Волнистые попугайчики
© www.flickr.com by 陈霆 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:07

Волнистые попугаи: быстрый путь от австралийских зерен к идеальному домашнему компаньону

Волнистые попугаи живут в неволе до 15 лет — данные Австралийского орнитологического общества

Волнистые попугаи, которых мы привыкли видеть в домах и зоопарках, когда-то были дикими птицами. Но где именно они жили, и как удалось превратить их в наших верных пернатых друзей? Давайте разберёмся!

Родина и ареал обитания

Волнистые попугаи родом из Австралии — именно там они образуют крупные колонии, собираясь в стаи от нескольких десятков до сотен особей. Кроме того, эти яркие птицы встречаются на островах Тихого океана, включая Таити, а также в Южной Америке.

Интересно, что дикие волнистики живут и в других регионах: Индия, Западная Африка и Юго-Восточная Азия — их излюбленные места с тёплым и влажным климатом.

Где селятся волнистые попугаи в природе?

В естественной среде волнистые попугаи предпочитают селиться в дуплах эвкалиптов и других деревьев или кустарников. Они часто обосновываются рядом с пересыхающими водоёмами и не боятся приближаться к человеческим поселениям — ведь там всегда можно найти лакомства!

Австралийские попугаи подстраиваются под смену сезонов: в период засухи они кочуют, преодолевая большие расстояния, а с началом дождей остаются на месте, чтобы свить гнёзда и вывести потомство. К зиме птицы перебираются на север континента.

Чем питаются волнистые попугаи в дикой природе?

Рацион волнистых попугаев в природе очень разнообразен и схож с тем, что получают домашние питомцы:

  • зерна различных растений
  • фрукты и ягоды, включая косточки
  • цветы и нектар
  • семена трав и других растений
  • насекомые и личинки

Важно, что в естественных условиях птицы не рискуют переесть — благодаря активным перелётам они тратят много энергии и сохраняют стройность.

Как волнистые попугаи стали домашними?

Приручение волнистых попугаев началось ещё в древности. Из Индии эти птицы попадали в Грецию, а из Африки — в Рим примерно в V веке до нашей эры. В те времена говорящих попугаев ценили очень высоко — их стоимость могла сравниваться с ценой раба. Умение птиц повторять слова считалось почти волшебным даром, и их обучали специально нанятые слуги.

Волнистые попугаи не имеют голосовых связок. Все звуки и слова они воспроизводят с помощью ротового аппарата.

В Средневековье попугаи были символом богатства и статуса, их держали в роскошных клетках. Волнистые попугаи пользовались особой любовью у Марии-Антуанетты — королевы Франции, чей питомец приветствовал гостей своей речью.

Популярность в Европе и России

В XIX веке волнистые попугаи получили широкое распространение в Европе. В 1840 году первые птицы прибыли из Австралии в Германию, Францию, Англию и Бельгию. Несмотря на высокую смертность при транспортировке, оставшиеся птицы успешно размножались в неволе.

Из-за чрезмерного вылова в природе численность попугаев резко сократилась, и в 1894 году Австралия запретила их экспорт.

В России волнистые попугаи появились в Московском зоопарке в 1930-х годах и с тех пор стали одними из самых любимых домашних птиц.

Домашние попугаи и их разнообразие

Дикие волнистые попугаи обычно имеют зелёное брюшко и жёлтую голову. Однако благодаря селекции появились домашние виды с удивительными оттенками: голубые, лимонные, белые и другие. В мире насчитывается около 200 разновидностей волнистых попугаев, которые классифицируют по внешним признакам.

Приятный факт: в домашних условиях волнистые попугаи живут значительно дольше — от 10 до 15 лет, а в дикой природе их средняя продолжительность жизни — всего около 4 лет.

