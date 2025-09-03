Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Волнистые попугайчики
Волнистые попугайчики
© www.flickr.com by 陈霆 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:38

Волнистый попугай на грани: как неправильное питание разрушает жизнь птицы

Ветеринары рекомендуют добавлять витамины в рацион волнистого попугая

Здоровое и разнообразное меню — это основа хорошего настроения и крепкого здоровья для вашего пернатого друга. Без него даже самый общительный попугайчик может стать вялым и грустным. Давайте разберёмся, что именно нужно включить в рацион, чтобы ваш питомец чувствовал себя на высоте.

Основной корм: база здоровья

Выбирайте специализированный корм для волнистых попугаев. В нём уже есть всё необходимое: семена, зерновые, водоросли, кальций, а также омега-3 и -6 кислоты. Такой рацион поможет вашему Кеше обрести крепкий клюв и роскошное оперение.
А во время линьки переключитесь на корм с повышенным содержанием белков и жиров — это сделает процесс линьки более комфортным и быстрым.

Получить все витамины только из обычной еды бывает непросто, поэтому добавьте в рацион гранулы с витаминами. Они удобны для попугая и легко усваиваются.

Эта добавка работает как натуральный антиоксидант и улучшает переваривание пищи. Просто насыпьте её в отдельную миску — и дело сделано.

Дополнительная подкормка: для красоты и иммунитета

Белковая подкормка поддержит мышцы, кожу и яркое оперение. А добавки со спирулиной, куркумой и свеклой укрепят иммунитет. Их можно смешать со свежими фруктами и овощами или дать отдельно.

Порадуйте своего питомца пророщенным зерном — его легко вырастить дома с помощью специальных наборов. Не забудьте про кунжут, абиссинский нуг или палочки с фруктами, яйцом, мёдом, ракушками и колосьями сенегальского проса. Прикрепите их к прутьям клетки, чтобы попугай сам добывал угощение — это весело и полезно!

Уход за клеткой: чистота превыше всего

Каким бы идеальным ни было питание, без гигиены не обойтись. Насыпьте на дно клетки гигиенический песочек — он впитает загрязнения, подавит бактерии и устранит неприятные запахи. Это простая, но важная деталь для здоровья вашего друга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эмоциональная поддержка собак помогает при тревоге сегодня в 12:21

Когда тревога сжимает сердце, собака становится лучиком света

Доказано: собаки спасают от тревоги! Узнайте, как пушистые друзья помогают справляться с переживаниями, улучшают здоровье и дарят радость.

Читать полностью » Стачивание зубов грызунов: ветеринары рекомендуют использовать сено и веточки сегодня в 12:13

Зубы грызунов: таинственный ритуал, который спасает от катастрофы без лишних слов

Зубы у грызунов растут бесконечно — как помочь стачивать их правильно? Узнайте советы для хомячков, морских свинок и других пушистиков, чтобы избежать проблем.

Читать полностью » Кошки защищают хозяев благодаря территориальному и материнскому инстинктам сегодня в 11:11

Маленький хищник против большой угрозы: как кошки рискуют жизнью ради людей

Кошки кажутся равнодушными и независимыми, но бывают моменты, когда они неожиданно превращаются в отважных защитников. Что стоит за этим поведением?

Читать полностью » Золотые рыбки способны прожить до 50 лет при правильном уходе сегодня в 10:02

Этот аквариум — смертный приговор: главная ошибка владельцев золотой рыбки

Золотая рыбка кажется обычным питомцем, но её история уходит корнями в древний Китай. Узнайте, как она превратилась в символ удачи и долгожителя аквариумного мира.

Читать полностью » Врачи предупредили о риске заражения вирусом LCMV от домашних грызунов при беременности сегодня в 9:04

Те, кто выглядит безобидно, опаснее всех: почему именно хомяки и черепахи несут угрозу

Домашние животные способны приносить радость, но для беременных они могут стать источником опасных инфекций. Какие именно и как защитить себя?

Читать полностью » Британские учёные разработали концепцию пяти свобод для гуманного содержания собак сегодня в 8:12

Собака — не игрушка, а личность: пять свобод, которые делают её счастливой

Знаете ли вы, что счастье вашей собаки напрямую зависит от пяти простых правил? Узнайте, что скрывается за концепцией пяти свобод.

Читать полностью » Ветеринар Джефф Вербер предупредил об опасности детского питания для собак сегодня в 7:23

Ложка этого питания — и у питомца проблемы с печенью и желудком: что не стоит давать

Многие хозяева уверены, что детское питание подходит и собакам. Но правда ли это безопасно? Ветеринары объясняют скрытые риски.

Читать полностью » Эксперты: поднятие кошки за шкирку вызывает боль и стресс сегодня в 6:27

Каждое нельзя — как минное поле: шаг не туда, и кошка начнёт мстить

Узнайте, как построить доверительные отношения с вашей кошкой, избегая 7 распространенных ошибок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Лимонная вода натощак: врачи предупредили о риске для зубной эмали и ЖКТ
Авто и мото

Audi сократит количество опций в автомобилях — решение подтвердил гендиректор Гернот Дёлльне
Красота и здоровье

Французский маникюр с жёлтым акцентом назван трендом офисного стиля осени 2025 года
Садоводство

Не все сорта одинаково полезны: какие яблоки пролежат дольше и почему
Дом

Эксперты назвали ключевые элементы советского интерьера 1940-х: мебель, текстиль и освещение
Культура и шоу-бизнес

Спин-офф "Офиса" получил продление на второй сезон
Спорт и фитнес

Польза утренних тренировок для похудения и сна — данные исследований
Красота и здоровье

Медики сообщили, что месяц без сахара улучшает сон и работу печени
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet