Осенний отпуск может разорить: куда лучше не лететь из-за высоких цен

Эксперт по туризму, основатель агентства Mayel Travel Майя Котляр в беседе с "Лентой.ру" назвала направления, которые подойдут для бюджетного отдыха в осенний сезон — как внутри России, так и за рубежом.

Россия: от моря до гор

По словам Котляр, внутри страны оптимальными вариантами остаются:

Сочи и Краснодарский край - курорты Черного моря,

Дагестан - для любителей кавказской природы,

Карелия и Алтай - осенью там всё ещё сохраняется комфортная погода и живописные пейзажи.

Ближнее зарубежье и Восток

Самыми доступными зарубежными направлениями эксперт считает:

страны СНГ (включая Грузию и Каспийское побережье),

Египет - дешевле Турции и ОАЭ, при этом спрос растёт на 20-30% даже летом,

Бахрейн и Катар - альтернатива дорогому отдыху в Эмиратах, при этом цены в Бахрейне сопоставимы с египетскими.

Турция и дальние маршруты

Турция остаётся востребованной:

цены к осени становятся ниже,

сезон длится до ноября,

популярны поездки на октябрьские и ноябрьские каникулы.

Из дальних направлений Котляр отметила Вьетнам. Но предупредила: стоимость отдыха там выше, чем в Египте или на Ближнем Востоке, в первую очередь из-за цены перелёта.

Итог

Для экономичного отдыха осенью у россиян есть широкий выбор — от Сочи и Дагестана до Египта и Бахрейна. Турция и Вьетнам также остаются востребованными, но по разным причинам: первая — за счёт снижения цен, второй — из-за экзотики, несмотря на более высокие расходы.