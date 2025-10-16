Орбан готовит историческую встречу: Путин и Трамп могут встретиться в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности страны принять у себя встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
По словам Орбана, возможные переговоры — это "отличная новость для всех миролюбивых людей", и Будапешт открыт для проведения такого саммита.
Контекст переговоров
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует личную встречу с Владимиром Путиным в Венгрии. Эта договорённость стала итогом двухчасового телефонного разговора между лидерами. В Кремле подтвердили факт переговоров, не раскрывая подробностей их содержания.
Орбан о мире и роли Европы
Ранее венгерский премьер не раз подчёркивал, что Европа должна отказаться от эскалации конфликта с Россией и искать пути к дипломатическому урегулированию.
"Для достижения мира необходимы терпение и смирение", — отмечал Орбан, говоря о своей позиции по отношению к украинскому кризису.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru