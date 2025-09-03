Осенний отпуск может разорить: куда лучше не лететь из-за высоких цен
Эксперт по туризму, основатель агентства Mayel Travel Майя Котляр в беседе с "Лентой.ру" назвала направления, которые подойдут для бюджетного отдыха в осенний сезон — как внутри России, так и за рубежом.
Россия: от моря до гор
По словам Котляр, внутри страны оптимальными вариантами остаются:
-
Сочи и Краснодарский край - курорты Черного моря,
-
Дагестан - для любителей кавказской природы,
-
Карелия и Алтай - осенью там всё ещё сохраняется комфортная погода и живописные пейзажи.
Ближнее зарубежье и Восток
Самыми доступными зарубежными направлениями эксперт считает:
-
страны СНГ (включая Грузию и Каспийское побережье),
-
Египет - дешевле Турции и ОАЭ, при этом спрос растёт на 20-30% даже летом,
-
Бахрейн и Катар - альтернатива дорогому отдыху в Эмиратах, при этом цены в Бахрейне сопоставимы с египетскими.
Турция и дальние маршруты
Турция остаётся востребованной:
-
цены к осени становятся ниже,
-
сезон длится до ноября,
-
популярны поездки на октябрьские и ноябрьские каникулы.
Из дальних направлений Котляр отметила Вьетнам. Но предупредила: стоимость отдыха там выше, чем в Египте или на Ближнем Востоке, в первую очередь из-за цены перелёта.
Итог
Для экономичного отдыха осенью у россиян есть широкий выбор — от Сочи и Дагестана до Египта и Бахрейна. Турция и Вьетнам также остаются востребованными, но по разным причинам: первая — за счёт снижения цен, второй — из-за экзотики, несмотря на более высокие расходы.
