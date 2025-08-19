Святыня мирового масштаба покидает Индию: мощи Будды впервые приедут в Россию

Может ли святыня мирового масштаба пересечь границы государств? Впервые в истории Индия согласилась на временную передачу России одной из самых почитаемых реликвий буддизма — мощей Будды Шакьямуни. Это событие уже называют уникальным и беспрецедентным.

Святыня в Калмыкии

С 23 сентября по 1 октября верующие и гости республики смогут поклониться мощам Будды в Центральном хуруле Калмыкии. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, решение о временной передаче было достигнуто во время визита главы Калмыкии Бату Хасикова в Индию. Там он встретился с министром туризма и культуры Индии Гаджендрой Сингхом Шекхаватом.

"Временная передача мощей Будды Шакьямуни Калмыкии, о котором договорились в ходе визита в Индию глава Калмыкии Бату Хасиков и министр туризма и культуры Индии Гаджендра Сингх Шекхават, — беспрецедентное событие", — рассказали в пресс-службе.

Индия и её решение

Стоит подчеркнуть: Индия впервые доверяет реликвию столь высокого духовного значения другому государству. Для буддистов всего мира подобный шаг — знак уважения и открытости. Мощи Будды Шакьямуни хранятся в Национальном музее в Нью-Дели и крайне редко покидают его стены.

Именно поэтому решение индийской стороны стало сенсацией: оно подтверждает особое отношение к России и, в частности, к Калмыкии, где буддизм является традиционной религией.

Буддизм и дипломатия

Буддизм всё чаще становится частью диалога между странами. Ещё 4 марта во время переговоров в Кремле российский президент Владимир Путин отметил, что в России к буддизму относятся с глубоким уважением.

В тот же день премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн преподнёс российскому лидеру буддийские книги. Он подчеркнул, что в них содержатся предсказания о будущей дружбе двух государств.