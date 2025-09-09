Автомат за 2 миллиона: какие машины ломают привычные стереотипы о дорогих коробках

Автомобильный рынок России продолжает меняться, и для многих покупателей важным фактором остаётся не только марка и модель, но и стоимость машины с автоматической коробкой передач. Эксперты собрали перечень наиболее доступных автомобилей с "классическим" автоматом, которые можно приобрести в пределах 2,5 млн рублей. Этот список включает в себя как седаны, так и кроссоверы, предлагая выбор для разных категорий автолюбителей.

Самый доступный вариант — Jetta VA3

Открывает подборку китайский седан Jetta VA3. Его версия с шестиступенчатым автоматом Aisin оценивается минимум в 2 013 000 рублей. Автомобиль оснащён полуторалитровым мотором на 110 л. с., а в комплектацию входят базовая аудиосистема и ключ с кнопкой запуска двигателя. Несмотря на скромный набор опций, именно эта модель стала наиболее дешёвым предложением среди всех машин с АКПП, представленных в рейтинге.

Бюджетный кроссовер Forthing T5

Чуть выше по стоимости расположен кроссовер Forthing T5. Его цена начинается от 2 050 000 рублей. Авто комплектуется полуторалитровым двигателем мощностью 144 л. с. В оснащение включены камера заднего вида, круиз-контроль и подогрев зеркал. Для любителей практичности это неплохой вариант: высокая посадка и более вместительный салон делают модель привлекательной для семейных поездок.

Седаны Solaris HC и Solaris KRS

В числе доступных машин оказались и два седана под маркой Solaris. Версия HC обойдётся минимум в 2 120 000 рублей, а модель KRS — в 2 255 000 рублей. Оба автомобиля ориентированы на покупателей, ищущих недорогой транспорт для повседневной эксплуатации.

Geely Emgrand — сбалансированное решение

Ещё одним популярным предложением является седан Geely Emgrand. За 2 148 990 рублей покупатель получает автомобиль с двигателем на 122 л. с., приятным дизайном и хорошо знакомым россиянам брендом. Geely продолжает удерживать позиции на отечественном рынке, предлагая машины с разумным соотношением цены и качества.

Лифтбек Bestune B70 — мощный представитель сегмента

Среди недорогих машин с автоматом выделяется лифтбек Bestune B70. Его минимальная стоимость составляет 2 304 000 рублей. Это единственная модель из списка, оснащённая двухлитровым мотором мощностью 217 л. с. Дополнительно автомобиль имеет панорамную крышу и крупный экран диагональю 12,3 дюйма. Для тех, кто ищет не только доступность, но и драйв, B70 может стать хорошим выбором.

Другие модели из рейтинга

В десятку также вошли: