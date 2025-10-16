Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Подписание международных договоров by Palácio do Planalto is licensed under CC BY 2.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:25

Орбан готовит историческую встречу: Путин и Трамп могут встретиться в Будапеште

Орбан: Венгрия готова стать площадкой для встречи Трампа с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности страны принять у себя встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам Орбана, возможные переговоры — это "отличная новость для всех миролюбивых людей", и Будапешт открыт для проведения такого саммита.

Контекст переговоров

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует личную встречу с Владимиром Путиным в Венгрии. Эта договорённость стала итогом двухчасового телефонного разговора между лидерами. В Кремле подтвердили факт переговоров, не раскрывая подробностей их содержания.

Орбан о мире и роли Европы

Ранее венгерский премьер не раз подчёркивал, что Европа должна отказаться от эскалации конфликта с Россией и искать пути к дипломатическому урегулированию.

"Для достижения мира необходимы терпение и смирение", — отмечал Орбан, говоря о своей позиции по отношению к украинскому кризису.

Читайте также

Путин на саммите ШОС укрепил стратегический альянс с Китаем в условиях западного давления 01.09.2025 в 17:18
Новая ось многополярности: как саммит ШОС меняет расклад глобальных сил

Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где продемонстрировал укрепление стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Этот визит состоялся в период, когда обе страны сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, отмечают эксперты.

Читать полностью » SHOT: Таиланд задержал российское судно вблизи Пхукета для проверки 01.09.2025 в 17:12
Российский траулер без улова вызвал тревогу у таиландских военных

Тайские военные перехватили в территориальных водах у побережья Пхукета российское рыболовное судно «Билене». Инцидент произошёл после того, как корабль привлёк внимание ВМС Таиланда. При проверке на борту не обнаружили ни рыбы, ни рыболовного оборудования, ни других запрещённых предметов.

Читать полностью » Фон дер Ляйен подтвердила разработку плана размещения войск ЕС на Украине 31.08.2025 в 21:42
Европа разработала детальный план военного присутствия на Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о разработке детального плана развертывания воинского контингента на территории Украины в рамках будущих договоренностей о гарантиях безопасности. В интервью Financial Times она отметила, что Европа достигла соглашения с американской администрацией по этому вопросу.

Читать полностью » Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты на полях саммита ШОС 31.08.2025 в 21:36
За кулисами саммита: о чем говорили лидеры РФ и КНР перед началом ШОС

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине состоялось общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По информации помощника президента Юрия Ушакова, лидеры двух стран провели продуктивные переговоры перед совместным фотографированием глав делегаций.

Читать полностью » Президент Индонезии отменил визит в Китай из-за массовых беспорядков в своей стране 30.08.2025 в 20:21
Стало известно, почему индонезийский лидер отказался от поездки в Пекин

Президент Индонезии Прабово Субианто принял решение отменить официальный визит в Китай, запланированный на ближайшие дни. Как сообщает международное агентство Reuters, причиной отмены стала обострившаяся внутренняя политическая ситуация в стране, связанная с массовыми протестами.

Читать полностью » Азербайджан начнет переселение граждан в Карабах осенью 2025 года 30.08.2025 в 20:13
Возвращение через 32 года: первые азербайджанцы переедут в восстановленный Агдам этой осенью

Власти Азербайджана объявили о начале масштабной программы возвращения граждан в Карабахский регион. Согласно заявлению специального представителя президента Эмина Гусейнова, первые переселенцы приедут в восстановленный город Агдам уже осенью 2025 года. В настоящее время в городе активно ведутся инфраструктурные работы.

Читать полностью » Украинская полиция изучает возможный 30.08.2025 в 20:00
Зачистка бенефициаров Майдана: почему убили Парубия и причастна ли Россия

Украинские правоохранительные органы рассматривают версию причастности российских спецслужб к убийству экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в полиции. Они уверяют, что преступление было тщательно спланировано и подготовлено. Силовики проводят масштабную операцию "Сирена" по поимке киллера.

Читать полностью » ЕС согласовал программу военных гарантий для Украины с привлечением американских ЧВК 30.08.2025 в 19:04
Частные армии вместо НАTO: как Вашингтон и Брюссель планируют защищать Украину после СВО

Согласно эксклюзивным данным The Daily Telegraph, Европейский союз завершил разработку комплексного плана обеспечения безопасности Украины на послевоенный период. Детали документа, который может быть опубликован уже в ближайшие дни, включают беспрецедентное участие американских частных военных компаний на территории Украины.

Читать полностью »

