверять происхождение наличных от суммы около 1 млн рублей — Эльмира Асяева
Общество
МВД зафиксировало рост схем с психологическим давлением на пользователей — ТАСС
Красота и здоровье
Сбои биологических часов объединяют разные психические расстройства — учёные Калифорнийского университета
Туризм
Власти Таиланда развернули 39 бесплатных кемпингов для туристов — Турпром
Туризм
Emirates с декабря 2026 года обновит сервис сна в первом классе — Турпром
Дом
Изогнутые зеркала вытеснили прямоугольные в ванных — House Digest
Авто и мото
Чрезмерно плавная езда вредит двигателю автомобиля — автоэксперт
Садоводство
Зимняя обрезка снижает риск болезней и улучшает проветривание кроны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet