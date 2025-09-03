Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паспорт на чемодане
Паспорт на чемодане
© freepik.com by ededchechine is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Осенний отпуск может разорить: куда лучше не лететь из-за высоких цен

Эксперт Котляр: Турция дешевеет к осени, а спрос на Вьетнам сохраняется

Эксперт по туризму, основатель агентства Mayel Travel Майя Котляр в беседе с "Лентой.ру" назвала направления, которые подойдут для бюджетного отдыха в осенний сезон — как внутри России, так и за рубежом.

Россия: от моря до гор

По словам Котляр, внутри страны оптимальными вариантами остаются:

  • Сочи и Краснодарский край - курорты Черного моря,

  • Дагестан - для любителей кавказской природы,

  • Карелия и Алтай - осенью там всё ещё сохраняется комфортная погода и живописные пейзажи.

Ближнее зарубежье и Восток

Самыми доступными зарубежными направлениями эксперт считает:

  • страны СНГ (включая Грузию и Каспийское побережье),

  • Египет - дешевле Турции и ОАЭ, при этом спрос растёт на 20-30% даже летом,

  • Бахрейн и Катар - альтернатива дорогому отдыху в Эмиратах, при этом цены в Бахрейне сопоставимы с египетскими.

Турция и дальние маршруты

Турция остаётся востребованной:

  • цены к осени становятся ниже,

  • сезон длится до ноября,

  • популярны поездки на октябрьские и ноябрьские каникулы.

Из дальних направлений Котляр отметила Вьетнам. Но предупредила: стоимость отдыха там выше, чем в Египте или на Ближнем Востоке, в первую очередь из-за цены перелёта.

Итог

Для экономичного отдыха осенью у россиян есть широкий выбор — от Сочи и Дагестана до Египта и Бахрейна. Турция и Вьетнам также остаются востребованными, но по разным причинам: первая — за счёт снижения цен, второй — из-за экзотики, несмотря на более высокие расходы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Горячие источники Камчатки остаются популярным направлением туризма сегодня в 12:30

Туристы в пуховиках и купальниках: горячие источники Камчатки ломают логику

Горячие источники Камчатки — это природные спа среди вулканов и гор. Купание в них становится частью путешествия и уникальным опытом отдыха.

Читать полностью » Вулканы Камчатки: маршруты для путешественников сегодня в 11:28

Вулканы Камчатки: гид по самым популярным маршрутам

Камчатка — край вулканов. Рассказываем, какие маршруты выбрать, чтобы увидеть главные природные чудеса и почувствовать мощь этой земли.

Читать полностью » Подготовка к поездке на Камчатку: что важно знать сегодня в 10:25

Камчатка: как подготовиться к путешествию на край света

Камчатка — край вулканов и дикой природы. Чтобы путешествие стало комфортным и безопасным, важно правильно подготовиться и учесть особенности региона.

Читать полностью » Блюда и продукты Алтая, которые стоит отведать в поездке сегодня в 9:23

Гастрономический Алтай: вкус гор, который удивит вас

Алтай славится не только горами и озёрами, но и своей кухней. Рассказываем, какие блюда и продукты стоит попробовать, чтобы прочувствовать вкус региона.

Читать полностью » Где искать аутентичные юрты и жилища народов Сибири сегодня в 7:19

Где в Сибири сохранились настоящие юрты и чумы

Юрты, чумы и избы — традиционные жилища народов Сибири. Рассказываем, где их можно увидеть и как познакомиться с аутентичной культурой региона.

Читать полностью » Этнографический Алтай: традиции и культура горных народов сегодня в 7:14

Тайны горных народов Алтая: культура, которую стоит увидеть

Алтай — это не только горы и озёра, но и богатая культура народов. Их традиции, обряды и ремёсла превращают поездку в этнографическое путешествие.

Читать полностью » Алтайские водопады: природные чудеса региона сегодня в 6:05

Алтайские водопады, которые покоряют сердце с первого взгляда

Водопады Алтая — это природные чудеса, где горы встречаются с бурными потоками. Узнайте, какие из них стоит посетить в путешествии по региону.

Читать полностью » Осень в горах Алтая: где искать самые красивые виды сегодня в 5:02

Осень в Алтае: горные маршруты, о которых мечтают фотографы

Осень в горах Алтая — золотые лиственницы, бирюзовые озёра и снежные вершины. Рассказываем, где искать самые красивые виды в этот сезон.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дочь Майкла Джексона назвала биографический фильм об отце "откровенной ложью"
Наука и технологии

Солнечные вспышки из области 4197 представляют угрозу для Земли — ИКИ РАН
Спорт и фитнес

Рехал Бходжани, врач спортивной медицины, объяснил влияние ходьбы под уклон на мышцы и метаболизм
Наука и технологии

Археологи нашли жадеитовые инкрустации в зубах детей майя
Авто и мото

Эксперт Балашов назвал последствия некачественной перекраски авто
Спорт и фитнес

Мышцы плотнее жира и ускоряют метаболизм — объяснила физиотерапевт Тиффани Уоллес
Питомцы

Исследователи Университета Дьюка объяснили, как собаки адаптировались к городской жизни
Садоводство

3 секрета здорового компоста: корица против мошек – ваш сад скажет спасибо
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet