Орбан готовит историческую встречу: Путин и Трамп могут встретиться в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности страны принять у себя встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам Орбана, возможные переговоры — это "отличная новость для всех миролюбивых людей", и Будапешт открыт для проведения такого саммита.

Контекст переговоров

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует личную встречу с Владимиром Путиным в Венгрии. Эта договорённость стала итогом двухчасового телефонного разговора между лидерами. В Кремле подтвердили факт переговоров, не раскрывая подробностей их содержания.

Орбан о мире и роли Европы

Ранее венгерский премьер не раз подчёркивал, что Европа должна отказаться от эскалации конфликта с Россией и искать пути к дипломатическому урегулированию.